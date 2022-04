Suojelu­poliisi: Nuorilla aiempaa suurempi riski päätyä mukaan terroristiseen toimintaan Suomessa – ”Ala­ikäisiä on toiminnan ja propagandan vaikutus­piirissä”

Alle 18-vuotiaiden osuus terroristisessa toiminnassa on kasvanut Euroopassa.

Suojelupoliisin mukaan alaikäisten riski päätyä mukaan terroristiseen toimintaan on kasvanut Suomessa.

Aikaisempaa useampi alle 18-vuotias on osallistunut terroristiseen toimintaan parina viime vuotena Euroopassa. Suojelupoliisin (Supo) mukaan myös Suomessa alaikäisten riski päätyä mukaan terroristiseen toimintaan on kasvanut.

Suojelupoliisi mainitsi toissa viikolla julkaisemassaan vuosikirjassa lyhyesti alaikäisten osallistumisesta terroristiseen toimintaan Euroopassa. Samassa yhteydessä Supo kertoi, että Suomen terrorismitilanne heijastelee usein kansainvälisiä kehitystrendejä.

Helsingin Sanomat kysyi suojelupoliisista tarkemmin, osallistuuko alaikäisiä terroristiseen toimintaan myös Suomessa. Kysymyksiin vastasi sähköpostilla suojelupoliisin viestintäasiantuntija Karoliina Romanoff.

Onko Suomessa alaikäisiä mukana mahdollisessa terroristisessa toiminnassa tai onko viitteitä siitä, että näin voisi käydä lähitulevaisuudessa?

”Alaikäisiä on terroristisen toiminnan ja propagandan vaikutuspiirissä myös Suomessa.”

Onko kyse äärioikeistosta tai radikaali-islamistisesta toiminnasta?

”Ilmiö koskettaa molempia ideologioita.”

Onko Supon terrorismin torjunnan kohdehenkilöinä alaikäisiä henkilöitä?

”Terrorismin torjunnan kohdehenkilöiden lista ei ole pysyvä, vaan sille lisätään ja siltä poistetaan henkilöitä jatkuvasti. Emme avaa listalla olevien henkilöiden jakautumista esimerkiksi iän tai sukupuolen suhteen, mutta kohdehenkilöiden joukossa voi olla myös alaikäisiä. Alaikäisten osalta erityisen tärkeää on ennalta ehkäisevä toiminta, josta vastaavat ensisijaisesti muut viranomaiset kuin Supo, kuten kunnan lastensuojelu ja Ankkuri-tiimit.”

Missä määrin alaikäisiä on mukana terroristisessa toiminnassa muualla Euroopassa?

”Alaikäisten osuus terroristisessa toiminnassa on kasvanut viimeisen parin vuoden aikana. Euroopassa on tehty useita radikaali-islamistiseen ja äärioikeistolaiseen terrorismiin liittyviä pidätyksiä, joissa epäilty on ollut alaikäinen.”

”Radikaali-islamistisessa toimintaympäristössä lasten ja nuorten radikalisoituminen on usein ylisukupolvinen ilmiö, jossa alaikäiset kytkeytyvät ääri-ideologiaan lähipiirinsä kautta. Kansainvälisesti äärioikeiston keskuudessa nuoret päätyvät osaksi liikehdintää tyypillisesti verkon välityksellä. Erityisesti niin kutsuttu Siege-kulttuuri on vetänyt puoleensa nuoria.”

Miten suojelupoliisi arvioi tilanteen kehittyvän Suomessa ja Euroopassa?

”Suomen terrorismitilanne heijastelee usein kansainvälisiä kehitystrendejä.”

”Lasten ja teinien osallistuminen nousi esiin uudella tavalla terroristijärjestö ISIL:n (Isis) propagandan myötä. Terroristijärjestö houkutteli alaikäisiä ideologian kannattajiksi muun muassa sosiaalisen median kautta. Aikuiset myös veivät lapsia konfliktialueelle, jossa he elivät terroristijärjestö ISIL:n hallinnoimilla alueilla. ISIL koulutti poikia lapsisotilaiksi ja tytöistä kasvatettiin puolisoita taistelijoille.”

”Vastaavalla tavalla äärioikeistolainen propaganda leviää tällä hetkellä verkossa. Virossa paljastui joitain vuosia sitten tapaus, jossa 13-vuotias poika johti verkossa toimivaa Feuerkrieg Divisionin solua. Myös suomalaisia kytkeytyy Siege-kulttuuriin, jossa valkoisen ylivallan kannattajat yllyttävät väkivaltaan ja rotusotaan yhteiskunnan romahduttamiseksi. Järjestäytyneet ja avoimesti toimivat äärioikeistoryhmät voivat luoda potentiaalisen kasvualustan yksittäisten henkilöiden, myös alaikäisten, radikalisoitumiselle.”