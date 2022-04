Kinder-munien takaisinveto voi laajentua, mutta Suomeen on tullut suklaata myös turvalliselta Puolan-tehtaalta – ”Hyllyihin jäi vielä yli miljoona Kinder-munaa”

Maahantuoja korostaa, että kyse on vain Belgian-tehtaalla tehdyistä tuotteista. Puolassa tehtyjä tuotteita salmonella-epäilyt eivät koske.

Kinder-munia ja -suklaita on Suomessakin vedetty pois myynnistä Euroopassa ilmenneiden salmonellaepäilyjen takia.

Kinder-munien poistaminen kauppojen hyllyistä saattaa laajentua. Ruokaviraston mukaan takaisinveto saattaa laajentua kaikkiin Ferreron Belgian-tehtaalla valmistettuihin tuotteisiin.

Tällä viikolla Ruokavirasto ohjeisti poistamaan kaupoista seuraavat Belgian-tehtaalla valmistetut Kinder-tuotteet: Kinder Surprise 20g, Kinder Surprise 20g Pinkki ja Kinder Surprise 20g x 3-pack, joiden parasta ennen -päiväys on välillä 11.7.2022 – 7.10.2022, Kinder minimunat, joiden parasta ennen -päiväys on 21.8.2022 sekä Kinder Schoko-Bons, jonka parasta ennen -päiväys on välillä 25.5.2022 – 19.8.2022.

”Nyt on tullut viitteitä siitä, että takaisinveto laajenisi muihinkin tuossa tehtaassa valmistettuihin tuotteisiin tai päiväyksiin. Odotamme Belgiasta korjattuja tietoja minä hetkenä hyvänsä”, kertoi Ruokaviraston ylitarkastaja Mika Varjonen perjantaina.

Kinder-tuotteita vedettiin myynnistä salmonellaepäilyn takia juuri palmusunnuntain alla.

Kinder-tuotteita valmistavan Ferrero Scandinavia AB:n mukaan osassa Kinder-tuotteita tehtiin takaisinveto varotoimenpiteenä, koska joissain maissa on noussut esiin epäily näiden tuotteiden ja salmonellatartuntojen välillä.

Esimerkiksi S-ryhmässä takaisinveto koski lähes 1,2 miljoonan kappaleen erää 20 gramman Kinder-yllätysmunia.

”Takaisinvedon piirissä ollut erä on vedetty pois myymälöistä, mutta hyllyihin jäi kuitenkin vielä yli miljoona Kinder-munaa”, sanoo SOK:n päivittäistavarakaupan myyntipäällikkö Nina Paavilainen .

Kaikki myynnistä vedetyt tuotteet on valmistettu Ferreron Belgian-tehtaalla.

Kinder-tuotteita maahantuovan Scandic Trading Housen toimitusjohtaja Lasse Salomaa korostaa, että Kinder-tuotteita tuodaan Suomen kauppoihin myös Ferreron Puolan-tehtaalta Varsovasta.

”Olemme tuoneet maahan ja jälleenmyyjämme myyvät Ferreron Puolan-tehtaalla valmistettuja tuotteita. Näihin tuotteisiin ei liity mitään turvallisuusriskejä, mutta nyt kuluttajat epäilevät, että kaikissa Kinder-tuotteissa on salmonellariski”, Salomaa sanoo.

Salomaa arvioi, että noin puolet kaupoissa olleista Kinder-tuotteista poistui tällä viikolla myynnistä.

Kuluttajan on haastavaa erottaa Belgian-tehtaalla ja Puolan-tehtaalla valmistettuja Kinder-munia toisistaan, koska niiden kääreissä ei ole välttämättä ulkoisesti mitään eroa. Varjosen mukaan tieto on kuitenkin tarkistettavissa kääreen merkinnöistä.

S-ryhmän kauppoihin on tulossa kylttejä, joissa kerrotaan Kinder-tuotteiden takaisinvedosta ja saatavuushaasteista.

Kinder on Paavilaisen mukaan yksi suosituimmista pääsiäismunista, joten poisveto tekee ison loven tarjontaan.

”Pääsiäismakeisten tarjonta koostuu monista muistakin pääsiäisen klassikkotuotteista, joten varmasti tuotteita vielä löytyy”, Paavilainen korostaa.

Useissa Euroopan maassa on havaittu salmonellatapauksia, jotka ovat ilmaantuneet suklaan syömisen jälkeen, Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) kertoi keskiviikkona.

Keskus kertoi tutkivansa yhdessä Euroopan ruokaviraston (EFSA) kanssa 134:ää todennäköistä salmonellatapausta. Keskuksen mukaan tapaukset ovat koskeneet enimmäkseen alle 10-vuotiaita lapsia.

Myöhemmin virasto sanoi, että tapauksiin liittyy Kinder-munia, mutta ei selventänyt, onko kyse vain ja ainoastaan kyseisistä tuotteista.

Suomessa kukaan ei ole sairastunut salmonellaan suklaamunista.

”Salmonellaan liitetään huono hygienia. Sitä on vaikea saada tuotantolaitoksessa puhdistettua, koska se voi piiloutua aika hyvin. Vaatii huolelliset ja tarkat puhdistustoimenpiteet, jotta sen saa kuriin. Teollisuudessa on tällaiset menetelmät yleensä käytössä”, Varjonen sanoi aiemmin.