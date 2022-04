HS:n lukijat kertoivat lukuisista varkauksista ja vahingonteoista, joita poliisi ei ole tutkinut. Viime vuonna poliisi esitti syyttäjälle lähes 16 800 kertaa, ettei esitutkintaa tehtäisi.

”Kyllähän tyhmempikin tajuaa, että ei poliisi sitä käsittele enää.”

Kesällä 2017 Petri Mäntynen oli palannut ulkomailta perheensä kanssa, kun näky mökkipihassa sai leuan loksahtamaan.

”Se oli semmoinen šokki omaan yksityisyyteen, että täällä on käynyt varkaita”, Mäntynen kertoo.

Varkaat olivat murtautuneet Mäntyharjulla sijaitsevan mökin autotalliin. Varkaiden mukaan oli lähtenyt päältä ajettava ruohonleikkuri. Mäntystä tilanne raivostutti, sillä leikkuri oli hyvä kone – Husqvarna, ei mikään halpa merkki.

Perhe soitti poliisit paikalle. Hyvän tovin odottelun jälkeen virkavalta saapui paikalle, otti lausunnon ja lähti seuraavaan kohteeseen. Mäntynen oli pettynyt.

”Minulle sanottiin, että pitäisi olla valokuvia. Mutta ei sitä tule kauhean usein ruohon­leikkuria kuvailtua.”

Sen koommin tutkinnasta ei ole juuri kuulunut. Mäntynen selvitti tapausta jonkin verran itse, ja hänellä on käsitys siitä, kenen käsiin kone lähti. Hän toimitti vihjeensä poliisille, mutta ketään ei ole Mäntysen tietojen mukaan kuulusteltu tai epäilty rikoksesta.

Vakuutus korvasi koneesta jonkin verran rahaa. Uutta päältä ajettavaa ruohonleikkuria Mäntynen ei ole enää halunnut mökille ostaa.

Mäntysen kokemus on edustava esimerkki sellaisista rötöksistä, joiden poliisitutkinta on pysähtynyt alkumetreille. Viime vuonna poliisi toi syyttäjien pöydälle lähes 16 800 esitystä siitä, että pääsäännöstä poiketen esitutkintaa ei toimitettaisikaan. Määrä on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2010.

Poliisin mukaan tilanteen suurimpana syynä on resurssien puute. Kyse on myös priorisoinnista. Poliisin näkökulmasta ei ole järkevää selvittää kaikkia rikoksia, ja siksi työvoimaa ohjataan vakavamman rikollisuuden ja laajempien tapausten selvittämiseen.

HS kysyi viime viikolla lukijoilta kokemuksia tällaisista tilanteista. Vastauksia tuli runsaat pari sataa. HS on käyttänyt jutun aineistona vain sellaisia vastauksia, joiden antajat ovat jättäneet yhteystietonsa toimitukselle.

Vastaajien kokemukset noudattelevat pitkälti samaa kaavaa: tapahtunut rikos on vakavuudeltaan pienemmästä päästä, selvää näyttöä ei välttämättä ole, ja poliisiin vastakaiku on hiljaista.

”Jouduin tammikuussa 2021 huijauksen kohteeksi. Ostin tori.fi-sivuston kautta keikkaliput, joita ei ollut olemassa. Siirrettyäni henkilölle 300 euroa tilisiirtona vastaukset loppuivat. Henkilö oli onneksi käyttänyt omaa tilinumeroaan, josta sain nimen selville. Tein asiasta rikosilmoituksen, ja poliisi löysi henkilön nopeasti. Elokuussa 2021 poliisista soitettiin ja kysyttiin ensin, haluanko nostaa syytteen. Tämän puhelun jälkeen ei ole kuulunut mitään.”

Erään kyselyyn vastanneen kuopiolaismiehen mukaan venemurtoa ei tutkittu lainkaan.

”Ilmoittivat etteivät tutki, koska syyllinen ei ole tiedossa. Minusta perustelu oli jopa huvittava.”

Kyselyyn vastanneet kertoivat kokemuksistaan, joissa esimerkiksi pyörävarkauksien tutkintaa ei ollut aloitettu vahingon vähäisyyden vuoksi.

Todisteita on kysytty useammalta rikos­ilmoituksen tekijältä. Aina kuvatkaan eivät ole auttaneet asian selvittämisessä.

”Yhdessä varkaustapauksessa toimitin epäillyn osoitteen ja kuvan poliisille. Varastettu omaisuus näkyi kuvassa hänen parvekkeellaan. Ei auttanut asiaa.”

Vastauksista selviää myös, että jos poliisi ei ole auttamassa tekijän jäljittämisessä, ihmiset saattavat ottaa tilanteen omiin käsiinsä.

