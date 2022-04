Luvian koulun rehtori Pasi Savolainen kertoo, että oppilaan kotiin lähtee lasku myös some-haasteista aiheutuneista, tahallisesti tehdyistä vahingoista.

Joku ”kompastuu” omiin jalkoihinsa, toisen eteen työnnetään este.

Astiat ja tarjottimet putoavat säpäleiksi lattialle.

Sosiaalisen median sovelluksessa Tiktokissa on viime päivinä levinnyt nopeasti haaste, jossa tarjotinta kantavat koululaiset kaatuilevat tahallaan kouluruokaloissa.

Kaatuilusta on kuvattu lyhyitä videoita, joissa on käytetty tunnisteina muun muassa sanoja #tarjotin ja #hupsistakeikkaa.

Luvian yhtenäiskoulun rehtori Pasi Savolainen huomasi maanantaina, että tuore villitys oli saapunut myös satakuntalaiseen noin 400 oppilaan kouluun.

”Maanantaisen koulupäivän aikana selvisi, että tällainen suosittu haaste on olemassa. Oppilaat julkaisivat siihen liittyviä videoita meidänkin koulustamme”, hän kertoo.

Savolainen reagoi nopeasti, samalla tavoin kuin muissakin tapauksissa, joissa oppilas vahingoittaa tai rikkoo koulun omaisuutta tahallaan: kotiin lähetetään lasku.

”Toimimme vahingonkorvauslainsäädännön mukaisesti. Vahingon tahallisesti aiheuttanut henkilö on korvausvastuussa. Tästä haasteesta on nyt laskutettu oppilaita, ja toimimme samoin jatkossakin”, Savolainen kertoo.

”Asialla on myös oikeuskasvatuksellinen puoli.”

Yhden juomalasin ja ruokalautasen korvattava hinta on yhteensä 6,90 euroa. Koska summa on pieni, Savolainen uskoo, että laskun lähettämisellä on ensisijaisesti psykologinen vaikutus oppilaiden käyttäytymiseen.

”Oppilaat ovat ehkä ajatelleet, että tällaisesta tulee kotiin seurauksia, eikä se ole vanhemmillekaan kovin mukava juttu”, Savolainen kertoo.

Erilaiset some-ilmiöt ja -haasteet ovat Savolaisen mukaan tänä päivänä osa tavallista kouluarkea.

Jotkut ilmiöt työllistävät opettajia ja muuta henkilökuntaa enemmän, jotkut vähemmän.

Haasteisiin osallistuvat yleensä yläkouluikäiset.

”Nuoremmatkin oppilaat seuraavat some-maailmaa, mutta tekevät harvemmin asioita, jotka ovat selkeästi kiellettyjä tai joista voi joutua korvausvastuuseen”, Savolainen sanoo.

Tiktokin kautta on levinnyt aiemmin muun muassa haaste, jossa käyttäjiä kehotettiin viemään käsisuihkuja koulujen wc-tiloista. Savolainen muistaa myös viime syksynä keskustelua herättäneen Netflix-sarja Squid gamen ympärillä käydyt keskustelut. Tiktok oli syksyllä täynnä väkivaltaiseen sarjaan liittyviä videoita.

”Some-haasteille on tyypillistä, että ne vaihtuvat nopeasti ja kulkevat sykleissä. Ne voivat mennä ohi yhtä nopeasti kuin alkavatkin”, hän kertoo.

Niin kävi tässäkin tapauksessa, onneksi.

”Maanantaina alkanut haaste oli meidän koulussamme ohi torstaina.”

Tiktok-haasteesta ovat uutisoineet aiemmin Ilta-Sanomat ja Yle.