Työpaikan yleisenä käytäntönä oli, että muiden sähköposteja luettiin kollegoiden ollessa poissa töistä. Irtisanoutunut työntekijä ei kuitenkaan ollut antanut lupaa sähköpostinsa käyttöön työsuhteen päättymisen jälkeen.

Entisen työntekijän sähköpostien läpikäynti toi esihenkilölle tuntuvat sakot ja tuomion viestintäsalaisuuden loukkauksesta.

Kyseessä on Pohjois-Suomessa toimivaan kirjanpitoyritykseen liittyvästä tapauksesta, jossa esihenkilönä toiminut mies oli ohjeistanut työntekijöitään seuraamaan yrityksestä irtisanoutuneen henkilön työsähköpostia. Syynä sähköpostien läpikäynnille oli miehen mukaan se, että entistä työntekijää epäiltiin pimeiden töiden tekemisestä.

Esihenkilönä toiminut mies valitti tuomiostaan aina korkeimpaan oikeuteen saakka. Korkein oikeus piti kuitenkin voimassa miehen aiemmista oikeusasteista saamat tuomiot.

Mies vetosi puolustuksessaan työpaikan sähköpostikäytäntöön. Työpaikalla on yleisesti sovittu, että henkilökunnan jäsenet voivat työtovereidensa poissa ollessa hoitaa toistensa sähkö­posti­liikennettä.

Irtisanoutunut työntekijä ei ollut kuitenkaan antanut erillistä lupaa sähköpostinsa lukemiseen työsuhteen päättymisen jälkeen. Sähköposti oli käytössä vielä muutaman kuukauden sen jälkeen, kun työsuhde oli päättynyt.

Korkeimman oikeuden ratkaisun mukaan on riidatonta, että esihenkilö on kehottanut muita työntekijöitä seuraamaan sähköpostiin tulevia viestejä. Sähköpostia on näin ollen käytetty luvatta. Vaikka viestejä ei ole avattu, on oikeuden mukaan tunnusmerkistön täyttymiseksi riittävää, että viesteistä on nähty lähettäjien tiedot ja otsikot.

Korkein oikeus piti voimassa Rovaniemen hovioikeuden antaman tuomion ja sakkorangaistuksen. Mies tuomittiin viestintäsalaisuuden loukkauksesta ja kunnianloukkauksesta yhteensä 45 päiväsakkoon, josta koitui maksettavaa 6 480 euroa.