”Lokakuussa 2021 Helsingissä kerrostaloni pihasta varastettiin pyörä. Tein heti rikosilmoituksen ja ilmoituksen myös Facebookin varastettujen pyörien ryhmään. Ryhmästä sain vinkin eräästä henkilöstä, jolla pyöräni saattoi olla. Hän oli lisännyt itsestään ja pyörästäni kuvan someen. Olin henkilöön itse yhteydessä useassa kanavassa ja pyysin palauttamaan pyörän. Lopulta hän paljasti, että oli jättänyt pyörän ajettuaan pari kilsaa. Pyörä löytyi, mutta siitä oli viety satula ja valot.”

Espoolaismiehen tarinan mukaan venevarkaiden keikka jäi lyhyeen, kun omistaja sai tekijät kiinni itse teossa.

”Naapuri soitti, että venettäni varastetaan. Sattumalta olin lähellä ja soitin kaverit kyytiin. Ajettiin mökille, kun varas tuli veneen kanssa vastaan. Pysäytettiin heput siihen, ja otin kuvan autosta ja veneestä. Pakotimme rosvot viemään veneen siihen mistä se oli kärryn kyytiin lähtenytkin. Tein heti rikosilmoituksen. Vuoden päästä joku poliisi soitti ja kysyi, vieläkö haluaisin asiaa tutkittavan.”

Vaikka isossa mittakaavassa yksittäinen omaisuusrikos voi näyttäytyä pisarana meressä, ei se ole rikoksen kohteelle pieni asia.

Runsas vuosi sitten Länsi-Suomessa asuva metsän­omistaja menetti neljän vuoden työn ja monta tuhatta euroa, kun moottori­kelkkailijat ajoivat kasvamassa olleen vesakon ylitse.

Kyse oli arvokkaista visakoivun taimista, joita viljelijä oli hartaasti kasvattanut palstallaan. Visakoivu on Suomen arvokkain koivulaji, jonka kasvattaminen vaatii ammattitaitoa ja viitseliäisyyttä.

”Vaimon kanssa me viikatteilla niitetään siellä heinää. Puutarhasaksilla pitää napsaista yksi oksa kesässä. Sitä kasvatetaan kuin bonsaipuuta”, mies kertoo.

HS:n haastattelema mies ei halua esiintyä jutussa omalla nimellään, koska pelkää seurauksia pienellä paikkakunnalla.

Koko palsta oli hetkessä mennyttä. Mies teki tilanteesta rikos­ilmoituksen poliisille, silminnäkijäkin oli. Poliisin vastaus oli tiukka: tällaisen tutkimiseen ei ole resursseja.

Tänä keväänä mies aikoo istuttaa palstalle uudet koivuntaimet. Jos kaikki menee hyvin, 50 vuoden päästä palstalla on komeita visakoivuja, jotka voidaan myydä hyvällä hinnalla eteenpäin.

Poliisissa tilanne on tiedostettu ja ratkaisuja etsitään. Se mitä ratkaisut konkreettisesti ovat, on vielä hämärän peitossa.

”Juurisyy on varmasti se tekevien käsien käsien puute poliisi­yksiköissä”, kertoo poliisitarkastaja Tuomas Pöyhönen poliisihallituksesta.

Poliisissa asioita on priorisoitava. Kärkipäähän nousevat vakavat rikokset ja rikokset, joiden selvittämiseen liittyy vahva yhteiskunnallinen intressi. Pienemmät omaisuus­rikokset, lievät pahoinpitelyt ja kunnian­loukkaukset muodostavat massarikosten osuuden, joiden tutkinta laahaa.

Ongelma on ilmeinen. Pöyhösen mukaan tilannetta yritetään ratkoa useista suunnista: panostamalla ennalta estävään toimintaan, tarkastelemalla poliisin omia prosesseja ja tekemällä yhteistyötä muiden tahojen kanssa.

”Jos poliiseja olisi määrättömästi, kyllä nämä saataisiin tutkittua, mutta olisiko se yhteiskunnan ja oikeusjärjestelmän kannalta järkevää? Resursseja pitäisi lisätä koko järjestelmään”, hän sanoo.

Kuten usein, niin nytkin on kyse rahasta. Massarikoksissa lisääntyvät netissä tapahtuvat petokset, kuten erilaiset huijausviestit. Niiden tutkinta on usein hidasta ja saattaa vaatia kansainvälistä yhteistyötä.

”Siinä alkavat selvittämis­kustannukset helposti nousta korkeammalle kuin rikoksessa menetetty omaisuus.”