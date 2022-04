Keski-Pohjanmaan pelastuslaitoksen mukaan maakunnassa kuutteja on tällä viikolla löytynyt metsien lisäksi omakotitaloalueelta ja Kälviän keskustasta, josta on matkaa rannikolle useita kilometrejä.

Kokkolassa Keski-Pohjanmaalla pelastettiin tänä aamuna hylkeenpoikanen metsästä, Keski-Pohjanmaan pelastuslaitos kertoo.

Pelastuslaitos oli saanut hieman ennen aamuseitsemää ilmoituksen Rantatiellä liikkuneesta kuutista. Pelastuslaitos löysi eläimen lopulta tien viereisestä metsästä ja palautti sen mereen.

Kokkola sijaitsee Pohjanlahden rannikolla.

Aamulla kokkolalaismetsästä löytynyt kuutti oli hyväkuntoinen ja pelastuslaitos kyyditsi sen takaisin mereen.

Keski-Pohjanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Oona Englund kertoo, että maakunnassa on tällä viikolla ollut yli viisi vastaavanlaista tehtävää. Kuutteja on löytynyt metsien lisäksi omakotitaloalueelta ja Kälviän keskustasta, josta on matkaa rannikolle useita kilometrejä.

Pelastuslaitoksen mukaan ilmiö toistuu seudulla joka kevät.

Pelastuslaitokselta ei osata varmaksi sanoa, mikä on saanut kuutit liikkeelle. Englund arvelee, että nuorilla kuuteilla on taipumus eksyä herkästi.

Jos kansalainen näkee kuutin kaukana rannikolta, neuvoo pelastuslaitos soittamaan hätänumeroon. Omin päin kuuttiin ei kannata koskea, sillä eläin voi purra ja sen puremasta voi tarttua bakteereita.

Hätänumeron kautta tehtävä välitetään eteenpäin pelastuslaitokselle eläinpelastustehtävänä.

”Tärkeää on antaa mahdollisimman tarkat tiedot sijainnista ja siitä, missä kunnossa kuutti on”, Englund sanoo.

Jos löydetty kuutti on huonokuntoinen, pelastuslaitos toimittaa sen eteenpäin eläinhoitolaan. Hyväkuntoiset kuutit otetaan kiinni ja ne kuljetetaan mereen, Englund kertoo.