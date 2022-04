”Luojan kiitos, mummi on eläkkeellä ja saimme hänet hoitamaan” – Kuopion ja Tampereen päiväkotilakot ovat vasta esimakua siitä, mitä tapahtuu ensi viikolla pääkaupunkiseudulla

Jos työkiista jatkuu, pääsiäisen jälkeen on pääkaupunkiseudun vuoro: viikon kestävän lakon uhka koskee Helsinkiä, Vantaata, Espoota ja Kauniaista 19.-25. huhtikuuta.

”Aika epävarmaa on vieläkin. Aamulla selviää, onko hoitajia tarpeeksi”, kertoo kuopiolainen Tim Turja Kuopion Saaristokaupungissa Lehtoniemen päiväkodin portilla maanantaina. Turja on noutamassa poikaansa Edvin Turjaa, 4, päiväkodista kotiin. Päiväkodin pihassa hän on kuullut tuoreimpia lakkokuulumisia.

Lehtoniemen päiväkoti on yksi Kuopion kaupungin päiväkodeista, jotka pidetään kiinni tiistaina ja keskiviikkona kunta-alan työntekijöiden lakon takia.

Vanhemmat ovat toivoneet kaupungilta Edvinille varahoitopaikkaa lakon ajaksi. Kuopion kaupunki on kertonut, että sellainen järjestyy todennäköisesti läheisestä Kuikkalammen päiväkodista. Se on yksi päiväkodeista, jotka kaupunki pitää avoinna myös lakon aikana.

Varahoitopaikka varmistuu kuitenkin vasta tiistaiaamuna, kun päiväkodissa lasketaan, kuinka monta lasta on paikalla ja kuinka monta aikuista heitä on hoitamassa.

Lakisääteisiä mitoituksia on noudatettava myös lakon aikana.

Tim Turja haki neljävuotiaan Edvin Turjan päiväkodista maanantaina. Edvin sai päiväkodista kotiinsa pääsiäisruohon ja pääsiäismaalauksen.

Kunta-alan työntekijöiden lakko sulkee jälleen päiväkoteja ja kouluja. Nyt lakkotoimet kohdistuvat Kuopioon ja Tampereelle. Lakko vaikuttaa varhaiskasvatuksen ja opetuksen lisäksi myös moniin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Juko eli Julkisalan koulutettujen työntekijäjärjestö kohdisti viime viikolla lakkonsa Oulun, Turun, Rovaniemen ja Jyväskylän kaupunkeihin, joissa suljettiin lakon vuoksi kouluja, päiväkoteja ja muita palveluita.

Kuopion kaupunki kyseli viime viikolla varhaiskasvatuksen perheiltä lasten hoidon tarvetta mahdollisina lakkopäivinä. Kyselyn pohjalta kaupunki teki suunnitelmat suljettavista ja auki pidettävistä päiväkodeista.

Kuopion kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on noin 4 500 lasta. Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Minna Kari kertoo, että viime viikon kyselyn mukaan noin puolet lapsista tarvitsee hoitoa myös lakkopäivinä.

”Tämän hetkisen tiedon mukaan näyttää siltä, että pystymme hoidon järjestämään. Avoinna olevien yksiköiden aukioloaikaa joudutaan kuitenkin rajaamaan eli huoltajia voidaan pyytää esimerkiksi hakemaan lapset aiemmin hoidosta tai ilmoittaa, että päiväkoti aukeaa vasta myöhemmin”, Kari kertoo.

Hänen mukaansa lakkopäivien järjestelyihin lisähaastetta aiheuttaa myös meneillään oleva Tehyn ja Superin ammattijärjestöihin kuuluvien ylityö- ja vuoronvaihtokielto.

Jenna Sopasen perheessä vanhemmat hoitavat lakkopäivät etätöiden avulla. Kotona ovat tuolloin perheen kuopus Alvar Sopanen sekä kaksi kouluikäistä lasta. Hätätapauksessa apuun hälytetään isovanhemmat, Jenna Sopanen kertoo.

Vielä maanantaina Kuopion varhaiskasvatuksen yksiköihin tuli vanhemmilta ilmoituksia lasten hoidon tarpeesta tai vaihtoehtoisen hoidon järjestymisestä. Kaikki vanhemmat eivät ehtineet reagoida viime viikon kyselyyn tai järjestellä lapsensa hoitoa parissa päivässä.

Myös Lehtoniemen päiväkodin johtajan, aluevastaava Tiina Kermanin puhelin soi maanantaina tiheään, kun perheet ilmoittivat tilanteistaan.

”Osalle perheistä viikko on lyhyt aika selvittää, pystyvätkö he saamaan aikaiseksi jotain varahoitojärjestelyitä. Kaikilla ei ole tukiverkostoa täällä paikan päällä”, hän sanoo.

”Vaikuttaisi siltä, että suurin osa pystyy järjestämään hoidon itse. Uskoisin, että varahoito saadaan järjestettyä niille, ketkä sitä tarvitsevat.”

