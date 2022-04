Poliisi tutkii tapausta törkeän ryöstön yrityksenä.

Viisitoistavuotiasta poikaa puukotettiin ryöstöyrityksen yhteydessä vatsaan Inkoon S-marketin lähellä viime viikolla kiirastorstaina. Törkeän ryöstön yrityksestä epäillään kolmea alaikäistä poikaa, joista yksi on alle 15-vuotias.

Hätäkeskukseen tuli ilmoitus puukotuksesta hieman ennen iltakymmentä. Tapahtumapaikalla oli tuolloin useita nuoria, joista yhtä oli lyöty veitsellä vatsaan.

Epäillyt tekijät olivat ehtineet poistua paikalta, mutta poliisi otti heidät kiinni samana iltana.

Esitutkinnan mukaan tekijät olivat yrittäneet teräaseella uhkaamalla viedä 15-vuotiaalta uhrilta laukun. Tilanne johti puukotukseen.

Ainakin osa epäillyistä on tuntenut poliisin mukaan uhrin entuudestaan.

”Teräaseella vatsan alueelle aiheutettu vamma on aina hengenvaarallinen. Tässä tapauksessa asianomistajalla on kuitenkin ollut onnea matkassa, ja hän on jo päässyt pois sairaalasta”, sanoo rikoskomisario Mats Sjöholm poliisin tiedotteessa.

Poliisi pyrkii saamaan tapauksen esitutkinnan valmiiksi kevään aikana.