Ubaud siirtyy United Imaginations -yhtiön osakkaaksi.

Helsingin Sanomien päätoimittaja Anu Ubaud siirtyy syksyllä perustamaan uutta vastuullisuuteen ja brändiviestintään keskittynyttä startupia United Imaginationsia. Ubaudista tulee yhtiön johtoryhmän jäsen ja osakas. Päätoimittajatehtävät Ubaud lopettaa heinäkuun lopussa.

”Unelmani on ollut päästä jonain päivänä perustamaan yritystä alusta saakka. Oikealta sekä omalta tuntuva yritysidea ja tiimi tulivat vastaan nyt”, Ubaud sanoo.

Ubaudin mukaan United Imaginations on brändi- ja viestintätoimisto, joka keskittyy vastuullisuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Vastuullisuus on viime vuosina noussut yrityksille entistä tärkeämmäksi arvoon ja tulokseen vaikuttavaksi tekijäksi, ja United Imaginations tarjoaa näihin liittyviä palveluita.

Ubaudin lisäksi United Imaginationsin takana on mainostoimisto TBWA:n vastaavan luovan johtajan paikalta aiemmin tänä vuonna lähtenyt Jyrki Poutanen, mainostoimisto Ivalon entinen toimitusjohtaja Henri Valtere ja Steve Brown, jolla on tausta muun muassa innovaatiojohtajana TBWA-mainostoimistoketjun kansainvälisissä tehtävissä.

”Yrityksillä on merkittävät mahdollisuudet muuttaa maailmaa, ja viestintä on osaltaan muutoksen ytimessä”, Ubaud sanoo.

Helsingin Sanomissa päätoimittaja Ubaud on vastannut hyvinvointi-, design-, kuva-, tiede-, feature- ja kulttuuritoimituksista.

Ubaud on työskennellyt Helsingin Sanomissa vuodesta 2007 alkaen erilaisissa tehtävissä toimittajana, uutispäällikkönä ja toimituspäällikkönä. Päätoimittajaksi hänet nimitettiin vuonna 2019. Vuonna 2021 Ubaud palkittiin vuoden nuorena johtajana.

”Minulla on takana 12 todella hyvää vuotta Sanomalla. Hesarin lisäksi useassa aikakauslehdessä. Nyt katson uteliaasti uuteen ja iloitsen siitä, että edessä on mahdollisuus tehdä ja oppia jotain ihan muuta”, Ubaud sanoo.

”Hesari ja journalismi eivät ole olleet koskaan vain työtä, vaan elämäntapa. Siksi Sanomataloon jää kollegoita, jotka jäävät sydämeeni koko elämän kannalta hyvin merkityksellisinä ihmisinä.”

”Olemme kovin pahoillamme, että Anu lähtee”, sanoo HS:n vastaava päätoimittaja Kaius Niemi.

”Hän on yksi kovimmista digitaalisen journalismin ammattilaisista Suomessa. Kun Hesari on viime vuosina kasvattanut tilaajamääriään, Anun ja hänen johtamiensa toimitusten rooli siinä on ollut hyvin merkittävä”, Niemi sanoo.

Ubaud työskentelee HS:ssä heinäkuun loppuun asti ja aloittaa uudessa työssään elokuun alussa. Niemen mukaan toimituksen johtamismallia pohditaan parhaillaan ja siitä kerrotaan myöhemmin. Niemen lisäksi päätoimittajana jatkaa Antero Mukka.