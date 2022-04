Poliisi on lopettanut 60-vuotiaan naisen etsinnät Kiilopäällä

Naisen ei uskota löytyvän enää elossa. Huono sää on vaikeuttanut etsintöjä.

Inarin poliisi on lopettanut kadonneeksi ilmoitetun naisen hätäetsinnän Kiilopäällä, Urho Kekkosen kansallis­puistossa.

Etsintä päätettiin lopettaa tiistaina, koska olosuhteet huomioiden oli poliisin mukaan ilmeistä, että kadonnut ei ole enää löydettävissä elossa. Poliisi sai ilmoituksen kadonneesta henkilöstä sunnuntaina, jolloin se käynnisti maastoetsinnät puistossa.

Kadonnut on noin 60-vuotias kokenut hiihtäjä, ja hänellä on mukanaan hiihtämiseen tarvittavat varusteet, makuupussi ja makuualusta sekä 30–40 litran reppu. Hänellä on yllään tummat housut, vaalea takki ja puna-valkoinen pipo.

Naisen on oletettu liikkuneen kansallispuistossa Ruijanpolun lähialueilla. Hänen arvioidaan saattaneen liikkua polulta myös kauemmas.

Viimeinen näköhavainto naisesta on tehty perjantaina. Häneen on oltu puhelin– yhteydessä viimeisen kerran lauantaina, minkä jälkeen yhteyttä ei ole saatu.

Poliisin mukaan huono sää on vaikeuttanut etsintöjä. Etsintöjä tehtiin yhdessä Metsähallituksen, Lapin pelastuslaitoksen ja Lapin rajavartioston kanssa useiden moottorikelkka­partioiden voimin sekä helikopterin avulla. Etsinnässä hyödynnettiin myös matkapuhelimen paikantamista.