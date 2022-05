Vahingonteosta syytettyä miestä uhkasi vankeus, sillä syytteen vanheneminen huomattiin vasta korkeimmassa oikeudessa.

Korkein oikeus on pitänyt voimassa käräjätuomarille tuomitun varoituksen siitä, että tämä oli ensin viivytellyt haasteen antamisessa ja sitten tuominnut syytetyn vanhentuneesta rikoksesta.

Helsingin käräjäoikeuden tuomari syyllistyi tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen.

Tuomarin ensimmäinen virhe oli, että hän viivytteli vahingontekoa koskevan haasteen antamisessa niin, että syyte pääsi vanhenemaan. Tuomarin mukaan viivästyksen syy oli se, että hän oli ensin pyytänyt uhrin vaatimukset asiassa. Tämä on normaali menettelytapa.

Toinen virhe oli, ettei tuomari huomannut oikeudenkäynnin aikana syytteen vanhentumista. Tuomari vetosi siihen, että sitä eivät huomanneet myöskään syyttäjä tai asianajajat.

Tuomari tuomitsi syytetyn miehen 40 päiväksi ehdottomaan vankeuteen vahingonteosta. Syytetty valitti hovioikeuteen, mutta sekään ei huomannut vanhentumista.

Virhe huomattiin vasta korkeimmassa oikeudessa. Se kumosi vankeustuomion.

Tuomari vaati nyt korkeinta oikeutta kumoamaan varoituksen, jonka Helsingin hovioikeus oli hänelle määrännyt. Hänen mielestään virhe oli kokonaisuutena vähäinen.

Syyttäjä puolestaan vaati rangaistuksen koventamista sakoiksi.

Korkein oikeus totesi, että rangaistuksen tuomitseminen vanhentuneesta rikoksesta on lähtökohtaisesti vakava virhe. Ennakoitava seuraamus on, että tuomittu joutuisi suorittamaan rangaistuksen. Tämä on omiaan heikentämään luottamusta lainkäytön asianmukaisuuteen.

Teko ei siten ole kokonaisuutena arvioiden niin vähäinen, että rangaistus voitaisiin jättää tuomitsematta.

Korkeimman oikeuden mukaan tuomarin menettely oli ollut huolimatonta. Hänellä oli mahdollisuus havaita vanhentuminen useassa käsittelyn vaiheessa.

”Kysymys on kuitenkin käytännössä ollut saman virheen kertautumisesta, eikä hänen menettelynsä kokonaisuutena arvioiden osoita välinpitämättömyyttä asianmukaista viranhoitoa kohtaan.”

Vahingon todennäköisyys on tässä tapauksessa ollut pienempi kuin monissa muissa virkarikoksissa, koska virhe voitiin havaita ennen kuin mies olisi joutunut vankilaan.

Sen takia tuomarille voitiin tuomita varoitus. Se on normaali rangaistus tavanomaisista tuottamuksellisista virkarikoksista.

