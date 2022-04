Suomi on antanut pois jo liki kolme miljoonaa koronarokotetta – Kaikki rokotteet eivät kohdemaille kelpaa

THL:n ja STM:n asiantuntijoiden mukaan Suomessa koronarokotteiden hävikki on ollut vähäistä.

Suomi on lahjoittanut koronarokoteannoksia kansainvälisen Covax-ohjelman kautta.

Suomessa ei ole vielä jouduttu hävittämään suuremmissa määrin koronarokotteita, kertoo johtava asiantuntija Mia Kontio Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

”Ylimääräiset Astra Zenecan Vaxzevria-rokotteet hävitettiin, niitä oli alle 100 000 ja loput menivät lahjoituksiin suoraan tehtaalta. Myös Jansenin Johnson & Johnson -rokotteet ohjattiin lahjoituksiin ja Suomeen niitä tuli vain 68 000”, Kontio kertoo.

Kontio huomauttaa, että kaikkiin EU-maihin on tilattu rokotteita yli oman tarpeen. Tällä hetkellä Suomessa olisi riittävästi koronarokotteita vaikka koko väestön neljänsiin rokotuksiin. Ei kuitenkaan ole vielä varmaa, laajentaako THL suositustaan. Tällöin hävitettävää voi tulla lisää, vaikka lahjoituksiin pyritäänkin.

Modernan Spikevaxia sekä Pfizerin ja Biontechin Comirnatya ei ole jouduttu hävittämään.

Spikevaxia ja Comirnatya sekä Novavaxin Nuvaxovidia ei ole toistaiseksi lahjoitettu eikä myyty, mutta tämä on tarvittaessa mahdollista, kertoo lääkintöneuvos Sari Ekholm sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM).

Ekholm kertoi HS:n lauantaina julkaisemassa uutisessa, että Suomen rokotehävikki on ollut erittäin vähäistä.

STM vastaa rokotteiden hankinnasta, mutta rokotelahjoituksia hoidetaan ulkoministeriössä.

Tähän mennessä Suomi on lahjoittanut seitsemään maahan yli 2,7 miljoonaa koronarokoteannosta Covax-ohjelman kautta.

”Juuri nyt ei ole suunnitteilla muita lahjoituksia. Kaikki Johnson & Johnsonit on toimitettu perille. Vaxzevriaa olisi vielä lahjoitettavaksi, mutta niitä ei ole enää haluttu. Myös köyhemmät maat haluavat valita mitä rokotetta käyttävät”, sanoo lähetystöneuvos Eija Limnell ulkoministeriöstä.

Covax on kansainvälinen ohjelma, joka pyrkii tehostamaan koronarokotteiden oikeudenmukaista jakelua maailmanlaajuisesti. Covax koordinoi sitä, mille alueille lahjoitetut rokotteet kohdennetaan.

Limnellin mukaan koordinoiva työ on ollut tärkeää.

”Se on mahdollistanut valtavat määrät toimituksia.”

Hallitus teki syyskuussa päätöksen lahjoittaa yhteensä 3,65 miljoonaa korona­rokoteannosta Covaxin kautta. Niiden arvoksi laskettiin 10 miljoonaa euroa. Limnellin mukaan Covax-lahjoitusten määrä jää kuitenkin tätä pienemmäksi.

Lisäksi valtioneuvosto on tehnyt päätöksen kahdenvälisestä lahjoitusmahdollisuudesta, Limnell kertoo. Uusia lahjoituksia ei kuitenkaan ole juuri nyt suunnitteilla, vaikka muutamia pyyntöjä helmikuun lopulla onkin EU:n kautta tullut.

”Kun lahjoituksia tehdään, summista kerrotaan kyllä.”

” ”On vastuullista hyväksyä, että joitain annoksia joudutaan hävittämään.”

Kehittyvät maatkaan eivät tahdo enää mitä tahansa, Limnell huomauttaa. Valikoinnin mahdollistaa koronarokotteiden kasvaneet tuotantomäärät.

Rokotteiden lahjoittaminen ei tarkoita sitä, että Suomelta ylijäävät ja pian pilaantuvat rokotteet voisi lahjoittaa köyhempiin maihin.

Ensinnäkin lahjoitettavia rokotteita ei toimiteta Suomesta, vaan ne ohjataan suoraan kohdemaihin kansainvälisiltä lääketehtailta. Toiseksi lahjoitusprosessi kestää noin 2–3 kuukautta.

Limnell painottaakin eettisyyttä lahjoituksissa.

”On vastuullista hyväksyä, että joitain annoksia joudutaan hävittämään”, Limnell sanoo.

Ministeriössä ei ole vielä antaa arviota siitä, paljonko annoksia on hävitetty ja mikä niiden hinta on.

Rokoteliittouma Gavi ilmaisi marraskuussa, että moni lahjoitus on tullut liian lyhyellä varoitusajalla. Maiden pitää varata myös aikaa rokotuskampanjoiden suunnittelemiseen ja järjestämiseen. Heikko parasta ennen -päivämäärä lisää riskiä rokotteiden käsiin vanhenemiseen.

Covaxia on kritisoitu muun muassa siitä, että rokotteita on mennyt hukkaan muun muassa heikkoja kylmäketjujen vuoksi. Rna-rokotteet vaativat säilyäkseen äärimmäisen kylmyyden ja jakelu syrjäseuduille on ollut välillä hankalaa. Limnellin mukaan koko ajan pyritään kohti parempaa.