Luovutetuilla sukusoluilla tehtävien hoitojen määrä on kasvanut viime vuosina kaikissa yliopistosairaaloissa.

Koronaepidemia, lahjasukusoluilla tehtävien hoitojen määrän lisääntyminen sekä pula lahjasukusolulahjoittajista selittävät osan lapsettomuushoitojonoista julkisella puolella.

HS kertoi maanantaina, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) hoitoihin voi joutua jonottamaan jopa puolitoista vuotta.

Husin hoitojonot heijastuvat myös Tampereen yliopistollisen keskussairaalan ja Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) toimintaan. Uudeltamaalta hakeudutaan hedelmättömyyshoitoihin Tampereelle ja Turkuun lyhyempien hoitojonojen takia.

Lue lisää: ”Tyrmäävää saada ensin hoitopäätös ja kuulla, että hoidot evätään” – Annika ehti vanheta hedelmöityshoitojonoon, ja nyt ainoa mahdollisuus yrittää lasta on omalla rahalla

Husin apulaisylilääkäri Varpu Ranta kertoo, että omilla sukusoluilla tehtävään koeputkihedelmöitykseen on tällä hetkellä Husin alueella 5–6 kuukauden jono.

Lahjasukusoluilla, siis lahjoitetuilla munasoluilla tai siittiöillä tehtävään hoitoon jono on yli vuoden mittainen.

Koska hoitoihin on yläikäraja 40 vuotta, moni ehtii ylittää iän ennen hoitoihin pääsemistä, kertoi moni HS:ään yhteyttä ottanut nainen.

Luovutetuilla munasoluilla riittää, mikäli hoitopäätös on ehditty antaa ennen kuin nainen täyttää 40 vuotta. Muissa hoidoissa hoito täytyy ehtiä antaa ennen 40 ikävuotta.

Luovutetuista sukusoluista on tällä hetkellä Husissa pulaa, mikä lisää jonoja.

Myös koronaepidemia on aiheuttanut henkilöstövajausta Husissa, sillä lääkäreitä ja hoitajia on ollut itsekin sairaana.

Myös potilaat ovat joutuneet Rannan mukaan perumaan käyntejään, eikä nopealla aikataululle peruutusaikaa ole voitu antaa muille.

Lapsettomuushoidot olivat kaikissa yliopistosairaaloissa tauolla koronan vuoksi keväällä 2020, mikä aiheutti hoitovelkaa, sanoo Ranta.

Sen takia Ranta arvioi, että noin kahdensadan potilaankoeputkihedelmöitys lykkääntyi.

Tampereen yliopistollisen keskussairaalan (Tays) hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikalla oli viime vuonna noin 200 potilasta, jotka olivat valinneet hoitopaikkansa itse.

Valtaosa heistä saapui hoitoihin Uudeltamaalta, kertoo osastonylilääkäri Katja Ahinko.

Taysissa jonotilanne on hyvä: hoitoon pääsee käytännössä melkein heti lähetteen saamisen jälkeen, Ahinko kertoo.

”Läheteajan saa kolmen kuukauden sisään. Sen jälkeen omilla soluilla tehtävään hoitoon pääsee käytännössä heti ja lahjasukusoluillakin jono on vain joitain kuukausia”, Ahinko kertoo.

Koronatauon aiheuttama viivästymä saatiin Taysissa aika hyvin kirittyä jo samana vuonna. Sen jälkeen hoitosumaa ei ole näkynyt jonoissa.

Myös Taysissa hoitohenkilökunta on Ahingon mukaan sairastanut koronaepidemian vuoksi myös enemmän kuin aiemmin, mutta se ei ole pidentänyt jonoja.

Myös lahjasukusoluja on Taysissa toistaiseksi riittänyt tarpeeksi.

”Siittiöiden tarve on isompi, joten niiden lahjoittajia tarvitaan aina”, Ahinko kertoo.

Taysissa lahjasukusoluhoitoihin on nimetty erikseen niihin erikoistuneita hoitajia. Hoitajia ei kuitenkaan ole palkattu Taysiin lisää, vaan heidät on nimitetty jo olemassa olevasta henkilökunnasta.

Tyksissä lapsettomuushoidot olivat poikkeuksellisesti tauolla myös vuodenvaihteessa naistentautien poliklinikan uuden sairaalan käyttöönoton myötä, osastonylilääkäri Antti Perheentupa kertoo.

”Hoidot on juuri aloitettu uudelleen. Pakastealkionsiirtoon pääsee aikalailla heti. Koeputkishedelmöityshoidot menevät elo-syyskuulle”, Perheentupa arvioi.

Helsinkiläisiä hakeutuu hoitoihin Husin hoitojonojen takia myös Turkuun, vaikka Tyksin klinikka on Taysia ja Husia pienempi. Tyks tarjoaa esimerkiksi lahjasukusoluhoidoista ainoastaan lahjasiittiöhoitoja.

”Lahjamunasoluhoitojen tarve on minimaalista lahjasiittiöhoitojen tarpeeseen verrattuna. Hoitojen kokonaismäärä on kasvanut, mutta me myös hoidamme aikalailla eri potilaita kuin aiemmin”, Perheentupa muistuttaa.

”Ylivoimaisesti suurin uusi hoitoryhmä on naisparit ja itselliset naiset, ja suurin osa lahjasukusoluhoidosta tehdään juuri heille.”

Perheentuvan mukaan Turun yliopiston spermapankki on Suomen vanhin. Perheentupa kuvaa lahjasiittiöiden määrä tällä hetkellä riittäväksi.

Lahjasukusoluhoitoja tehdään myös Oulun yliopistollisesta sairaalassa (Oys) sekä Kuopion yliopistollinen sairaala (Kys).

Oysissa omilla sukusoluilla tehtävään hoitoon on tällä hetkellä 4–5 kuukauden odotus. Muihin hoitoihin pääsee saman tien, kertoo gynegologian erikoislääkäri Maarit Niinimäki.

Lahjasukusoluhoitoihin odotusaika on keskimäärin noin puoli vuotta ensikäynnistä.

”Odotusaika riippuu siitä, miten nopeasti löytyy sopiva luovuttaja juuri hoitoja odottavalle henkilölle”, Niinimäki kertoo.

Kuopion yliopistollinen sairaalassa ensikäynnille pääsee 3–4 kuukauden lähetteen saapumisesta ja koeputkihedelmöityshoitoihin on siitä viiden kuukauden jono, osastonylilääkäri Ilkka Järvelä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastojen mukaan lapsettomuushoitojen määrä Suomessa on viime vuosina lisääntynyt merkittävästi: 2000-luvun alussa hoitoja tehtiin vuosittaisista noin 8 000 ja vuonna 2020 vajaat 13 000.

Yhä useampi hoidoista aloitetaan lahjasukusoluista. Niiden osuus kaikista hoidoista vuonna 2020 oli 22 prosenttia ja julkisella annetuista hoidoista 11,4 prosenttia, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin.