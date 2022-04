Toukokuun alusta lähtien rokotettuja turisteja ei testata maahantulon jälkeen, ja pakollinen karanteenihotellivaraus poistuu.

Bangkok

THAIMAA käytännössä poisti perjantaina matkustusrajoitukset rokotetuilta turisteilta ilmoittaessaan, että pakollisista koronatesteistä ja hotellivarauksista luovutaan. Rajoitukset ovat olleet eri asteisina voimassa koronapandemian alusta lähtien.

Hallituksen tiedotustilaisuudessa Thaimaan aikaa iltapäivällä ilmoitettiin, että rokotetut maahantulijat eivät enää joudu testeihin lentokentällä. Samalla kerrottiin, että pakollinen yhden yön hotellivaraus karanteenihotellissa poistuu.

Rokotettu matkailija on siis vapaa lähtemään heti maahantulon jälkeen mihin päin Thaimaata haluaa, ilman virallisia testejä.

UUDISTUS saa lainvoiman, kun se julkaistaan virallisessa lehdessä eli Royal Gazettessa. Se on käytännössä muodollisuus. Uudet säädökset tulevat voimaan toukokuun alussa.

Rokotetuille maahantulijoille on lentokentällä omat jonot ja asiointipisteet. He saavat passintarkastuksen ohessa mukaansa kotitestipaketin, jossa on antigeenitestivälineet.

Viranomaiset suosittelevat tekemään maahantulon jälkeen testin, jos maahantulijalla on koronatautiin viittaavia oireita tai muuten epäily, että hän voisi olla sairastunut. Jos testi on positiivinen, maahantulijaa pyydetään ilmoittamaan asiasta viranomaisille puhelimeen asennetun sovelluksen välityksellä.

Rokottamattomat maahantulijat joutuvat yhä varaamaan viideksi päiväksi hotellimajoituksen karanteenisertifioidusta hotellista. Kolmantena päivänä heille tehdään PCR-testi, joka on pakollinen. Maahantullessa heitäkään ei testata.

THAIMAA vapautti maahantuloa viime marraskuussa ja otti tuolloin käyttöön Thailand Passiksi kutsutun maahantuloluvan. Aluksi luvan saamiseksi turistin oli syötettävä hallinnon tietojärjestelmään dokumentit muun muassa rokotuksista, vakuutuksesta ja varauksesta sertifioidussa karanteenihotellissa.

Thailand Pass säilyy yhä, mutta nyt siihen vaaditaan enää tiedot rokotuksista ja vakuutuksesta. Vakuutustodistuksessa on oltava erikseen englanninkielinen maininta, että se kattaa koronahoidon vähintään 10 000:een Yhdysvaltojen dollariin asti. ”Ilman ylärajaa” -tyylinen maininta ei välttämättä riitä. Aiemmin raja oli 20 000 dollaria ja sitä ennen 50 000 dollaria.

Pattayalla ravintolaa pitävä yrittäjä Jukka Koivistoinen sanoo olevansa toiveikas, että muutos lisää maahantuloa jonkin verran.

”En tiedä vielä, koska Thailand Pass on edelleen voimassa, vaikka siihen jatkossa vaaditaankin vain rokotukset ja vakuutus”, Koivistoinen sanoo.

Moni on kokenut Thailand Passin hakulomakkeiden täyttämisen ja tarvittavien lomakkeiden lisäämisen vaikeana ja turvautunut ulkopuoliseen apuun. Toukokuun alusta alkaen anomuksen teko on huomattavasti yksinkertaisempi kuin aiemmin.

NYT päättynyt turistisesonki oli jo toinen, joka oli Thaimaassa erittäin vaisu pandemian vuoksi. Koivistoinen sanoo olevansa todennäköisesti ainoita yrittäjiä, jonka liiketoiminta on laajentunut.

Asiaan vaikutti se, että hänen vanha pienempi pystybaarinsa joutui lopettamaan toimintansa, kun maanomistaja ilmoitti lopettavansa vuokrasopimukset.

”Vanha paikka oli pieni pystybaari, mutta hyvin toimeentuleva. Kun syksyllä varmistui, että se ei voi jatkaa, löysin uuden paikan täältä Treetownista. Tämä on paras paikka, yöelämä on nykyään tässä.”

Koivistoinen perusti uuden ICU-ravintolansa tämän vuoden alussa. Se on edellistä isompi ja pääasiassa ruokaravintola. Hänellä on ravintolansa yhteydessä myös edelleen baari, ja lisäksi hän vuokraa asiakkaille skoottereita ja huvilaa.

Thaimaassa on kymmenittäin suomalaisia turismiin liittyviä yrityksiä. Monet ovat menneet nurin, ja vähintään yhtä monet sinnittelevät odotellen, että seuraava sesonki olisi niin hyvä, että se edes hieman korvaisi pandemian aiheuttamia menetyksiä.

Perjantainen ilmoitus koronatestien poistumisesta rokotetuilta on yksi signaali, että odotukset voisivat toteutua.

”Kyllä tämä mielestäni antaa uskoa, ja olen muutenkin positiivinen ihminen. Ei siinä”, Koivistoinen sanoo.

Hän näkisi mielellään, että matkailu lähtisi hyvin nousuun ja kaikki yritykset pääsisivät vahvalle pohjalle.

”Uskon, että ensi syksynä Thaimaan-matkailu tärähtää kunnolla käyntiin. Monet ovat nyt käyneet muualla lomailemassa, esimerkiksi Espanjassa. Mutta Thaimaa on erilainen. Täällä on aina lämmin ja aina kesä. Ja omanlaisensa erikoinen elämänrytmi, jota mistään muualta ei voi löytää.”

Oikaisu 22.4. 2022 kello 17.05: Muutettu vakuutustodistusta koskevassa kappaleessa mainitut summat bahteista Yhdysvaltojen dollareiksi.