Pirkanmaalla Ylöjärvellä maastosta on löytynyt seitsemän jätesäkkiä, joiden sisällä on ollut sianruhoja. Sisä-Suomen poliisilaitoksessa Nokian poliisiasemalla on tutkittavana epäilty ympäristörikkomus, tiedottaa poliisi.

Poliisin mukaan ulkoilijat ovat löytäneet maalis–huhtikuussa jätesäkkejä pieneltä metsäautotieltä, joka on Ylöjärvellä Sorvajärventien varressa. Sianruhoja sisältäviä jätesäkkejä on löytynyt tieltä kahdesta eri paikasta.

Poliisi ei tiedä, kuka jätesäkit on paikalle tuonut. Jätesäkkejä on löydetty tähän mennessä seitsemän. Poliisin mukaan osa niistä on tuotu paikalle kevättalven aikana ja osa mahdollisesti jopa edellisenä syksynä.

”Poliisi jatkaa asian selvittämistä yhdessä Ylöjärven kaupungin ympäristötoimen kanssa”, tiedotteessa todetaan.

Ympäristörikkomuksesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi, huomauttaa poliisi. Poliisi pyytää kansalaisilta vihjeitä siitä, kuka sianruhot on hylännyt.