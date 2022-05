Helsinkiin kaavaillun Venäjä-mielisen autokulkueen järjestäjä­taho on avoimen putinistinen – "Olisi pitänyt mennä 2014, eikä nyt vasta kahdeksan vuoden jälkeen”, sanoo yhdistyksen aktiivijäsen

Rufin säännöt ja entiset nettisivut maalaavat ruusuisen kuvan yhdistyksestä, jonka johdon puheet ovat suoraan Kremlin pelikirjasta.

Venäjä-mielistä autokulkuetta Helsinkiin äitienpäiväksi suunnittelevan suomalais-venäläisen yhdistyksen Rufin taustalla on Venäjän nykyjohdon uskollisia tukijoita.

Tätä ei voisi arvata yhdistyksen nettisivuilta – tai oikeammin entisiltä nettisivuilta. Yhdistys jätti vuosi sitten sivustonsa uusintarekisteröinnin tekemättä, ja huhtikuun lopussa verkkotunnus siirtyi uudelle käyttäjälle.

Nyt sivuilla tunnustetaan Ukrainan värejä, ja otsikko kuuluu: ”Putin, haista vittu! Пу́тин - хуйло́! Slava Ukraini!”

Muutos entiseen on melkoinen. Aiemmin sivustolla kuvailtiin Suomen ja Venäjän suhteita sydämen asiaksi. Yhdistyksen mukaan tavoitteena on toverillinen lähestyminen kohti Venäjää.

"Yhdistys toimii liioittelun ja paniikin lietsonnan vasta-aineena, joten kyseeseen tulee kaikenlainen oikaisu.”

Yhdistys rekisteröitiin maaliskuussa 2017. Sääntöjensä mukaan sen tarkoituksena on parantaa Suomen ja Venäjän välejä muun muassa kulttuuri- ja taideyhteistyöllä.

Lisäksi yhdistys kertoo tavoittelevansa historiallisen ja poliittisen tietämyksen sekä kansalaisten aktiivisuuden kehittämistä yhteiskunnassa.

”Rufi ry:n tehtävänä on kannustaa ihmisiä osallistumaan poliittisiin prosesseihin ja olemaan aktiivisia kansalaisia, tuntemaan oikeutensa ja historiansa, kehittää solidaarisuutta ja torjua russofobiaa ja rasismia”, säännöissä luetellaan.

Russofobiaksi katsomiaan tapahtumia yhdistys on torjunut muun muassa mielenosoituksilla. Yhdistys on vastustanut Helsingin Alppilassa sijaitsevan Lenininpuiston nimen muuttamista sekä venäläistaustaisen bussinkuljettajan potkuja.

Yhdistys on myös aiemmin ollut aktiivinen voitonpäivänä eli 9. toukokuuta. Voitonpäivä on Venäjällä tärkeä juhlapäivä, jolloin muistellaan voittoa natsi-Saksasta toisessa maailmansodassa.

Joinain vuosina Rufi on järjestänyt voitonpäivänä Kuolemattoman rykmentin kulkueen. Se symboloi yhdistyksen mukaan pahuuden kukistamista.

Kulkueen järjestäminen tänä vuonna oli kuitenkin mahdotonta ”tällaisessa russofobisessa ilmapiirissä”, kuvailee yhdistyksen aktiivi Daria Skippari-Smirnov.

Hän on venäläissyntyinen Suomen kansalainen. Hän kertoo asuneensa Suomessa 34 vuotta, lähes koko ikänsä siis.

Yhdistysrekisteriin Skippari-Smirnov on merkitty Rufin puheenjohtajaksi, mutta HS:lle hän kertoo jättäneensä puheenjohtajan tehtävät pari vuotta sitten. Hän sanoo olevansa nyt varapuheenjohtaja.

Skippari-Smirnov ilmoittaa puheenjohtajaksi miehen, jota HS ei ole tavoittanut useista yrityksistä huolimatta. Yhdistysrekisterin tiedoissa Heorhi Mirashnichenka on merkitty varapuheenjohtajaksi.

Viime vuonna mies oli kuntavaaliehdokkaana perussuomalaisten listoilla. Vaatimattomalla seitsemän äänen saaliilla paikka valtuustossa jäi saamatta.

Skippari-Smirnovin mukaan Mirashnichenka ei välttämättä halua vastata HS:n yhteydenottopyyntöihin, sillä tieto sunnuntain kulkueesta on poikinut väkivaltaisia uhkauksia. Näistä on hänen mukaansa ilmoitettu poliisille, ja hän on toimittanut myös HS:lle ruutukaappauksia uhkauksista.

Sunnuntaiksi suunniteltu autokulkue ei Skippari-Smirvovin mukaan ollut yhdistyksen oma ajatus, vaan sen halusivat järjestää tavalliset Suomessa asuvat venäläiset. Jos väite pitää paikkansa, on kyse poliisin ja Helsingin Sanomien saamien tietojen mukaan joka tapauksessa hyvin rajatusta joukosta, enintään joistakin kymmenistä ihmisistä.

Neuvostoliiton toisen maailmansodan aikaisten saavutusten juhlimisen lisäksi kulkue haluaa tukea Ukrainan itäisessä osassa sijaitsevaa, Venäjän miehittämää Donbassia.

