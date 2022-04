Syyskuiset tapahtumat saivat alkunsa, kun poliisipartio sai hätäkeskukselta virka-aputehtävän Kettumäessä sijaitsevalle kerrostalolle.

Syyttäjä vaatii 38-vuotiaalle miehelle vähintään 11 vuoden vankeusrangaistusta kahdesta murhan yrityksestä, virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja ampuma-aserikoksesta.

Syyttäjän mukaan mies yritti tappaa kaksi poliisia ampumalla Hämeenlinnassa Kettumäen kaupunginosassa viime syyskuussa. Päähänsä osuman saanut poliisi joutui sairaalahoitoon. Myös poliisi ampui miestä, joka joutui niin ikään sairaalahoitoon.

Jutun käsittely alkoi Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa perjantaina. Mies on ollut vangittuna syyskuun lopulta lähtien.

Tapahtumat saivat alkunsa, kun poliisipartio sai hätäkeskukselta virka-aputehtävän Kettumäessä sijaitsevalle kerrostalolle. Talon pihalla poliisien kohteena ollut mies otti syyttäjän mukaan taskustaan aseen ja ampui sillä lähietäisyydeltä toista poliiseista päähän.

”Laukaus on osunut [poliisia] otsalle tai päälaelle siten, että luoti on kulkenut lyhyen matkan päälaen ihon alla. [Miehen] tarkoituksena on ollut tappaa [poliisi]”, kirjoittaa syyttäjä haastehakemuksessaan.

Syyttäjän mukaan miehen on täytynyt pitää varsin todennäköisenä, että päähän ampumisen seurauksena poliisi kuolee saamiinsa vammoihin.

Ampumisen jälkeen mies pyrki syyttäjän mukaan pakenemaan tilanteesta ja ampui vielä toisen laukauksen muutaman metrin päässä olleita poliiseja kohden. Teko jäi yritykseksi, sillä laukaus ei osunut kumpaankaan poliisiin.

Mies kiistää syytteen kahdesta murhan yrityksestä. Oikeudelle toimittamassaan kirjallisessa vastauksessa mies katsoo syyllistyneensä enintään törkeään vammantuottamukseen tai törkeään pahoinpitelyyn, sillä hänen mukaansa pelottelu­tarkoituksessa ammuttu laukaus osui poliisiin vahingossa.

Syyttäjä päätti lokakuussa, että poliisin aseenkäytöstä ei aloiteta esitutkintaa. Esiselvityksen perusteella kumpaakaan poliisia ei ollut syytä epäillä rikoksesta.

Syyttäjän mukaan poliisit käyttivät ampuma-asetta hätävarjelu­tilanteessa sen jälkeen, kun mies oli ampunut heitä päin. Poliisit ampuivat tilanteessa yhteensä kuusi laukausta, joista kaksi osui kohteena olleeseen mieheen.

”Poliisin menettelyssä on ollut kyse välitöntä ja vakavaa vaaraa toisen hengelle ja terveydelle aiheuttavan henkilön toiminnan pysäyttämisestä, eikä lievemmän voimakeinon käyttäminen ole ollut tilanteessa mahdollista huomioiden tilanteen äkillisyys ja suojautumismahdollisuuden puute”, kertoi tutkinnanjohtaja, aluesyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen tiedotteessa tuolloin.

Hätäkeskuksen tapahtumailmoituksen mukaan poliisipartion tiedossa ei ollut etukäteen, että tehtävään olisi liittynyt erityisesti huomioon otettavaa väkivallan uhkaa.

Hämeenlinnan kaupunki kertoi syyskuussa ampumatapauksen jälkeen, että Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystyksen työntekijät joutuivat virkatehtävissään vakavan vaaratilanteen keskelle.

Kaupungin mukaan tehtävä oli rutiininomainen. Tilanteen kehityttyä vaaralliseksi työntekijät toimivat kaupungin mukaan ammatillisesti ja turvallisuusohjeiden mukaan. Tilanne oli kaupungin mukaan vakavin sosiaali- ja kriisipäivystyksen työntekijöiden kokema läheltä piti -tilanne Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystyksen historiassa.

Keskusrikospoliisi kertoi tuolloin, että Hämeen poliisin poliisipartio meni hämeenlinnalaiseen kerrostaloon tehtävän vuoksi. Poliisien lisäksi paikalla oli viisi muuta ihmistä.