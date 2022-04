Ruokaviraston ylitarkastajan mukaan Kinder-tuotteita on laajasti myynnissä koko maan alueella eri kauppaketjuissa ja kaupoissa.

Saiko lapsi virvontapalkaksi Kinder-munia, mutta niiden turvallisuus epäilyttää, sillä tuotteita vedettiin viime viikolla myynnistä salmonellaepäilyn takia?

Ruokavirasto tiedotti Kinder-tuotteiden takaisinvedosta viime viikon torstaina. Lauantaina takaisinveto laajeni yhä useampiin tuotteisiin.

Mutta mitä merkintöjä suklaamunan kääreestä pitää katsoa, jotta selviää, onko se poisvedettävien tuotteiden listalla?

Ensimmäisenä pitää tarkistaa EAN-koodi eli kääreessä oleva numerosarja. Sen löytää viivakoodin alapuolelta. Jos se täsmää Ruokaviraston julkaisemaan numerosarja-listaukseen, pitää seuraavaksi katsoa parasta ennen -päiväystä.

Viivakoodin alapuolella olevasta numerosarjasta näkee, onko tuote mukana myynnistä poisvedettävien listauksessa.

Jos myös Kinder-tuotteeseen merkitty päiväys sijoittuu Ruokaviraston julkaisemien päivämäärien välille, tuote on vedetty myynnistä eikä sitä tule syödä.

Esimerkiksi toimituksessa olevan 20-grammaisen Kinder-munan numerosarja 40084107 on mukana listauksessa. Tuote on ostettu perjantaina. Kyseiseen munaan merkitty parasta ennen -päiväys on 8.11.2022. Ruokaviraston sivuilla kerrotaan, että tuotteet, joiden parasta ennen päiväys on 26.2.2022 ja 3.1.2023 välillä, vedetään pois myynnistä.

Jos tuotteen parasta ennen -päivämäärä on joko Ruokaviraston sivuilla annettu tietty päivämäärä tai annettujen aikojen väliin sijoittuva päivämäärä, tuotteeseen kohdistuu salmonellaepäily.

Uskaltaako sellaisia Kinder-tuotteita syödä, joissa on eri merkinnät?

”Kyllä. Se on lähtökohta, että markkinoille tuodut elintarvikkeet ovat turvallisia, jos ei muuta kerrota”, sanoo Ruokaviraston ylitarkastaja Mika Varjonen.

Fakta Nämä merkinnät takaisin vedettävistä tuotteista löytyvät Kinder Surprise 20g, 40084107, 26.2.2022–3.1.2023

Kinder Surprise 20g pinkki, 54088191, 26.2.2022–3.1.2023

Kinder Surprise 3-pack 60g, 8000500026731, 26.2.2022–3.1.2023

Kinder Maxi Surprise 100g promo, 8000500247914, 21.8.2022

Kinder Maxi Surprise 100g, 4008400231327, 21.8.2022

Kinder Maxi Surprise pinkki LEI 100g, 4008400230825, 21.8.2022

Kinder Schoko-Bons 125g, 5413548280189, 12.1.2022–19.11.2022

Kinder Schoko-Bons Halloween 200g, 8000500247792, 12.1.2022–19.11.2022

Kinder Schokobons 500g, 4008400622224, 12.1.2022–19.11.2022

Kinder-minimunat 100g, 4008400282121, 21.8.2022

Kinder Maxi Surprise 100g Xmas, 4008400230726, 20.4.2022

Kinder Maxi Surprise LEI 100g Xmas, 4008400231723, 20.4.2022

Takaisinvedot koskevat Belgian Arlonin tehtaalla valmistettuja tuotteita.Valmistusmaan selvittäminen on monimutkaista, jos sitä ei ole merkitty kääreeseen. EAN-koodi ei ole aukoton keino selvittää valmistusmaata.

Lainsäädännön mukaan pakkauksiin ei tarvitse merkitä sitä, missä maassa EU:n alueella tuotteet on valmistettu.

Lue lisää: Kinder-munien takaisinveto voi laajentua, mutta Suomeen on tullut suklaata myös turvalliselta Puolan-tehtaalta – ”Hyllyihin jäi vielä yli miljoona Kinder-munaa”

Varjosen mukaan Kinder-tuotteita on laajasti myynnissä koko maan alueella eri kauppaketjuissa ja kaupoissa. Hänellä ei ole tietoa, onko kaikki tuotteet saatu jo pois myynnistä.

Varjonen muistuttaa, ettei yhdestäkään Kinder-tuotteesta ole missään maassa löydetty salmonellaa. On vasta viitteitä siitä, että tartunnat voisivat liittyä Kinder-suklaisiin, hän jatkaa.

Perjantaihin mennessä Suomessakaan ei ollut todettu yhtään suklaamunista johtuvaa salmonellatapausta. Varjosella ei ole tietoa, onko tilanne perjantain jälkeen muuttunut.

Ruokavirasto on saanut kymmeniä yhteydenottoja kuluttajilta, jotka ovat kertomansa mukaan sairastuneet salmonellaan.

”Mutta terveysalan ammattilaisten täytyy varmistaa, että mistä syystä.”

Jos itsellään epäilee salmonellaa, tulee olla yhteydessä terveydenhuoltoon.

”Me emme täällä [Ruokavirastossa] pysty auttamaan vatsaoireista kärsivää kuluttajaa”