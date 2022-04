Upi ja Supo järjestävät yhteis­seminaarin turvallisuus­politiikan dramaattisesta muutoksesta Pohjoismaissa. HS näyttää tilaisuuden suorana.

Niin Suomen Suojelupoliisilta kuin Ruotsin turvallisuuspalvelulta kuului keskiviikkona sama viesti, kun kyse on Venäjän mahdollisesta uhasta ja vaikuttamisesta tilanteessa, jossa molemmat maat saattavat pian hakea Nato-jäsenyyttä.

Tilanne on vakaa, mitään erityistä ei ole ilmassa.

Supon päällikkö Antti Pelttari ja Ruotsin turvallisuuspalvelu Säpon päällikkö Charlotte von Essen esiintyivät vierekkäin Helsingissä yhteisseminaarissa, jossa käsiteltiin turvallisuuspolitiikan muutosta Pohjoismaissa Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Pelttarin mukaan tilanne siis on normaali ja mitään erityistä Venäjän vaikutusta ei ole nähty. Samoilla linjoilla oli Säpon von Essen.

He myös vannoivat yhteistyön nimiin. Mukana oli myös Norjan turvallisuuspalvelun PST:n päällikkö Hans Sverre Sjøvold.

Suojelupoliisin Pelttarin mukaan Suomeen ei ole vielä kuluvan vuoden aikana kohdistunut erityisiä vaikuttamiskampanjoita Venäjän suunnalta. Tämä johtuu siitä, että Venäjän voimavarat ovat kiinni Ukrainan sodassa sekä siitä, että Venäjän perinteinen henkilötiedustelu on vaikeutunut, koska kohteiden motivaatio toimia hyökkäyssodassa olevan Venäjän kanssa on vähentynyt.

”Siksi kybervakoilun uhka kasvaa. Myös kyberhyökkäysten uhka on kasvanut”, sanoivat Pelttari ja Norjan PST:n päällikkö Sjøvold.

Ruotsin von Essen puolestaan totesi, että muuttunut tilanne vaikuttaa nyt useita vuosia eteenpäin. Hän totesi, että nyt ollaan huomattu, että Venäjä on valmis käyttämään aseellista voimaa toista eurooppalaista maata kohtaan ja sen on nyt Ruotsikin ottanut huomioon. Von Essen piti selvänä, että Ruotsinkin mahdollinen Nato-jäsenyys aiheuttaa jonkinlaisen reaktion Venäjältä.

Entä sitten, kun Naton jäsenyyden haku on virallista?

Pelttarin mukaan kaikkeen pitää varautua. Hän uskoo, että Venäjä voi käyttää laajaa keinovalikoimaa muita maita kohtaan ja siihen pitää olla varautunut. Von Essenin mukaan tätä keinovalikoimaa voidaan käyttää useilla yhteiskunnan sektoreilla yhtäaikaisesti.

Norjan PST:n Sjøvold huomautti, että epädemokraattiset valtiot yrittävät toimia demokratian keinoissa ja laeissa luovien. Pohjoismaisten demokratioiden haasteena on tasapainotella demokratian tarjoamien vapauksien ja turvallisuuden välimaastossa.

On oltava valppaina.

Ulkopoliittinen instituutti ja Suojelupoliisi järjestävät keskiviikkona yhteisseminaarin, jossa keskustellaan Pohjoismaiden turvallisuusympäristön dramaattisesta muutoksesta ja sen vaikutuksesta Suomen tulevaisuuteen.

Niiden mukaan seminaarissa pohditaan muun muassa näitä kysymyksiä: Mitkä ovat dynamiikat, jotka muokkaavat nykyistä Pohjois-Euroopan turvallisuusilmapiiriä ja miten niitä tulisi hallita?

Entä mikä on turvallisuus- ja tiedustelupalveluiden rooli, kun pohditaan yhteistä pohjoismaista lähestymistapaa uudenlaisille turvallisuusuhille ja -haasteille?

FIIA Forum -seminaari on vuosittainen ja nimeltään tänä vuonna Changes and challenges in the Nordic security climate.

Seminaarin avauspuheenvuoron pitää eduskunnan puhemies Matti Vanhanen. Puhujia ovat myös esimerkiksi Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola, Suojelupoliisin erikoistutkija Veli-Pekka Kivimäki, vieraileva vanhempi tutkija Robert Nurick (Scowcroft Center for Strategy and Security) ja Pohjois-Euroopan Atlantti-seuran johtaja Anna Wieslander.

Seminaarin toisessa paneelikeskustelussa muuttuneesta turvallisuustilanteesta keskustelevat myös Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari, Ruotsin turvallisuuspalvelu Säpon päällikkö Charlotte von Essen ja Norjan turvallisuuspalvelun PST:n päällikkö Hans Sverre Sjøvold.

Tilaisuus järjestetään Säätytalolla ja se kestää koko iltapäivän.