Kuopiolaisen Ville Rantalan koko perhe on kotona lakkopäivinä, sillä opettajina työskentelevät perheen aikuiset lakkoilevat samaan aikaan varhaiskasvatuksen väen kanssa. ”Jos kotona olisivat vain aikuiset, osallistuisimme ammattiliiton tapahtumaan. Nyt aika menee lasten kanssa”, Ville Rantala kertoo. Hän haki maanantaina Lehtoniemen päiväkodista Eino Rantalan sekä kuljetuskärryssä matkustavat Helmi ja Oiva Rantalan.

Kermanin mukaan lakkopäivinä varhaiskasvatuksen tarkkaa suunnittelua hankaloittaa myös se, ettei kaupunki tiedä, kuinka paljon henkilökuntaa tulee töihin. Työnantajalla ei ole oikeutta kysellä työntekijöiltä ammattijärjestöihin kuulumista. Osa työntekijöistä on kuitenkin itse kertonut töihin tulostaan, ja Kermanin mukaan jonkinlaista päättelyä työntekijämäärästä on voinut tehdä etukäteen.

Lakisääteisiä mitoituksia on kuitenkin noudatettava myös lakon aikana.

”Lisää henkilöstöä emme pysty mistään taikomaan. Tilanne tiedetään varmasti vasta tiistaiaamuna niissä aukioloyksiköissä, kun nähdään, kuinka paljon siellä on henkilökuntaa ja minkä verran tulee lapsia. Kyllä siellä joudutaan vielä aamulla oikeasti laskemaan, että suhdeluvut eivät ylity”, Kerman sanoo.

”Huonoimmassa tapauksessa yksikköön ei mahdu. Silloin täytyy kysyä, onko muissa auki olevissa päiväkodeissa tilaa. Toivotaan, ettei siihen tarvitse mennä.”

Maanantaina iltapäivällä Lehtoniemen päiväkodin portti käy tiheään, kun vanhemmat hakevat lapsiaan hoidosta.

Monessa perheessä kaksipäiväisen lakon aikainen lastenhoito tuntuu järjestyneen jotenkin. Moni vanhempi kertoo jäävänsä etätöihin tai hälyttäneensä isovanhemmat apuun. Osa vanhemmista kertoo itsekin työskentelevänsä kunta-alalla ja olevansa lakossa, joten lastenhoito-ongelmilta on säästytty tällä kertaa.

Isovanhemmat hoitavat lakon alkaessa Niko Mannisen lapsia Livia, 2, ja Elea, 4, Mannista. Manniselta löytyy ymmärrystä lakolle. Hän kertoo myös, ettei parin päivän mittainen lakko juuri haittaa perheen arkea, mutta tilanne voisi olla toisenlainen, jos lakko jatkuisi viikkokausia.

”Luojan kiitos, mummi on eläkkeellä ja saimme hänet hoitamaan. Hän tulee sadan kilometrin päästä auttamaan”, kertoo Katja Koponen rientäessään lapsensa perässä autolleen.

Mummin kanssa kotiin jäävät perheen 5-vuotias ja kaksi koululaista. Koponen muistuttaa, ettei kaikilla perheillä ole mahdollisuutta saada isovanhempia apuun.

Hän pohtii myös sitä, mitä ylimääräistä hankaluutta erityisjärjestelyt aiheuttavat erityislapsille ja heidän perheilleen, joiden elämä saattaa sekoittua pienistäkin muutoksista.

”Kyllä tämä hankaloittaa asioita. Lapsiperheet ovat olleet koronasta johtuen jo tiukilla eikä tämä ei anna hyvää pössistä, vaikka hyvällä asialla hoitajat ovatkin. Ihmiset kärsivät tässä ja myös muut työnantajat saavat nyt taituroida näiden asioiden äärellä”, Koponen sanoo.

Tim Turjan perhe haki Edvin-pojalle varahoitopaikkaa, sillä vanhemmat eivät pysty olemaan pois töistä eivätkä he onnistuneet järjestämään hoitoa muilla tavoin.

"Yritimme kyllä kysyä kavereilta, mutta kaikilla oli sama tilanne”, rakennusalalla yrittäjänä toimiva Turja kertoo.

Kuikkalammen päiväkodista järjestynyt varahoitopaikka on onneksi tuttu päiväkoti myös Edvinille, sillä tämä on ollut siellä kerhossa.

Vaikka varahoitopaikkaan liittyi yhä maanantaina epävarmuutta, Tim Turjalta riittää lakkolaisille ymmärrystä. Hän toivoo, että lakon avulla saataisiin korjattua varhaiskasvatuksen työntekijäpulaa.

Siitä Turjan perheelläkin on kokemuksia. Perheelle tulee usein päiväkodista viestiä työntekijämäärän riittämättömyydestä. Useaan kertaan heille on kerrottu päiväkodin ovellakin, että hoitajia ei ole riittävästi ja lasta ei voi jättää hoitoon.

Tiistaiaamua yhä verhoava epävarmuus on siis isälle ja pojalle tuttu.

”Aamulla katsotaan miten käy. Sitten [jos hoitajia ei ole riittävästi] ei auta muu kuin jäädä kotiin. Ei ole vaihtoehtoja."