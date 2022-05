Autoilijan on itse tiedettävä, mistä hätävilkkupainike löytyy kojelaudassa ja seurattava taustapeileistä takaa tulevaa liikennettä.

Hätävilkkukytkimen symboli auton kojelaudassa on valaistu punainen kolmio.

Siniset vilkkuvalot ja sireenin kuuluva ujellus sävähdyttävät liikenteessä. Mikäli kuljettaja reagoi väärin, seurauksena on turhaa häslinkiä, vaaratilanne ja pahimmillaan onnettomuus.

Poliisi, Pelastuslaitos ja Liikenneturva ovat päivittäneet toimintaohjeet siitä, miten hälytysajossa olevaan hälytysajoneuvoon pitäisi reagoida oikein maantieliikenteessä. Pontimena ovat olleet tosielämän tilanteet.

”Kaksi ajoneuvoa ajoi peräkkäin maantiellä, ja takaa lähestyi hälytysajossa oleva ambulanssi ja paloauto. Ensimmäisenä ajanut kuljettaja havaitsi hälytysajon ja jarrutti äkillisesti. Seurauksena oli peräänajo ja kahden henkilön vakava loukkaantuminen”, palomestari Timo Nyholm Pohjois-Savon pelastuslaitokselta kertoo.

Tämän tyyppinen kolari sattui viime kesänä Suonenjoella. Vastaavia turmia ja läheltä piti -tilanteita on viime vuosilta useita ympäri maata.

Mitä? Kun näet siniset hälytysvalot Maantiellä säilytä tasainen ajonopeus. Kytke autosi hätävilkut päälle. Hätävilkku viestii, että olet havainnut hälytysajon. Älä hermoile, äkkijarruta tai tee odottamattomia ohjausliikkeitä. Voit nopeuttaa ohittamista väistämällä esimerkiksi pysäkille, jos sen voi tehdä vaarantamatta muita. Kaupungissa hiljennä harkiten, käytä suuntamerkkiä tai hätävilkkuja ja aja niin oikealle kadun reunaan kuin mahdollista. Kun hälytysajo on ohittanut sinut, kytke suuntamerkki tai hätävilkku pois päältä. Lähde: Poliisi, Pirkanmaan pelastuslaitos

Viranomaisten antamat tarkennetut toimintaohjeet korostavat kahta asiaa: ennakointia ja hätävilkkujen hyödyntämistä.

Kuljettajan on ensinnäkin tiedettävä, missä oman auton hätävilkkupainike sijaitsee. Nyholm viittaa tutkimuksiin, joiden mukaan asia on epäselvä liian monelle autoilijalle.

Useimmiten kolmion mallinen ja punainen hätävilkkukytkin on sijoitettu näkyvälle paikalle keskelle kojelautaa. Namikan sijainti on tunnettava ennalta, jotta kytkintä ei tarvitse hädän hetkellä etsiskellä.

”Moni ei tiedä, että hätävilkun käyttö on ollut sallittua liikkuvassakin autossa kesäkuusta 2020 alkaen, jolloin uusi tieliikennelaki astui voimaan.”

Tähän saakka autoilijat ovat useimmiten reagoineet takaa lähestyvään hälytysajoneuvoon painamalla suuntavilkun oikealle. Se on merkki pelastusajoneuvon huomaamisesta ja tilan antamisesta.

”Jos auto on vaikkapa mäen päällä eikä sen taakse näe, oikealle vilkuttavan auton edessä sivutieltä tuleva saattaa tulkita vilkun merkityksen väärin ja ruveta itse kääntymään päätielle. Hätävilkkujen viesti on tilanteessa selkeämpi”, Nyholm huomauttaa.

Muun liikenteen ennakointi tarkoittaa paitsi edessä myös oman auton takaa lähestyvien ajoneuvojen säännöllistä seuraamista taustapeilien kautta.

Hälytysajoneuvojen suhteen se on erityisen tärkeää, koska sireenien ääni kuuluu takaa vasta hyvin lähellä ohitettavaa autoa.

Hätävilkut toimivat varoituksissa ja huomion herättäjinä parhaiten avoimella tiellä. Taajamissa ja esimerkiksi Tampereen keskustassa käypä keino voi edelleen olla se vanha tuttu:

”Käytä vilkkua, hiljennä ja aja niin oikealle kadun reunaan kuin mahdollista”, neuvoo pelastuspäällikkö Kari Alanko Pirkanmaan pelastuslaitoksesta.

Tilanteissa pitää lisäksi huomioida, että takaa saattaa tulla peräkkäin useampi kuin yksi hälytysajoneuvo.

Hätävilkkuja voi ja saa tietysti kaupungissakin käyttää, mutta mahdollista on, että tiheässä ympäristössä niiden sanoma tulkitaan väärin.

Alangon mukaan autoilijoiden suhtautuminen hälytysajoneuvoihin on esimerkiksi Tampereella kehittynyt selvästi, kun asiasta on rummutettu julkisuudessa. Eniten oho-tilanteita aiheuttaa yleensä se, että katutila on liian ahdas reiluun väistämiseen.

”Hälytysajon turvallisuus on aina hälytysajoneuvon kuljettajan vastuulla”, Alanko korostaa.

”Ajokouluttajamme huomioivat uudet ohjeet kesäksi töihin tulevien pelastajien ja ensihoitajien koulutuksessa. Varmaan ihmetystä voi aluksi tulla molemmin puolin, jos ja kun hätävilkkuja aletaan väistämistilanteissa käyttää.”