Apteekkariliiton mukaan häiriö koskee erityisesti Migard-tuotenimellä myytävää lääkettä ja sen rinnakkaisvalmistetta. Taustalla on muun muassa se, että raaka-ainevalmistajia on vähän.

Suosittujen migreenilääkkeiden saatavuus apteekeista on heikentynyt. Monet triptaanilääkkeiden käyttäjät ovat haasteiden edessä, kun omaa lääkevalmistetta ei saa apteekista välttämättä kuukausiin.

Saatavuushäiriö saattaa pahimmillaan koskea myös kaikkia lääkkeen rinnakkaisvalmisteita.

Viestintäfarmaseutti Taru Vanhala Apteekkariliitosta sanoo häiriön koskevan erityisesti frovatriptaanivalmisteita eli Migard-tuotenimellä myytävää migreenilääkettä sekä sen rinnakkaisvalmistetta.

Migardin saatavuushäiriö ulottuu vähintään heinäkuulle, mutta sen rinnakkaisvalmistetta odotetaan apteekkeihin jo aiemmin, toukokuun lopulla.

Vanhala kehottaa tarkistamaan saatavuuden Lääkehaku-palvelusta.

”Kun kyseessä on tuote, joka on loppunut tukkuliikkeestä, kannattaa aina varmuuden vuoksi soittaa apteekkiin ja tarkistaa lääkkeen saatavuus ennen kuin lähtee ajamaan kauemmaksi sen perässä”, Vanhala sanoo.

Saatavuusongelmia on tällä hetkellä myös muissa migreenin hoitoon tarkoitetuissa lääkevalmisteissa. Esimerkiksi joidenkin sumatriptaanivalmisteiden saatavuudessa on ongelmia. Kyseessä on Vanhalan mukaan lumipalloefekti.

”Migardin käyttäjät joutuvat hakemaan reseptin toiselle valmisteelle, joten se nostaa sen menekkiä. Ilmiö lähtee näin paisumaan”, Vanhala kuvaa.

Sumatriptaanille rinnakkaisvalmisteita on Vanhalan mukaan onneksi enemmän saatavilla.

Jos omaa migreenilääkettä ei lääkehaun perusteella ole omalla seudulla saatavilla, Vanhala kehottaa ottamaan yhteyttä lääkäriin ja pyytämään reseptin toiselle lääkevalmisteelle.

”Tietysti on ikävää vaihtaa lääkettä, mutta valitettavasti saatavuushäiriöitä voi tulla minkä tahansa lääkkeen kohdalle. Resepti korvaavalle lääkkeelle on parempi vaihtoehto kuin olla ilman lääkettä”, hän sanoo.

Lääkkeiden valmistusketju on Vanhalan mukaan kapea ja keskittynyt, ja raaka-ainevalmistajia on vähän.

”Niin lääkeaineiden kuin apuaineiden valmistus on keskittynyt muutamiin tehtaisiin. Häiriöt niiden toiminnassa heijastuvat nopeasti useiden eri lääkkeiden saatavuusongelmina”, kuvaa Vanhala.

Rinnakkaislääkkeiden valmistus on yhä vahvemmin keskittynyt Aasiaan.

Migreenilääkkeiden lisäksi saatavuusongelmia on aika ajoin muissakin suosituissa lääkeryhmissä, kuten hormonivalmisteissa eli esimerkiksi e-pillereissä tai vaihdevuosioireiden hoitoon tarkoitetuissa valmisteissa.