Tiistaina alkanut opetusalan lakko sai vanhemmat tekemään pikaratkaisuja lastenhoidon järjestämiseksi.

Helsinkiläinen Kirsi Vuorinen tekee keittiön pöydän ääressä töitä samalla kun Henni, 2, ja Onni, 5, katsovat piirrettyjä tabletilta. Isoäiti on tullut Vuorisen kotiin hoitamaan lapsia, kun päiväkoti on kiinni kuntatyöntekijöiden lakon ajan.

Helsinkiläinen Nelli Roos, 5, lähti tiistaiaamuna päiväkodin asemesta töihin.

Roosin äiti Johanna Juntunen työskentelee kassaosaston esimiehenä K-Supermarket Hertassa Helsingin Herttoniemessä. Hän päätti ottaa lapsensa mukaan töihin tiistaina, sillä kunta-alan lakon tiistaina alkaneen lakon vuoksi kaupunki oli ilmoittanut etukäteen, että kaupungin päiväkodeista vain osa pystyttäisiin pitämään auki.

”Kun ei tiedetty, kuinka paljon henkilökuntaa olisi paikalla ja kuinka monta lasta mahtuisi sisään, päätin, että en lähde viemään lasta sinne kuudelta aamulla”, Juntunen sanoo.

Juntusen puoliso on yrittäjä eikä tämän työnkuva mahdollistanut lapsen ottamista mukaan töihin. Juntusen työnkuvaan ja työnantajalle järjestely sopi.

”Puhun töistä paljon kotona, joten Nelli tietää, mitä siellä tehdään, ja työkaveritkin ovat hänelle nimeltä tuttuja. ”

Nelli Roos, 5, harjoitteli toimistotöitä tiistaina K-Supermarket Hertassa Herttoniemessä kirjoittamalla ylös äitinsä Johanna Juntusen työkavereiden nimiä.

Nelli Roos pääsi auttamaan kaupassa esimerkiksi leipähyllyllä.

Nelli Roosin työpäivään kuului toimistotehtäviä, kuten Juntusen työkavereiden nimien kirjoittamista ylös. Hän ehti auttaa Juntusen kollegoita esimerkiksi leipäosastolla ja muropakettien järjestelyssä sekä verkkokaupan keräilijänä.

Nelli Roosin työpäivästä saatiin järjesteltyä Juntusen työpäivää lyhyempi, sillä puolen päivän jälkeen Juntusen puoliso sai omat työnsä tehtyä ja haki lapsen kotiin. Näin vastuu lapsen hoidosta saatiin jaettua puoliksi.

Juntunen kertoo lapsen nauttineen päivästä työpaikalla.

”Oli ihana nähdä, miten oma lapsi toimii uusissa tilanteissa ja miten hän tulee vieraiden ihmisten kanssa toimeen. Se meni tosi hyvin.”

Juntunen kannustaa myös muita vanhempia ottamaan lapsen mukaan töihin, jos etätyö ei ole mahdollista ja jos oma työ sen sallii.

”On lapselle iso juttu nähdä, missä vanhempi oikeasti on töissä.”

Juntunen kuitenkin arvelee, ettei Nelli Roosia nähdä tällä viikolla työpaikalla joka päivä. Ainakin pariksi päiväksi Juntusen äiti on tulossa päivähoitoavuksi.

”Monella muullakin työkaverilla isovanhemmat ovat olleet suurena apuna”, Juntunen sanoo.

Kun kahden lapsen äiti Kirsi Vuorinen kuuli opetusalan lakon alkamisesta, hänelle iski epätoivo. Ainakin lievä sellainen.

Vuorinen työskentelee asiantuntijatehtävissä, ja hänen miehensä on terveydenhuollossa päivätöissä lääkärinä.

Länsi-Helsingissä asuvan perheen 2- ja 5-vuotiaille lapsille piti keksiä pika-aikataululla päiväkodin tarjoaman varhaiskasvatuksen sijaan jokin muu vaihtoehto.

”Mieheni ei pysty työskentelemään etänä, joten minä olisin ollut se, joka olisi jäänyt hoitamaan lapsia”, Vuorinen sanoo.

Kirsi Vuorinen alkoi vappuna selvittää, olisiko Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) kautta mahdollista saada hoitajaa kotiin lakon ajaksi.

”Kuten kuvitella saattaa, kaikki hoitajat oli varattu”, hän kertoo.

Tilanne kääntyi kuitenkin Vuorisen perheessä vaikeuksien kautta voittoon. Lasten isoäiti tuli Forssan kupeesta Tammelasta tiistaiaamuna hoitamaan lapsenlapsiaan.

”Olo on kyllä tällä hetkellä todella huojentunut. Äitini oli viimeinen oljenkorsi, sen jälkeen, kun kävi ilmi, ettei MLL:n kautta saanut hoitajaa”, Vuorinen kertoo.

Hänen äitinsä on tarkoitus viipyä lastenhoitoapuna perjantaihin asti.

”Maanantai on yhä kysymysmerkki, ja käsittääkseni lakko jatkuu vielä silloin. Yritän saada vielä sille päivälle hoitajan MLL:n kautta. Jos hoitajaa ei heidän kauttaan löydy, se olen varmaan sitten minä, joka jään hoitamaan lapsia.”

Vuorinen toivoo, että yhteiskunta huomioisi vanhempien jaksamista nykyistä paremmin.

”Tuntuu, että koko ajan on jokin poikkeustila päällä. Sitä paitsi monen perheen isovanhemmat ovat iäkkäitä ja asuvat ehkä kaukana. Se on asia, joka on jäänyt hyvin vähälle huomiolle”, hän sanoo.

Kirsi Vuorinen kertoi tiistaina olevansa ensisijaisesti huojentunut. Lasten isoäiti on perheen apuna perjantaihin asti.

Vuorisen mukaan yhteiskunta olettaa, että isovanhemmat ovat käytettävissä ja valmiina tulemaan apuun lyhyelläkin varoitusajalla.

”Suurin osa potee mummokateutta. Tänä päivänä vain pienellä vähemmistöllä isovanhemmat asuvat naapurissa ja ovat sen verran hyväkuntoisia, että jaksavat hoitaa lapsenlapsiaan”, hän sanoo.

Vuorinen on kaikista lakon aiheuttamista harmaista hiuksista huolimatta vahvasti sillä kannalla, että lakon taustalla olevaan palkkakiistaan on löydettävä ratkaisu.

”Naisvaltaiset alat ansaitsevat todellakin korotuksensa ja siihen pitää löytyä poliittista tahtoa, jotta myös rahoituspohja saadaan kuntoon”, hän sanoo.