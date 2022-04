Attendon toimitusjohtaja: Virheitä on tapahtunut, ja niitä on alettu korjata

Aluehallintovirasto kertoi keskiviikkona, että Jyväskylässä sijaitsevan Attendo Telkänsiiven asiakasturvallisuus oli vakavasti vaarantunut.

Hoivapalveluja tarjoavan Attendon toimitusjohtaja Virpi Holmqvist kertoo yhtiön tiedotteessa, että yhtiö selvittää, mikä on mennyt pieleen sen omistamassa jyväskyläläisessä hoivakodissa Attendo Telkänsiivessä.

Aluehallintovirasto (avi) kertoi keskiviikkona, että hoivakodin asiakastuvallisuus oli vakavasti vaarantunut.

”Emme hyväksy yhtään epäkohtaa toiminnassamme. Hoivakriisin seurauksena aloitettu muutosmatkamme on edennyt suurimassa osassa Attendo-koteja hyvin. Telkänsiiven tapahtumat osoittavat kuitenkin, että matka ei ole edennyt kaikissa hoivakodeissa odotetussa tahdissa. Virheitä on tapahtunut, ja niitä on alettu korjata, myös Jyväskylässä”, Holmqvist sanoo.

Avi oli havainnut aiemmin yllätystarkastuksessa muun muassa ongelmia hoivakodin johtamisessa ja henkilökunnan työnkuvissa.

Attendon aluejohtaja on aloittanut jo helmikuun lopulla työskentelyn hoivakodissa. Holmqvist vakuuttaa, että moni avin keskiviikkona kertoma hoivakotiin liittyvä asia ”on jo laitettu kuntoon”.

Hoivakotiin on lisäksi rekrytoitu uutta henkilökuntaa sekä uusi johtaja, joka aloittaa toukokuussa.