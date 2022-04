Keijo Vilhunen: Rikollinen yhteistyö Jari Aarnion kanssa oli laajempaa kuin on tiedetty

Vilhusta koskevan kirjan julkistustilaisuudessa entinen jengipomo kuvaili olleensa Aarniolle enemmän rikoskumppani kuin tietolähde.

Entinen jengipomo Keijo Vilhunen sanoo tietävänsä varmuudella Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion huumekaupan laajuuden.

HS:n haastattelussa hän sanoo, että Aarnio on ollut mukana salakuljettamassa Suomeen 500–800 kiloa hasista vuodessa. Tätä on jatkunut vuosituhannen vaihteesta aina siihen asti, kunnes Aarnio otettiin kiinni marraskuussa 2013.

Mihin arvio perustuu?

”Ihan omiin kokemuksiin”, Vilhunen sanoo. Hän kertoo tehneensä rikoksia Aarnion kanssa vuosikymmenen ajan ennen kiinnijäämistä.

Vilhunen antoi HS:lle haastattelun hänen elämäänsä koskevan kirjan julkistustilaisuudessa keskiviikkona. Aki Linnanahteen kirjoittamassa kirjassa Vilhunen (Otava) kerrotaan uusia tietoja Aarnion ja Vilhusen yhteisistä rikoksista.

Kaksikko on tuomittu hasistynnyreiden salakuljetuksesta Hollannista Suomeen vuosina 2011–2012. Vilhunen sai kymmenen vuotta vankeutta, Aarnio kaikkiaan 13 vuotta.

Vilhusen mukaan Aarnio tienasi huumebisneksillä miljoonia. Rahanjako hänen ja Aarnion välillä meni suunnilleen tasan. Kumpikaan heistä ei ollut pomo.

”Aarniolta sai tilaamalla hasista.”

Aarnio myös tarjosi itse huumeita ostettavaksi, Vilhunen kertoo.

Aarnio oli Vilhusen mukaan esimerkiksi tarjonnut hänelle 141 kilon erää, joka jäi loppuvuodesta 2011 kiinni Hollannissa.

Vilhunen kertoo pitäneensä ainetta niin huonolaatuisena, ettei kauppoja syntynyt. Aineet päätyivät toiselle kovan luokan rikolliselle, tynnyrijutun ensimmäisessä haarassa tuomitulle Raine Sievälälle.

Vilhunen ei kertomansa mukaan tiennyt täysin varmasti, että Aarnio teki huumekauppaa muiden kanssa.

”Eihän sitä koskaan sanottu suoraan, koska Aarnio pyrki pitämään erillään ne, totta kai. Kyllähän mä totta kai aavistelin. Sehän selvisi vasta varmuudella, kun tuli pöytäkirjat, kun Sievälä oli jäänyt kiinni.”

Tiedotustilaisuudessa Vilhunen sanoi olleensa Aarniolle enemmän rikoskumppani kuin tietolähde.

”No, rikoksia pääasiassa tehtiin”, hän totesi lakonisesti.

Vilhunen kertoo tehneensä ”pikku varmistuksia” siltä varalta, että hänen ja Aarnion puheita punnittaisiin vastakkain. Hän ei suostu kertomaan, mitä varmistukset olivat.

”En mä niistä puhu mitään, mutta täytyyhän se aina katsoa, että on jotain.”

Näitä varmistuksia on hänen mukaansa myös olemassa, jos Aarnio kiistää kirjan väitteet.

Minkä elämänohjeen antaisit teini-ikäiselle itsellesi?

”Kyllä se on, että koulut pitäisi käydä ja pyörittää vain sitä isän rakennusfirmaa. Näin se on. Pitkällä juoksulla se on paras.”