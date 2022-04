Harjoitus kehitti Puolustusvoimien mukaan kansainvälistä yhteensopivuutta ja henkilöstön osaamista sekä sukellusveneen­torjuntakykyä.

Suomen ja Ruotsin merivoimat harjoittelivat yhdessä sukellusveneentorjuntaa tällä viikolla Suomenlahdella, kertoo Puolustusvoimat tiedotteessaan.

”Harjoitus on osa tiivistä yhteistoimintaa Ruotsin kanssa”, kertoo komentaja Toni Joutsia tiedotteessa.

”Kansainväliseen harjoitustoimintaan osallistuminen on tärkeää, sillä se osoittaa, ylläpitää ja kehittää meidän kansallista puolustustamme.”

Merivoimien komentaja Jori Harju kuvailee viestipalvelu Twitterissä harjoitusta osoitukseksi tiiviistä ja hyvästä yhteistyöstä ruotsalaisten kanssa.

”Sanottakoon, että harvinaista herkkua Suomen aluevesillä”, Harju kirjoittaa.

Harjoitus kehitti Puolustusvoimien mukaan kansainvälistä yhteensopivuutta ja henkilöstön osaamista sekä sukellusveneen­torjuntakykyä. Lisäksi harjoiteltiin isäntämaatuen antamista, kuten huoltoa ja täydennyksiä.

Harjoitukseen osallistuivat Hamina-luokan ohjusveneet Hamina ja Tornio, monitoimialus Louhi sekä Rajavartiolaitoksen partiovene. Ruotsista harjoitukseen osallistui Gotland-luokan sukellusvene HSWMS Uppland.

Hamina-luokan ohjusveneitä on nyt peruskorjattu. Alusten kykyä vedenalaiseen sodankäyntiin on parannettu muun muassa torpedoiden ja syvyytettävän kaikuluotainjärjestelmän avulla. Lisäksi alusten ilmatorjunta- sekä pintatorjuntakykyä on parannettu.