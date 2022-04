Main ContentPlaceholder

Kotimaa | Sää

Vappua vietetään koleahkossa säässä, mutta ainakin etelässä voi päästä puistopiknikille – ”Kyllä se ihan mahdollista on”

Sää on lauantaina melko poutainen, kolea ja puolipilvinen. Maan eteläosan selkeillä alueilla lämpötila nousee 10 asteen tuntumaan. Vappupäivä on hieman lämpimämpi, mutta pilvisyys on runsaampaa.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Helsingin Kaivopuistossa vietettiin viime vuonna vappupäivää selvästi totuttua hiljaisemmin.

Vapun sää on vuodenaikaan nähden koleahko. Paikoin sataa vettä tai lunta, mutta kertymät jäävät pääosin pieniksi. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa kertoo, että maan keskiosan yllä on lauantaina sadealue, mutta maan eteläosissa säätilanne on poutainen ja melko selkeä. ”Länsirannikolla näkyy pilviä, mutta Uudellamaalla on selkeää kaakonkulmalle saakka”, Viljamaa sanoo. Pohjois-Savossa ja Kainuussa taas voi varautua lauantaina hajanaisiin lumisateisiin ja iltapäivän aikana paikoin myös huonoon ajokeliin. Pilvisyys lisääntyy päivän aikana myös maan eteläosissa. Päivälämpötila on etelässä 9 asteen kieppeillä. ”Näyttäisi siltä, että vappuaatto on etelässä pääsääntöisesti poutainen. Vappusää vaikuttaa ihan mukavalta, tosin lännenpuoleinen tuuli on ajoittain melko voimakas myös maa-alueilla tänään iltapäivän aikana”, Viljamaa sanoo. Tuuli on kohtalaista, puuskissa navakkaakin. Etelässä saattaa sunnuntain vastaisena yönä tulla paikallisia heikkoja vesi- tai lumikuuroja. ”Kuuroja lukuun ottamatta maan eteläosissa on [sunnuntaina] hyvin samanlainen päivä kuin tänään [lauantaina].” Sadekuurot voivat vappupäivänä ulottua pääkaupunkiseudulle asti. Myös pilvisyys vaihtelee, ja aurinkokin voi välillä pilkahdella. Sunnuntain vastaisen yön lämpötila sisämaassa esimerkiksi Lahden korkeudella on 2 ja 3 pakkasasteen tienoilla. Maan keskiosissa yölämpötila on 3 ja 5 pakkasasteen välillä. Lapissa yölämpötila voi laskea paikoin -10 asteen tienoille Vappupäiväksi lämpenee. Maan maan eteläosissa lämpöasteita on 10 asteen molemmin puolin. Lapissa vappuaan viettävät voivat varautua pilviseen säähän, tosin pilvipeite voi lauantaina paikoin repeillä. Lämpötila on Rovaniemellä ja sen eteläpuolella 5 asteen tuntumassa, pohjoisempana, tuntureilla, päästään muutaman asteen verran plussan puolelle. Aurinko ei helli Lapissa vappupäivänäkään. Yöllä on selkeämpää, mutta päivällä pilvistyy jälleen. Lumisateita ei kuitenkaan huomenna ole Lappiin luvassa. Vappupiknikille mielivien kannattaa panostaa lämpimään pukeutumiseen. ”Kyllä vappupiknikit ainakin maan eteläosassa ovat ihan mahdollisia, kun vain varautuu ajoittaiseen koleaan säähän, tänään tuulenpuuskiin ja huomenna [sunnuntaina] sadekuuroihin”, Viljamaa sanoo.