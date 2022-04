Migrin ylitarkastajan mukaan Salmirannan vastaanottokeskuksen tiloista ”ei löytynyt erityisen suuria puutteita”.

Maahanmuuttovirasto Migri teki viime viikon keskiviikkona tarkastuksen SPR:n Salmirannan vastaanottokeskuksessa Jyväskylässä. Tarkastuskäynnissä keskuksesta ei löytynyt hometta, kertoo Iltalehti.

Migri kertoi viime viikon maanantaina tekevänsä varmuuden vuoksi tarkastuskäynnin Salmirannan vastaanottokeskukseen, koska virasto oli saanut palautetta keskuksen huonoista olosuhteista.

Iltalehden haastattelema ukrainalaisperhettä auttanut suomalainen kertoi tuolloin, että perhe olisi majoitettu asuntoon, jonka seinät olivat mustana homeesta.

Migrin vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen sanoo Iltalehdelle, että Migrin ylitarkastajan tekemässä katsastuksessa kiinteistöstä ei löytynyt erityisen suuria puutteita.

”Tila edellytti pientä säätöä, esimerkiksi lampunvaihtoa. Meidän mielestämme tila kelpaa asumiseen”, Nuutinen sanoo.

Nuutisen mukaan Ukrainan sodan syttyminen on lisännyt Jyväskylässä huomattavasti vastaanottokeskuspaikkoja. Nyt paikkoja on 650 entisen 150:n sijaan. Myös vuokra-asuntoja on yli 140 aiemman 30:n sijaan.