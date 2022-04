Pakoteasetuksen muutos mahdollistaa taide-esineiden viemisen Venäjälle.

Ulkoministeriö ilmoitti perjantaina aikovansa myöntää poikkeusluvan viedä Vaalimaalla takavarikoidut taide-esineet Venäjälle.

Tulli aikoo ratkaista pikaisesti ministeriön tulevan poikkeuslupapäätöksen jälkeen, onko taideteoksia syytä pitää takavarikossa rikostutkinnan vuoksi vai voidaanko ne laskea jatkamaan matkaansa Venäjälle.

Tulli pysäytti Venäjän vastaisten pakotteiden perusteella viime viikonloppuna kolme kuorma-autokuljetusta. Ne sisälsivät kymmenien miljoonien eurojen arvosta taide-esineitä.

Venäläisten museoiden omistamia taide-esineitä oltiin kuljettamassa Italiasta ja Japanista Venäjälle.

Euroopan unioni hyväksyi perjantain vastaisena yönä pakoteasetuksen muutoksen, joka mahdollistaa pakotteen alaisten taide-esineiden siirtämisen museoiden välisessä kuljetuksessa poikkeusluvalla. Poikkeusluvan myöntää Suomessa ulkoministeriö.

Pakoteasetuksen muutos tulee voimaan lauantaina.

”Tulli tulee poikkeusluvan antamisen jälkeen harkitsemaan viivytyksettä muuttunutta tilannetta. Jos taide-esineiden takavarikoiden jatkaminen esitutkinnan todisteina ei ole enää välttämätöntä, Tulli tulee purkamaan takavarikot eikä takavarikointi enää olisi este taide-esineiden luovuttamiseksi”, Tulli kertoo tiedotteessa.

Tullin valvontaosaston johtajan Sami Rakshitin mukaan ratkaisu takavarikon purkamisesta tai jatkamisesta on ”teknisesti mahdollista” tehdä jo lauantaina tai sunnuntaina. Hän ei kuitenkaan halua ennakoida, milloin ratkaisu tulee, koska siitä päättää jutun tutkinnanjohtaja.

Rakshit pitää hyvänä, että EU muutti pakoteasetusta vastaamaan ”tarkemmin tarkoitustaan”.

”Tullin tehtävänä on valvoa kaikkea rajat ylittävää tavaraliikennettä sekä niihin liittyviä pakotteita ja toimintamme perustana on aina voimassa oleva lainsäädäntö. Näin toimimme pysäyttäessämme taidekuljetukset viime viikonloppuna ja näin toimimme myös jatkossa, jotta yhdessä EU-tasolla sovittujen pakotteiden valvonta on tehokasta”, Rakshit sanoo.

Tulli aikoo tiedottaa asiasta lisää, kun asetus on voimassa ja ulkoministeriö on antanut poikkeusluvan.