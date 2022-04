Kuopion keskustassa on murtauduttu lyhyessä ajassa useisiin liike­tiloihin – poliisi epäilee, että murto­aallon takana ovat samat tekijät

Murtojen kohteeksi joutuneista liiketiloista on yleensä viety vähäinen määrä käteistä tai muutaman sadan euron arvosta irtaimistoa.

Kuopion keskustan pienet liiketilat ovat joutuneet useiden murtojen kohteeksi kuluneen viikon aikana, kertoo Itä-Suomen poliisi tiedotteessaan.

Poliisin mukaan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä murtauduttiin Puijonkadulla sijaitsevaan liiketilaan. Anastetun omaisuuden laatu tai määrä eivät toistaiseksi ole poliisin tiedossa.

Sunnuntaina aamupäivällä ilmeni, että myös Tulliportinkadulla sijaitsevalle työmaalle oli murtauduttu viikonloppuna. Samalle työmaalle tunkeuduttiin edellisen kerran viime viikonloppuna. Työmaalta anastettiin molemmilla kerroilla työkaluja.

Tutkinnanjohtaja, rikosylikonstaapeli Antti Aamuvuori Itä-Suomen poliisista pitää mahdollisena, että tekijä tai tekijät ovat samoja kaikissa tapauksissa.

”Kyllä niissä [murroissa] sellaisia yhtäläisyyksiä on, että en pitäisi ihmeenä, jos niissä on yksi tekijä tai samoja tekijöitä”, Aamuvuori sanoo.

Tekijän tai tekijöiden henkilöllisyys ei toistaiseksi ole selvinnyt.

Poliisi kerää muun muassa valvontakameramateriaalia murtokohteiden lähistöltä.

”Kartoitamme lisäksi muutakin tekoaikoihin ja -paikkoihin liittyvää aineistoa. Yleisövihjeet ovat tärkeitä”, Aamuvuori kertoo.

Murtojen kohteiksi joutuneista liiketiloista on yleensä viety vähäinen määrä käteistä.

”Usein on viety pohjakassan verran rahaa. Anastetun omaisuuden arvo on ollut satasia. Isommat vahingot ovat aiheutuneet rikkoutuneista ovista ja ikkunoista sekä muusta, mitä murtojen aikana on rikottu”, Aamuvuori sanoo.

Murron kohteena olleelta työmaalta on saatu saaliiksi työkalujen lisäksi esimerkiksi muutaman sadan euron arvoisia porakoneita.

”Vaikuttaa siltä, että murtautujat eivät ole liikkuneet autolla, jolla olisi voinut kuljettaa suurempia määriä anastettua irtainta. Yksittäiset, pienikokoiset porakoneet ja muut on todennäköisesti kannettu esimerkiksi repuissa”, Aamuvuori sanoo

Poliisi tutkii tapauksia varkauksina.

Poliisi pyytää asiasta jotakin tietäviä kertomaan tietonsa sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.