Musta laatikko -esityksiä nähdään tuttuun tapaan Helsingin Kansallisteatterissa ja lisäksi Jyväskylässä, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Osa esityksistä on loppuunmyyty, mutta kaikissa kaupungeissa mahtuu vielä katsomoon.

HELSINGIN Sanomien tämän kevään Musta laatikko -esitykset alkavat pääsiäisen jälkeisellä viikolla. Suositut elävän journalismin illat järjestetään tuttuun tapaan Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Ensimmäistä kertaa esitys nähdään nyt myös Oulussa ja Jyväskylässä.

”Esiintyjät ovat olleet innoissaan siitä, että Musta laatikko tulee nyt myös aivan uusien journalismin ystävien luo. Vierailutoiveita on tullut etenkin juuri Oulusta ja Jyväskylästä, ja nyt täältä tullaan”, sanoo Tuomas Kaseva, yksi Mustan laatikon tuottajista.

Musta laatikko 17 -esityksiä nähdään huhti–toukokuussa. Kansallisteatterissa Helsingissä esityksiä on 21.4.–15.5. Tampere-talossa esitys on 26.4. ja Jyväskylän kaupunginteatterissa 28.4. Turun kaupunginteatterissa esitys nähdään kahteen otteeseen 3.5. Oulun teatterissa näytäntö on 5.5.

Lippuja myy Lippu.fi, paitsi Oulun osalta Ticketmaster.fi. Osa näytännöistä on jo loppuunmyyty, mutta kaikissa kaupungeissa katsomoon mahtuu vielä.

MUSTA LAATIKKO -esitykset alkoivat keväällä 2016, ja ne ovat saavuttaneet suuren suosion. Esityksissä on käynyt jo yli 30 000 katsojaa. Mustaa laatikkoa muistuttavia livejournalismi-esityksiä on viime vuosina perustettu myös monissa muissa Euroopan maissa.

Mustassa laatikossa lavalle nousee kymmenkunta Helsingin Sanomien journalistia, jotka esittävät jonkin pitkään työstämänsä aiheen. Puheiden aiheet muistuttavat sanomalehden rikasta kirjoa: aiheita on taloudesta politiikkaan, kulttuuriin, tieteeseen ja koskettaviin henkilötarinoihin.

Musta laatikko vie yleisönsä myös ulkomaille, kiinni ajankohtaisiin tai unohdettuihin maailmantapahtumiin.

Tälläkään kertaa esiintyjiä ja tarkempia aiheita ei paljasteta etukäteen. ”Se on tärkeä osa illan viehätystä. Olemme saaneet jatkuvasti kiitosta siitä, miten katsojat haluavat nimenomaan kiinnostua uusista ja yllättävistä aiheista”, Kaseva kertoo.

Tämän kevään esityksessä kerrotaan myös siitä, millaisia journalismiin liittyviä kysymyksiä toimittajat ja kuvaajat ovat puntaroineet Venäjän hyökkäyksen keskellä.

”Erään katsojapalautteen perusteella Mustassa laatikossa tärkeää on se, että vaikeitakin aiheita pääsee kuuntelemaan ja käsittelemään yhdessä, osana isompaa yleisöä. Se tuo perinteisen journalismin aivan uudella tavalla lähelle katsojaa. Mutta vakavien aiheiden vastapainoksi iltaan mahtuu myös naurua ja iloa.”