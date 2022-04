Suomessa on varastossa yli kaksi miljoonaa korona­rokote­annosta – Miksi niitä ei anneta halukkaille neljänsinä rokotuksina?

THL ei ole tehnyt vielä päätöstä siitä, laajennetaanko neljänsien annosten antamista vai ei. Pelkkä halu ottaa neljäs annos on laiha peruste suosituksen muuttamiselle, THL:n Hanna Nohynek sanoo.

Osa suomalaisista haluaisi jo kovin ottaa neljännen korona­rokote­annoksen, vaikkei sitä ainakaan vielä kaikille suositellakaan. Tällä hetkellä neljättä annosta suositellaan yli 80-vuotiaille, hoivakodeissa asuville ja 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille.

Suomessa on varastossa yli kaksi miljoonaa koronarokoteannosta. Miksei niitä voida antaa kaikille halukkaille sen sijaan että pilaantuvia heitetään roskiin?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri, rokotusasiantuntija Hanna Nohynekin mukaan pelkkä halu ottaa neljäs rokoteannos on laiha peruste suosituksen muuttamiselle.

”Suomi on aiemminkin tehnyt asiantuntija-arvioon ja lääketieteelliseen näyttöön pohjaavia päätöksiä, näin toivon nytkin”, hän sanoo.

Hanna Nohynek

Kansallisessa rokotusohjelmassa on ajateltu, että rokottamiseen pitää olla riittävään näyttöön pohjaava lääketieteellinen syy. Tämä tarkoittaa saavutettavan hyödyn ja mahdollisten haittojen välistä tarkkaa analyysiä, Nohynek sanoo. Ennen korona-aikaa myös kustannusvaikuttavuus on ollut tärkeä elementti päätöksenteossa.

”Pitää huomioida epidemiologinen tilanne ja se, mitä rokottamisella voidaan saavuttaa.”

Immunologit ovat olleet huolissaan myös siitä, että jos samaa rokotetta annetaan hyvin tiheällä välillä, niillä saavutettu vaste heikkenee pitkällä aikavälillä. Vajaaksi jäävä vaste koskisi myös uusille muunnoksille räätälöityjä rokotteita, ilmenee THL:n laatimasta neljänsiä annoksia käsittelevästä työpaperista.

”Lisäksi pitää ottaa huomioon rokotteiden saatavuus, haluttavuus ja logistiset kysymykset”, Nohynek sanoo.

THL ei ole tehnyt vielä päätöstä siitä, laajennetaanko neljänsien annosten antamista vai ei.

THL:n alainen Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (Krar) kokoontuu ensi viikon perjantaina muodostamaan asiasta oman kantansa, jonka se ilmaisee myöhemmin THL:lle.

Nohynek on myös Krarin sihteeri. Hän ei ala spekuloimaan kantaa ennen kokousta.

Kokouksessa tarkastellaan sekä viimeistä suomalaista dataa ja analyysejä sekä kansainvälisiä raportteja. Myös muiden maiden päätöksiä seurataan.

”Voisi sanoa, että maat jakautuvat kahteen leiriin. On niitä, jotka katsovat tiukasti näyttöä ja tekevät päätöksiä sen perusteella, onko tautitaakka suuri ja voidaanko siihen lisäannoksilla oleellisesti vaikuttaa. Sitten on niitä, jotka tekevät varovaisuusperiaatteesta päätöksiä matalammalla kynnyksellä, koska toivovat, että useista annoksista on ehkä jotain hyötyä. Siinä voi olla taustalla poliittistakin painetta.”

Näin on esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa liittovaltio ilmoitti, että neljänsiä annoksia voidaan ryhtyä antamaan 50 vuotta täyttäneille heidän niin halutessaan, mutta kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä toppuutteli, että suositus on liian laaja, eikä tämänhetkinen näyttö juurikaan sitä tue.

Sen Nohynek kuitenkin sanoo, että mahdollisen neljännen annoksen suosittelemisen ajoitus on tärkeä. Myös THL:n työpaperin mukaan tehosterokottaminen on tärkeää ajoittaa epidemiatilanteeseen, jossa lisäsuoja on tärkeintä.

”Jos lisäannos annetaan loppukesästä tai syksyllä, siitä voidaan mahdollisesti saada lisää potkuvoimaa riskiryhmille virusta vastaan, jos epidemia alkaa taas nostaa päätään. Tuolloin on myös todennäköisempää, että meillä olisi käytössä räätälöityjä rokotteita.”

” ”Rokotteet riittävät hyvin tarvittaessa koko väestön neljänsiin rokotuksiin.”

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ei ole vielä päivittänyt Suomen koronarokotus­strategiaa. Strategia on määräaikainen ja voimassa kesäkuun loppuun saakka. Aiemmin STM:stä on kerrottu, että strategia päivitetään keväällä 2022.

Lääkintöneuvos Sari Ekholm STM:stä kertoo sähköpostitse, että koronarokotteita tulee Suomeen säännöllisesti lisää.

”Rokotteet riittävät hyvin tarvittaessa koko väestön neljänsiin rokotuksiin.”

Rokoteannoksia on tullut tähän mennessä 13,5 miljoonaa annosta ja hävikki on ollut erittäin vähäistä, Ekholm kertoo.