Skippari-Smirnovin tulkinta mukailee presidentti Vladimir Putinin hallinnon viestiä, jonka mukaan Venäjä olisi mennyt sinne pelastamaan Donbassin asukkaita.

"Olisi pitänyt mennä 2014 eikä nyt vasta kahdeksan vuoden jälkeen”, hän sanoo.

Venäjän tukemat separatistit muodostivat vuonna 2014 alueelle Donetskin ja Luhanskin kansantasavallat. Samoihin aikoihin Venäjä valloitti Krimin.

Yhdistyksen nettisivuilla kerrottiin aiemmin muun muassa yhdistyksen tavoitteista ja toiminnasta.

Skippari-Smirnovin tulkinta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan on kuin suoraan Putinin hallinnon pelikirjasta – yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Hän puhuu sodasta, vaikka tilanteen kuvaaminen sodaksi on Venäjällä kiellettyä 15 vuoden vankeusrangaistuksen uhalla.

Kielletty sana tulee lauseessa, jossa Skippari-Smirnov selittää, miksi Venäjä hyökkäsi 24. helmikuuta koko Ukrainaan, jos tarkoitus oli vain suojella Donbassia.

Selitys on sama kuin Kremlillä: tarkoitus oli päästä eroon Ukrainaa hallitsevista natseista.

”Totta kai kun on sota, pommi saattaa osua jonnekin muuallekin. Siltä ei voi välttyä. Tämä ei ole jalokivisepän työtä. Valitettavasti länsi itkee vain Ukrainan lasten puolesta, mutta kukaan ei itke Donbassin lasten puolesta. Se tässä hämmentää.”

Venäjän valloituspolitiikan tukeminen vei Skippari-Smirnovin Ukrainan omalle pakotelistalle. Syynä oli yhdistyksen matka Krimille vuonna 2018, vuosi Rufin perustamisen jälkeen.

Matkan aikana Skippari-Smirnov muun muassa osallistui lehdistötilaisuuteen yhdessä vielä tunnetumman Venäjä-aktivistin, Johan Bäckmanin, kanssa. Tilaisuudesta tehty tv-uutinen löytyy vielä Youtubesta.

Bäckman on tunnettu Putinin hallinnon tukija, ja asettunut näkyvästi tukemaan myös Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Hän on myös toiminut edustajana Venäjän presidentin alaisessa Venäjän strategisen tutkimuksen instituutissa RISI:ssä.

Youtubessa julkaistussa uutisessa kerrotaan ”suomalaisen delegaation” saapumisesta Krimille ja mainitaan, että kyseessä oli suomalais-venäläinen ystävyysseura.

Sekä Bäckman että Skippari-Smirnov kehuvat uutisessa Venäjän demokraattisuutta. Skippari-Smirnovin mukaan Venäjän on demokraattisempi kuin Eurooppa tai Yhdysvallat. Bäckman kutsuu Venäjää kaikkein kehittyneimmäksi demokratiaksi.

Nyt, neljä vuotta myöhemmin, Skippari-Smirnov kertoo halunneensa käydä Krimillä, jotta hän saisi tietää totuuden.

”Ja sain tietää totuuden. Ihmiset olivat hyvin tyytyväisiä, että he liittyivät Venäjään.”

Krimillä järjestettiin vuonna 2014 Venäjän miehityksen alettua kansanäänestys, jonka mukaan noin 97 prosenttia äänestäneistä olisi kannattanut Krimin liittämistä Venäjään. EU tuomitsi äänestyksen laittomaksi, ja myös YK:n yleiskokous päätti selvin lukemin, ettei kansanäänestys ole sitova.

Ukrainan pakotelistalle päätyminen ei harmita Skipperi-Smirnovia, päinvastoin. Hän on ylpeä siitä. Listalle joutuminen saa hänet tuntemaan, että hän on tehnyt jotain oikein.

Skippari-Smirnov ei kertomansa mukaan kunnioita sen enempää Ukrainan entistä presidentti Petro Porošenkoa kuin nykyistä presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä. Molemmat ovat länsimielisiä.

Skippari-Smirnovin mukaan Suomessa ja muissa länsimaissa uskotaan Ukrainan propagandaan. Hän ei usko. Hän väittää, että esimerkiksi Butšassa tapahtuneet siviileihin kohdistuneet julmuudet olivat ukrainalaisten tekemiä.

Myös Venäjän hallinto on kutsunut verilöylyä lavastukseksi. Kiistaton näyttö kuitenkin osoittaa, että Butšan hirmutekojen takana olivat venäläismiehittäjät.

Onko jossain vaiheessa tullut mieleen, että kaikki Venäjän hallinnon väitteet eivät pidä paikkaansa?

Kyllä on, Skippari-Smirnov myöntää. Saattaa olla, että Mustanmeren lippulaiva Moskva ei uponnutkaan tulipalon ja myrskyn takia, vaan siihen tosiaan osui Ukrainan ohjus.

Jotain pientä korjattavaa voi siis olla Kremlinkin tiedoissa, mutta ei mitään olennaista, Skippari-Smirnov vakuuttaa. ”Venäläisten tyyliin ei kuulu valehtelu.”