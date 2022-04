Vaikka epidemiatilanne on monessa maassa helpottanut, nopeat muutokset eri maiden epidemiatilanteissa ovat edelleen mahdollisia.

Lentoliikenne Suomen lentokentillä vilkastui selvästi maaliskuussa. Kuukausittainen matkustajamäärä ylitti miljoonan toista kertaa koronapandemian aikana.

Vilkastuva lentoliikenne ja pitkät passijonot poliisiasemilla kielivät siitä, että ulkomaanmatkailu alkaa elpyä parin hiljaisen vuoden jälkeen.

EU-alueella rekisteröidään nyt vähemmän uusia koronatapauksia ja uusia koronakuolemia kuin alkuvuonna.

Nopeat muutokset eri maiden epidemiatilanteissa ovat silti edelleen mahdollisia, muistuttivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM) koronatilanne­katsauksessaan torstaina. Tämä on hyvä ottaa huomioon, jos aikoo matkustaa ulkomaille kevään tai kesän aikana.

Lue lisää: Epidemiahuippu voi olla Suomessa ohi, mutta koronaviruksen poistamista yleisvaarallisten tautien joukosta harkitaan vasta syksyllä

Epidemiatilanteen muuttuessa eri maissa voidaan esimerkiksi rajoittaa terveydenhoitopalveluiden saatavuutta, määrätä karanteeneja tai rajoittaa ulkona liikkumista.

Esimerkiksi monissa Aasian maissa koronatoimet voivat olla rajuja ja muuttua nopeasti. Yksi esimerkki on Kiina, joka vasta tällä viikolla päätti höllentää hiukan maan suurimman kaupungin Shanghain viikkoja jatkunutta koronasulkua.

Matkustajalle helpoin tapa välttyä yllättäviltä karanteeni- tai testivaatimuksilta on ottaa täysi koronarokotussarja ja pitää mukana EU:n koronatodistusta. Todistuksen voi ladata itselleen Omakanta-palvelusta tai pyytää paperista todistusta omalta terveysasemalta.

EU:n koronatodistus hyväksytään EU:ssa ja noin 40 maassa EU:n ulkopuolella.

Todistuksen voi saada paitsi täydellä koronarokotussarjalla, vaihtoehtoisesti myös todistuksella alle puoli vuotta sitten sairastetusta koronataudista tai tuoreesta negatiivisesta koronatestituloksesta. Sekä sairastetun koronataudin että tuoreen negatiivisen koronatestituloksen täytyy olla terveydenhuollossa varmennettuja.

Esimerkiksi Viro, Ruotsi, Norja, Tanska ja Iso-Britannia ovat luopuneet koronavirukseen liittyvistä maahantulorajoituksista. Maahan pääsevät niin rokottamattomat kuin rokotetut matkustajat ilman testejä tai todistuksia.

Sen sijaan Helsinki–Vantaan lentoasemalla tarkastetaan edelleen pistokoemaisesti koronatodistuksia maahan saapuvilta matkustajilta. Tarkastukset liittyvät väliaikaisen tartuntatautilain pykäliin, jotka ovat voimassa kesäkuun loppuun asti.

Maahan tulevilta matkustajilta edellytetään tietyin poikkeuksin todistusta koronarokotussarjasta, negatiivisesta testituloksesta tai laboratoriossa varmistetusta sairastetusta koronavirustaudista.

Jos asiakirjoja ei ole esittää, on matkustajan käytävä koronavirustestissä.

Lue lisää: Helsinki-Vantaan lentoasemalla kysellään edelleen korona­todistuksia – Asiantuntijan mukaan siitä ei ole ”mitään hyötyä”

THL:n mukaan koronatodistusten tarkastuksista ei ole nykytilanteessa hyötyä epidemian hallinnassa, totesi THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen torstaina tiedotustilaisuudessa.

STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalainen kertoi, että Suomi ei ole todennäköisesti hakemassa jatkoa todistusten tarkastuksen mahdollistavalle lainsäädännölle. Todennäköisesti pistokoemaiset tarkastukset päättyvät kesäkuun lopulla.

HS kokosi tietoja suomalaisten suosikkikohteiden tämän hetken matkustusrajoituksista.

Viro

Viro luopui koronaviruksen vuoksi asetetuista matkustusrajoituksista 1. huhtikuuta. Suomen ja muiden EU-maiden kansalaiset pääsevät matkustamaan maahan ilman todistuksia tai testejä.

Espanja

Yli 12-vuotiailta maahantulijoilta vaaditaan voimassaoleva EU:n koronatodistus.

Aiemmin vaadittua maahantulokaavaketta ei enää tarvitse täyttää, jos matkustajalla on voimassaoleva EU:n koronatodistus tai jos matkustaja on alle 12-vuotias.

Thaimaa

Kaikki maahan saapuvat ulkomaalaiset tarvitsevat etukäteen hankitun Thailand Pass -maahantuloluvan. Luvan voi hakea aikaisintaan 60 päivää ennen matkaa, mutta maan viranomaiset suosittelevat hakemaan sen vähintään viikkoa ennen matkaa.

Täysin rokotetuille matkustajille käytössä on karanteenin korvaava Test & Go -ohjelma. Se edellyttää antigeeni- tai pcr-testiä maahantulopäivänä maahantulon jälkeen. Tulosta on odotettavaterveysviranomaisten hyväksymässä majoituksessa. Negatiivisen tuloksen saatuaan matkustaja voi poistua majoituksesta. Viidentenä päivänä maahantulosta matkailijan on tehtävä koronan pikatesti, jonka tulos ilmoitetaan viranomaisille.

Osittain rokotetut tai ilman rokotustodistusta saapuvat matkustajat voivat päästä maahan viisipäiväisen AQ-karanteenin (alternative quarantine) kautta. Siinä vaaditaan yksi pcr- tai antigeenitesti heti maahantulon jälkeen ja toinen 5. tai 6. päivänä maahantulosta. Testien välinen aika on vietettävä etukäteen maksetussa terveysviranomaisten hyväksymässä hotellimajoituksessa.

Kreikka

Matkustajan on saapuessaan esitettävä voimassaoleva EU:n koronatodistus täydestä koronarokotussarjasta, tuoreesta negatiivisesta koronatestituloksesta tai alle puoli vuotta sitten sairastetusta taudista.

Satunnaisille matkustajille saatetaan tehdä pakollisia pika-antigeenitestejä saavuttaessa.

Euroopan unionin Reopen EU-sivusto pitää yllä listaa EU- ja Schengen-maiden ajankohtaisista matkustusrajoituksista. Rajoitusten ajankohtaisuus kannattaa kulloinkin tarkastaa kohdemaan viranomaissivuilta, sillä rajoitukset saattavat muuttua lyhyellä varoitusajalla.