”Suomen kielen taito on potilas­­turvallisuuden kannalta täysin olennainen” – yliopistot valmentavat nyt ulkomailla opiskelleita lääkäreitä, jotta he pärjäisivät ratkaisevassa kokeessa

Valmennukseen yhdistetään kattava suomen kielen opetus. Kokeiluvaiheessa mukaan otetaan vuosittain 20 lääkäriä ja kahdeksan hammaslääkäriä.

Lääkäripulaa yritetään helpottaa valmentavilla koulutuksilla, jotka suunnattu ulkomailla valmistuneille lääkäreille ja hammaslääkäreille.

”Koulutus valmentaa lääkäreitä Valviran edellyttämään laillistamiskokeeseen, joka pitää suorittaa, jotta voi toimia lääkärinä Suomessa”, kertoo Tampereen yliopiston koulutuspäällikkö Tea Seppälä.

Yliopistojen yhteistyössä järjestämä koulutus on tarkoitettu EU- ja ETA-maiden ulkopuolella valmistuneille lääkäreille ja hammaslääkäreille, joiden pitää suorittaa laillistamiskoe.

Koulutuksella pyritään paitsi houkuttelemaan EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevia lääkäreitä Suomeen töihin, myös pätevöittämään heitä niin, että työ on potilasturvallista.

”Siinä suomen kielen taito on täysin olennainen. Lääkäreiden on ymmärrettävä, mitä potilas heille kertoo, ja potilaan on ymmärrettävä lääkäriä”, Seppälä kertoo.

Päästäkseen läpi laillistamiskokeesta, lääkärin on osattava hyvin suomea. Tarkoitus on, että laillistamiskokeen läpäisseen lääkärin osaaminen vastaa suomalaisen hammaslääketieteen ja lääketieteen lisensiaatin osaamista.

Laillistamiskokeeseen tähtäävä valmennus on mittakaavaltaan ensimmäinen laatuaan Suomessa.

”Nyt alkavan valmennuksen sisältö on huomattavasti aiempia, pienimuotoisia valmennuksia laajempi. Lisäksi mukaan kuuluu lääkäreiden osalta kolmen kuukauden pakollinen työharjoittelu, jota Valvira valvoo”, Seppälä kertoo.

Kaksivuotinen koulutushanke rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

Kokeiluvaiheen jälkeen, vuonna 2025, valmennuksen on tarkoitus alkaa vuosittain osana yliopistojen perustoimintaa. Kokeiluvaiheessa valmennukseen otetaan vuosittain 20 lääkäriä ja kahdeksan hammaslääkäriä.

Lääkärien valmentavan koulutuksen tuottavat yhteistyössä Tampereen, Itä-Suomen ja Helsingin yliopistot. Hammaslääkärien koulutuksen tuottavat Helsingin, Itä-Suomen ja Turun yliopistot. Hanketta koordinoi Tampereen yliopisto.