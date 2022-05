Elävän journalismin iltoja nähdään syksyllä Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Turussa ja Oulussa. Kuluvan kevään esityksen voi vielä nähdä alkavalla viikolla Helsingissä.

Helsingin Sanomien järjestämät suositut Musta laatikko -esitykset jatkuvat jälleen ensi syksynä. Musta laatikko 18 nähdään lokakuusta alkaen Helsingissä, Jyväskylässä, Oulussa, Tampereella ja Turussa.

Mustaa laatikkoa esitetään syksyllä 2022 yhteensä yksitoista kertaa. Ensi-ilta on Helsingissä 11. lokakuuta, ja esityskausi jatkuu joulukuun alkuun asti.

”Tänä keväänä esiinnyimme ensimmäistä kertaa Jyväskylässä ja Oulussa. Vastaanotto oli hyvin innostunut, salit oli miltei loppuunmyyty. Molemmista kaupungeista oli pitkään esitetty pyyntöjä, että tulisimme vierailulle, ja tämän kokemuksen perusteella jatkamme innolla”, sanoo Tuomas Kaseva, yksi Mustan laatikon tuottajista.

Ensi syksynä esitykset jatkuvat Helsingissä Kansallisteatterin suurella näyttämöllä. Muita esityspaikkoja ovat Tampereen Työväen Teatteri, Turun kaupunginteatteri, Oulun teatteri ja Jyväskylän kaupunginteatteri.

Liput syksyn esityksiin ovat tulleet jo myyntiin. Lippuja myy Lippu.fi, paitsi Oulun liput ovat myynnissä Ticketmaster.fi:ssä.

Musta laatikko 18:n esitysajat Kansallisteatteri Ti 11.10. kello 19 Su 16.10. kello 14 Su 16.10. kello 19 Ke 9.11. kello 19 Su 20.11. kello 14 Su 20.11. kello 19 Jyväskylän kaupunginteatteri Ma 21.11. kello 19 Oulun teatteri To 1.12. kello 19 Tampereen Työväen teatteri To 24.11. kello 19 Turun kaupunginteatteri Ma 7.11. kello 15 Ma 7.11. kello 19

Mustassa laatikossa lavalle nousee aina kymmenkunta Helsingin Sanomien toimittajaa ja kuvaajaa kertomaan jonkin pitkään valmistelemansa ja aiemmin julkaisemattoman tositarinan. Esitysten sisältö vaihtelee taloudesta ja politiikasta esimerkiksi ajankohtaisiin ulkomaan konflikteihin, analyyseihin, kiehtoviin reportaaseihin ja kulttuuriin sekä urheiluun. Mukana on myös koskettavia henkilötarinoita.

”Ja Musta laatikko on osoittautunut erinomaiseksi tavaksi käsitellä vaikeitakin aiheita uusista näkökulmista niin, että illoissa saa myös nauraa”, Tuomas Kaseva sanoo.

Musta laatikko 18:n esitys oli loppuunmyyty sunnuntaina 24. huhtikuuta.

Helsingin Sanomat on järjestänyt elävän journalismin iltoja vuodesta 2016 lähtien, ja niissä on käynyt yhteensä noin 40 000 katsojaa. Musta laatikko on palkittu myös Suurella journalistipalkinnolla vuoden journalistisena tekona.

Elävän journalismin illat ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina eri puolilla maailmaa. Musta laatikko on katsojamääriltään yksi Euroopan suosituimmista livejournalismiesityksistä.

Parhaillaan pyörivän Musta laatikko 17:n esityksiä nähdään vielä Kansallisteatterissa torstaina 12.5. ja sunnuntaina 15.5. Esityksiin on vielä jonkin verran lippuja jäljellä. Viimeinen esitys sunnuntaina 15. toukokuuta kello 19 näytetään suorana lähetyksenä myös HS.fissä.

Ensi syksynä nähtävässä Musta laatikko 18 -esityksessä sisältö ja esiintyjät ovat jälleen uusia.