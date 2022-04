Opiskelija Julia Sangervo yritti saada 20 minuutin lääkäriajan, mutta seuraava on tarjolla syksyllä – Johtajaylilääkäri: ”Tilanne on todella, todella valitettava”

YTHS:n ajanvaraus on pahasti ruuhkautunut. Lääkäriaikoja ei ole antaa kuin aikaisintaan syksylle, mutta niitäkään ei voi vielä varata.

Opiskelija Julia Sangervoa, 28, ottaa päähän. Eikä hän ole ainoa.

Sangervo yritti varata yleislääkäriajan Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö YTHS:stä viime viikon keskiviikkona – turhaan.

Hän soitti ajanvarausnumeroon, mutta viesti meni suoraan vastaajaan.

”Ajattelin, että 20 minuutin ajan kyllä saa, miksei saisi”, Sangervo kertoo.

Sangervolle soitettiin YTHS:ltä takaisin samana päivänä. Hänelle kerrottiin, että asia siirretään ajanvaraustiimille, joka soittaisi hänelle takaisin kolmen päivän kuluessa.

Soitto tuli perjantaina.

Sangervolle sanottiin, että aika voidaan antaa aikaisintaan syksyllä, sillä keväälle ei ole yhtään yleislääkärin aikaa.

”Minua ei suostuttu ottamaan edes jonoon, sillä ajan varaaminen ei kuulemma onnistu ennen kuin heidän syksyn aikoja tarjoava ajanvarausjärjestelmänsä avautuu.”

Sangervo soitti maanantaina omaan terveyskeskukseensa. Se kannatti, tosin sattumalta.

”Sain terveyskeskuksesta peruutusajan torstaille. Seuraava vapaa aika olisi ollut toukokuun lopussa.”

Tampereen yliopistossa psykologiaa opiskeleva Sangervo tviittasi kokemuksestaan viime perjantaina. Päivitys levisi nopeasti.

”Se, että sain terveyskeskuslääkäriltä peruutusajan, oli puhtaasti kiinni tuurista. Sieltäkin tosin sanottiin, että aika voidaan tämän kerran antaa, mutta jatkossa minun on käännyttävä YTHS:n puoleen.”

Hän ei tiedä, miten se on mahdollista, jos lääkäriaikoja ei ole.

Terveydenhuoltoon liittyvät asiat ovat Sangervolle tärkeitä. Sangervo on paitsi vuoden 2021 psykologian opiskelija ja mielenterveysaktivisti, myös sitoutumaton Pirkanmaan aluevaltuutettu vihreiden listoilta.

Sangervo kertoo, että moni opiskelija on ollut häneen yhteydessä ongelmista. Nihkeät kokemukset YTHS:n ajanvarauksen kaaoksesta ovat opiskelijoiden keskuudessa yleisiä.

Hänen mukaansa moni opiskelija on hakeutunut lääkäriin joko julkiselle tai yksityiselle puolelle.

”Tosi monelle on sanottu, että terveyskeskukset eivät ota opiskelijoita vastaan, koska heidän mukaansa opiskelija on YTHS:n palvelujen piirissä. Että YTHS on velvollinen hoitamaan opiskelijoiden terveydenhuollon.”

”Tuntuu, että opiskelijoille epäsuorasti ikään kuin valehdellaan asioista, koska julkisen puolen resurssit eivät riitä. Tilanne on opiskelijalle tosi kurja”, Sangervo sanoo.

Hän teki eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun YTHS:n hoitotakuun rikkomisesta.

Julia Sangervo opiskelee psykologiaa Tampereen yliopistossa ja on mielenterveysaktivisti.

TIlanne hirvittää myös YTHS:n johtajaylilääkäri Päivi Metsäniemeä.

Hän ei voi ottaa kantaa yksittäisen opiskelijan tapaukseen, mutta kertoo asiasta yleisellä tasolla.

YTHS:n palveluiden kysyntä on räjähtänyt kasvuun koronaepidemian aikana.

”Me emme näillä resursseilla kerta kaikkiaan pysty vastaamaan tämän hetkiseen kysyntään”, Metsäniemi sanoo.

Ruuhka alkoi tammikuussa 2021. Silloin yli 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa siirtyi YTHS:n palveluiden piiriin. Opiskelijoiden määrä yli kaksinkertaistui noin 270 000 opiskelijaan.

Etenkin mielenterveyspalveluiden kysyntä on kaksinkertaistunut koronaepidemian aikana.

”Kukaan ei voinut varautua siihen”, Metsäniemi sanoo.

Mielenterveysasiakkaiden hoito vaatii Metsäniemen mukaan aina useamman kuin yhden vastaanottokäynnin, eikä käynnistä selviä 20 minuutissa.

”Nämä tekijät yhdessä vievät todella paljon resurssejamme verrattuna esimerkiksi hengitystieinfektiopotilaan hoitoon. Tämä on syy sille, miksi meillä ei ole antaa aikoja.”

YTHS:llä ei ole päivystystoimintaa. Päivystysvastaanottoaikaa tarvitseva opiskelija ohjataan julkisen puolen terveydenhuollon asiakkaaksi.

Jos hoidontarpeen arvioinnissa tunnistetaan, että asiakkaan tilanne kuuluu hoitotakuun pariin, lääkäriaika on järjestettävä.

”Emme voi piiloutua sen selityksen taakse, että aikoja ei ole. Kun lääkäriin on päästävä, aikoja tehdään. On joitakin akuuttiaikoja, joita pystymme antamaan. Kiireettömiä aikoja ei ole tarjota”, Metsäniemi sanoo.

”Tilanne on todella, todella valitettava.”

Rahat YTHS:n toimintaan saadaan palvelujen järjestäjän Kelan kautta, joka puolestaan saa ne valtion budjetista.

Lisäresurssien tarve, palvelujen ruuhkautuminen ja kriisiytyminen ovat olleet STM:n ja Kelan tiedossa.

”Päätöksenteko on kuitenkin hyvin hidasta, eikä asiaan ole saatu ratkaisua. YTHS on keskustellut rahoituksesta Kelan kanssa ja keskustelut jatkuvat edelleen. Yksin emme tätä voi ratkaista”, Metsäniemi sanoo.

YTHS on hakenut tälle vuodelle lisärahoitusta. Sitä ei ole tullut.

Sen lisäksi, että toiminta sakkaa, paikallaan junnaava tilanne kuormittaa YTHS:n omaa henkilöstöä. Metsäniemen mukaan hallinnolliset toimet eivät enää riitä ratkaisemaan ongelmia.

”Tarvitsemme lisää rahaa ja tekijöitä”, hän sanoo.

MetsäniEMEN mukaan terveyskeskukset eivät voi käännyttää YTHS:n terveyspalveluiden piirissä tai työterveyden parissa olevia asiakkaita pois, vaan heidät on hoidettava.

”Sellaista ohjetta ei yksinkertaisesti voi antaa. Ei YTHS eivätkä terveyskeskukset. Kansalaisella on oikeus käyttää terveydenhuollon palveluita ja opiskelijoilla meidän palveluitamme”, Metsäniemi sanoo.

”Valinta on opiskelijan eli kansalaisen oma.”

