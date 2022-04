Monissa kaupungeissa lupapalveluiden varausajat ovat täyttyneet kuukausiksi eteenpäin ja uudet ajat viedään heti käsistä.

Poliisin lupapalvelut ovat pahoin ruuhkautuneet maaliskuun alun jälkeen, sillä ihmiset uusivat nyt suurin joukoin vanhentuneita passejaan.

Ihmiset hakeutuvat poliisiasemille hakemaan uutta passia ilman ajanvarausta. Poliisiasemalla on paikoin joutunut jonottamaan tuntikausia.

Tamperelainen yrittäjä Laura Biskop otti jonottamisesta ilon irti maanantaina Kangasalla. Biskop kertoi leppoisasta jonotustuokiostaan Facebookissa Puskarario Tampere -ryhmässä.

Biskop meni Kangasalan poliisiasemalle, koska hän oli kuullut pitkistä jonoista Tampereella.

”Huhujen mukaan Tampereella jonotellaan jopa seitsemääkin tuntia”, Biskop kertoo tiistaina HS:lle puhelimitse.

Huhut Kangasalan lyhyemmistä jonoista olivat saavuttaneet lukuisat tamperelaiset, sillä kun Biskop saapui maanantaiaamuna yhdeksältä Kangasalan poliisiasemalle, jono oli jo pitkä. Biskopin mukaan suurin osa tamperelaisista.

Biskop sai vuoronumeron 144 ja hakeutui istumaan poliisiaseman ulkopuolelle ainoalle penkille, josta näki vuoronumeroiden vaihtumisen.

Ensin hän kulutti aikaansa puhelinta räpläten, mutta kun puhelimen akku uhkaavasti hupeni, hän alkoi jutella lähellä olevien jonottajien kanssa. He osoittautuivatkin hauskaksi seuraksi.

Kolmituntinen jonotus poliisiaseman ulkopuolella kului lopulta iloisesti rupatellen ja vitsejä jonotuksesta veistellen.

Biskopin mukaan joillakin jonottajilla oli eväitä ja jopa tuoli mukanaan. Yksi teki odotellessaan töitä ja piti puhelimen kautta palaveria Saksaan. Jonottajat totesivat olevansa onnekkaita jonottaessaan hyvässä säässä.

Tamperelaisen Laura Biskopin passi on vanhentunut ja nyt hän odottaa uutta passia.

”Mutta onhan se aika villi tilanne kun miettii, mikä määrä ihmisiä on joutunut ottamaan töistä vapaata. Ei kaikilla ole mahdollisuuksia ottaa niin paljon vapaata, jos jossain Tampereellakin on ollut seitsemän tunnin jono. Sehän on kokonainen työpäivä”, Biskop sanoo.

”Virkailijat varmasti yrittävät kaikkensa. Minunkin virkailija oli ystävällinen, mutta stressaantunut. Heillä on ihan järkyttävä paine siellä. Kaikki eivät varmasti ole yhtä hyväntuulisia kuin me olimme.”

Vaikka Biskopin jonotus kesti kolme tuntia, itse passihakemuksen jättäminen hoitui nopeasti.

Kolmessa minuutissa, Biskop tietää kertoa. Eräs rouva otti hänelle aikaa.

Uuden passin pitäisi tulla 8–12 päivässä.

Passinhaku on nyt ruuhkautunut. Korona-aikana passeja ei uusittu tavalliseen tahtiin, ja nyt moni suunnittelee taas ulkomaanmatkaa. Myös Venäjän hyökkäys Ukrainaan sai jotkut ihmiset havahtumaan ajatukseen passin voimassaolosta.

Poliisihallituksen lupahallintopäällikkö Hanna Piipposen mukaan maaliskuussa pantiin vireille yhteensä 246 000 hakemusta, kun helmikuussa määrä oli 107 000. Ruuhka jatkuu edelleen.

”Huhtikuussa viikkokohtaiset tilausmäärät ovat hyvin lähellä maaliskuun lukuja. Ihan pientä notkahdusta on, mutta hyvin korkealla ollaan”, Piipponen sanoo.

Helsingin ja Länsi-Uudenmaan poliisi kuvailee lupapalveluiden asiakasmääriä maaliskuussa ”ennennäkemättömiksi”. Helsingin poliisi toimitti maaliskuussa ennätykselliset 27 540 passia, kun helmikuussa niitä myönnettiin 12 855 ja tammikuussa 8 851.

Pääkaupunkiseudulla ja isoissa kaupungeissa on eniten hakijoita, mutta hiljaista ei Piipposen mukaan ole missään.

”Perinteisesti vähän hiljaisemmillakin paikkakunnilla on ollut jonottajia”, hän sanoo.

Laura Biskopin tapaan osa ihmisistä lähtee lyhyempien jonojen toivossa hakemaan passia kotipaikkakuntansa ulkopuolelta. Piipposen mukaan siihen ei ole estettä. Jokainen saa asioida siellä, mikä itselle parhaiten sopii.

Piipposen mukaan poliisilaitoksille on jaettu lisäresursseja ja lupapalveluihin on rekrytoitu lisää ihmisiä.

Helsingissä muista toiminnoista on siirretty väliaikaisesti työntekijöitä purkamaan jonoja ja rekrytoitu uusia työntekijöitä. Lupapalveluissa on järjestetty myös viikonloppuaikoja.

Maanantaina Helsingin poliisi tiedotti, että lupapalvelut on keskiviikkona auki kello 21:een saakka. Tuolloin voi jonottaa vuoronumerolla.

Ilta-aikoja voidaan poliisin mukaan ehkä järjestää lisää, jos kävijöitä riittää.

”Yritämme jatkuvasti löytää keinoja toiminnan ja logistiikan tehostamiseksi, mutta valitettavasti ratkaisuja ei tule ihan käden käänteessä”, komisario Satu Mäkinen sanoo Helsingin poliisin tiedotteessa.

Lounais-Suomen poliisi kertoo, että ajanvarausaikoja on saatavilla jopa 20 viikon päähän, mutta suuresta kysynnästä johtuen uudet ajat menevät nopeasti.

Lounais-Suomessakin poliisi toimitti maaliskuun loppuun mennessä poikkeuksellisen paljon passeja ja henkilökortteja: jopa 55 000 kappaletta, kun koko viime vuoden aikana niitä toimitettiin 119 000.

Poliisihallituksesta rauhoitellaan ihmisiä. Hanna Piipposen mukaan osalla ihmisistä on käsitys, että passia joutuu odottamaan nyt kuukausikaupalla. Siksi passia hakemaan pyrkii myös ihmisiä, joiden passit eivät ole aivan lähiaikoina vanhenemassa.

Piipponen korostaa, että käyntiasioinnissa on nyt kova ruuhka, mutta itse passin myöntäminen sujuu lähes normaaliin tahtiin. Toimitusaikalupaus on nyt 12 arkipäivää.

”Jos ei ole nyt tai kesäksi passin tarvetta, vaan passi menee vanhaksi esimerkiksi ensi syksynä, ei tarvitse hätääntyä ja lähteä asioimaan kauhean paljon etuajassa”, Piipponen sanoo.