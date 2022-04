Kelan näkemyksen mukaan YTHS:n hoitoonpääsyn ongelmien syntysyy on rekrytointiongelmat. ”Terveydenhuollon ammattilaisia pitäisi saada lisää työmarkkinoille”, sanoo suunnittelija Erika Juutinen Kelasta.

Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) ei tiedetty, että Ylioppilaiden terveydenhoito­säätiössä (YTHS) opiskelijoilla voi kestää useita kuukausia saada lääkärinaika.

”Meillä ei ole ollut tietoa, että tilanne on näin paha”, sanoo neuvotteleva virkamies Arja Ruponen STM:stä.

Opiskelija Julia Sangervo kertoi HS:lle perjantaina, että hän olisi saanut YTHS:stä 20 minuutin yleislääkärin ajan aikaisintaan syksylle, neljän kuukauden päähän.

Lue lisää: Opiskelija Julia Sangervo soitti YTHS:lle, ja hänelle kerrottiin, että ensimmäinen vapaa lääkäri­aika on aikaisintaan ensi syksynä – Yli­lääkäri: ”Emme voi piiloutua sen selityksen taakse, että aikoja ei ole”

YTHS:n resurssit eivät riitä vastaamaan tämän hetkiseen kysyntään, kertoi johtaja­ylilääkäri Päivi Metsäniemi HS:lle perjantaina.

Metsäniemen mukaan lisäresurssien tarve, palvelujen ruuhkautuminen ja kriisiytyminen ovat olleet STM:n ja Kelan tiedossa. Kelalta kerrotaan, että asia on heillä hyvinkin tiedossa.

”Olemme myös viestineet tästä ongelmasta STM:ään ja teemme tiivistä yhteistyötä YTHS:n kanssa”, sanoo suunnittelija Erika Juutinen.

Neljän kuukauden mittainen jono on kuitenkin yksittäistapaus, sanoo osaamiskeskuksen päällikkö Reija Jääskeläinen.

Keskimäärin YTHS:llä aikaa joutuu odottamaan esimerkiksi mielenterveyden puolella 1–2 kuukautta. Hoitotakuu on kolme kuukautta.

Ruuhka YTHS:ssä alkoi jo tammikuussa 2021, kun yli 140 000 ammattikorkeakoulu­opiskelijaa siirtyi palveluiden piiriin. Se kaksinkertaisti YTHS:n piirissä olevien määrän.

STM:n Ruposen mukaan uudistusta varten oli varattu asianmukainen lisärahoitus. Hän lisää, että rahoitus mitoitettiin tiedossa olleen opiskelijamäärän ja opiskelijakohtaisten kustannusten perusteella niin hyvin, kuin mahdollista on. Rahoituksella avattiin uusia toimipisteitä ja rekrytoitiin uusia ammattilaisia.

Metsäniemen mukaan YTHS:ää ruuhkauttaa etenkin koronaepidemian aikana kaksinkertaistunut mielenterveys­palveluiden kysyntä. Myös Ruponen nostaa esiin koronaepidemian vaikutuksen.

”Mielenterveysoireilu ja avun tarve on noussut erityisen paljon.”

YTHS onkin saanut epidemian vuoksi lisärahoitusta mielenterveyspalvelujen vahvistamiseen, Ruponen kertoo.

”Viisi miljoonaa euroa jakautui viime vuodelle ja tälle vuodelle”, hän sanoo.

”He ovat käyttäneet rahaa palvelujen laajentamiseen, mutta ei se [ongelmien korjaaminen] ihan sormia napauttamalla tapahdu.”

Myös Kelan mukaan YTHS:n rahoituspohja on hyvällä mallilla.

Rahoituksesta kaksi kolmasosaa tulee valtiolta ja kolmasosa kerätään opiskelijoilta terveydenhuoltomaksuissa. Jääskeläisen mukaan opiskelijoiden osuutta ei haluta korottaa.

”Jossain vaiheessa voitaisiin miettiä, onko rahoitusmalli järkevä. Ehkä valtio voisi rahoittaa toiminnan täysin. Vaikka valtaosa opiskelijoista hoitaa maksun ajallaan, osalla on vaikeuksia ja maksun perintä tuottaa sekin Kelalle työtä.”

Ongelmana ei Ruposen mukaan ole rahoitus vaan rekrytointiongelmat.

”Palvelun tuottaminen kuuluu YTHS:lle ja he vastaavat siitä, että palvelut ovat sen mukaisia kuin pitää olla. Jos ongelmia on rahoituksessa, toki asiaa katsotaan. Mutta jos kyse on rekrytointiongelmista, me emme ministeriössä voi rekrytoida henkilökuntaa.”

Myös Kelan näkemyksen mukaan hoitoonpääsyn ongelmien syntysyy on rekrytointiongelmat. Kyse ei kuitenkaan ole siitä, ettei YTHS olisi yrittänyt rekrytoida lisää väkeä.

”Terveydenhuollon ammattilaisia pitäisi saada lisää työmarkkinoille. Se on isompi asia muuttaa”, Juutinen sanoo.

” Opiskelijan tulisi saada aika YTHS:n kautta nopeammin.

Kaikki asiantuntijat toivovat nykyiseen tilanteeseen muutosta.

Kelan Jääskeläinen ja Juutinen painottavat, että opiskelijan tulisi saada aika YTHS:n kautta nopeammin.

”Kela on huolissaan opiskelijoiden tilanteesta, jaamme sen huolen joka muillakin on”, Juutinen sanoo.

STM:n Ruponen painottaa, että tilanteen kohentaminen on ministeriölle todella tärkeää.

”Teemme kaikkemme sen eteen, että opiskelijat saavat tarvitsemansa palvelut.”