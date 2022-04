Epäillyn rikoksen uhreja on nyt 129. Lapset olivat tekoja aikaan 5–13-vuotiaita.

Keski-Suomen käräjäoikeuden käsittelyssä oleva laaja seksuaali­rikosjuttu pitkittyy. Oikeudenkäynnin kuluessa juttuun on löytynyt 39 uutta asianomistajaa.

Jo aiemmin poikkeuksellisen laajassa jutussa oli lähes 90 uhria.

Jutun käsittely alkoi helmikuussa, ja asianosaisten oli tarkoitus antaa loppulausuntonsa ensi viikolla. Uudet asianomistajat halutaan kuitenkin käsitellä samassa oikeudenkäynnissä, joten jutun on nyt määrä jatkua heinäkuun alkupuolelle saakka.

Syytetty on parikymppinen mies. Hän on myöntänyt ottaneensa lapsiin yhteyttä sosiaalisessa mediassa. Hän sai lapset lähettämään itselleen videoita ja kuvia, joissa he esiintyvät seksuaalisesti tai tekevät itselleen seksuaalisia tekoja.

Syyttäjien mukaan mies saneli sosiaalisessa mediassa lapsille tarkkaan, mitä videoilla piti tehdä. Miehen ei epäillä tavanneen uhreja tai levittäneen videoita tai kuvia eteenpäin.

Poliisin mukaan tunnistetuista uhreista nuorin on ollut 5-vuotias ja vanhin 13-vuotias.

Syyttäjien mukaan mies etsi uhreja Tiktok-videopalvelussa, jossa hän esiintyi alaikäisenä, ilmeisesti pääosin 12–13-vuotiaana poikana.

Epäilty vangittiin huhtikuussa 2021, ja hän on ollut siitä lähtien vangittuna. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet 2019–2021.

Poliisi on epäillyt, että uhreja olisi vielä enemmän, koska miehelle on toimitettu lapsia seksuaalisesti esittävää materiaalia yhteensä 199:stä eri käyttäjäprofiilista.

”Kymmenien käyttäjäprofiilien takana olevien lasten henkilöllisyys jää siis selvittämättä, sillä kaikissa poliisin haltuunsa saamissa tallenteissa ei ollut sellaista sisältöä, jonka perusteella lähettäjää olisi ollut mahdollista tunnistaa”, Sisä-Suomen poliisi kertoi tiedotteessaan huhtikuun puolivälissä.

Vain muutamassa tapauksessa lapsi oli kertonut tapauksesta jollekulle. Valtaosa uhreista selvisi siis poliisin omien tutkimusten kautta.

Poliisi suositteleekin, että vanhemmat keskustelevat lastensa kanssa turvallisesta internetin ja sosiaalisen median käytöstä. Arkikuulumisten lisäksi lapselta pitäisi kysellä myös myös digiarjen tapahtumista.

”Lapselta on hyvä myös kysyä suoraan, onko hän kokenut verkossa ikäviä tai outoja tilanteita. Jos lapsi kertoo saaneensa seksuaalisia viestejä, kuvia tai videoita, asiassa on syytä epäillä rikosta. Myös muissa huolta aiheuttaneissa tilanteissa poliisiin voi olla yhteydessä sen selvittämiseksi, voisiko kyseessä olla rikos”, poliisi suosittaa.