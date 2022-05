Lain rajoja koettelevat yritykset, joiden tuotteet sopivat tupakan maustamiseen, mutta jotka pidättäytyvät viittaamasta tupakointiin sanallakaan markkinoinnissaan tai tuoteselosteissaan.

videolla Samiksi esittäytyvä mies repäisee käärepaperit auki ja tökkää jauhokulhoon rykelmän yksittäispakattuja vadelma-mentolin makuisia kortteja.

Minuuttia myöhemmin kameran eteen nostetaan pellillinen uunituoreita keksejä, joiden pohjavivahteeksi katsoja voi kuvitella marjaisan mentolin.

Esimerkiksi tällaiseen käyttöön suomalaisyritys Opes Corporation markkinoi Frizc-makukorttejaan. Toukokuussa kiristynyt tupakkalaki yrittää kieltää samankaltaisten tuotteiden myynnin.

Opes Corporation toi korttinsa markkinoille samana vuonna kun makutupakan myyminen kiellettiin vuonna 2016. Laissa oli muita pidempi siirtymäaika mentolisavukkeille, joiden myynti kiellettiin kaksi vuotta sitten.

Viime vuosina markkinoille on tullut korttien lisäksi muita savukkeiden maustamiseen soveltuvia tuotteita – suihkeita, kapseleita ja käärepapereita – joiden avulla tupakkaan voidaan imeyttää eri makuja ja siten kiertää lakia. Vuoden 2016 tupakkalaki kielsi maustetut savukkeet, ei savukkeen maustamista kotikonstein.

Uuden lain taustalla on tarve tukkia porsaanreikiä aiemmassa tupakkalaissa, kertoo neuvotteleva virkamies Meri Paavola sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM).

”Markkinoille on tullut tuotteita, joilla savukkeisiin saadaan makua ja joilla kielto tehdään tyhjäksi”, Paavola sanoo.

Paavolan mukaan tiukentuvan tupakkalain tavoite on sama kuin aiemmassa uudistuksessa. Maustetun tupakan nähdään houkuttelevan nuoria tupakoinnin aloittamiseen. Siksi tupakan maustamiselle halutaan loppu.

Vappuna 2023 päättyvän siirtymäajan jälkeen kuluttajalle ei saa enää myydä tuotetta, jonka tarkoituksena on saada aikaan tupakkatuotteelle tietty tuoksu tai maku. Laki yrittää kieltää makukorttien lisäksi muut tupakointivälineet ja tupakan maustamiseen tarkoitetut välineet: makunesteet ja -suihkeet, makufiltterit ja -kapselit sekä maustetut savukepaperit.

Toukokuun alussa voimaan tuli kielto toimittaa markkinoille uusia tuotteita, joilla kuluttajat voivat muuttaa tupakan makua.

Tupakkalain toimeenpanoa valvovan Valviran lakimies Reija Kauppi arvioi, että tällaisten tuotteiden määrä markkinoilla on viime vuosina lisääntynyt.

Lain rajoja koettelevat yritykset, joiden tuotteet sopivat tupakan maustamiseen, mutta jotka eivät viittaa tupakointiin sanallakaan markkinoinnissaan tai tuoteselosteissaan.

Näin toimivat esimerkiksi brittiläinen makurakeita valmistava Flavely ja Frizc-makukortteja valmistava Opes Corporation. Kortteja ja rakeita myydään päivittäistavarakaupoissa ja kioskeilla. Tuoteselosteissa ei yksilöidä, mitä tuotteilla on tarkoitus maustaa. Kaupoissa tuotteet on luokiteltu leivontakategoriaan.

Tuotteissa on viitteitä yhteyksistä muuallekin kuin leivontamarkkinoille. Keskon mukaan K-kaupoissa myytävien Frizc-makukorttien markkinoija on Imperial Brands Finland, jonka toimiala on yritys- ja yhteisötietojärjestelmän mukaan tupakkatuotteiden tukkukauppa.

Opes Corporationin toimitusjohtaja Janne Järvenpää kertoo sähköpostitse, että yrityksellä on Imperial Brands Finlandin kanssa jakelusopimus: yhtiö jakelee Opes Corporationin tuotteet keskusliikkeisiin ja kauppoihin.

Järvenpää kiistää, että Opes Corporationin makukortteja olisi tarkoitettu tupakkatuotteiden maustamiseen. Hän tulkitsee, ettei tiukentunut tupakkalaki koske yhtiön makukortteja, sillä hänen mukaansa ”tuote soveltuu ja on tarkoitettu erilaisten kuivaelintarvikkeiden maustamiseen”.

Vaikka korttien ei mainostuksessa ei näy tupakointi, niiden maut muistuttavat vanhojen makutupakoiden makumaailmaa: valikoimassa on esimerkiksi mentolin, vadelma-mentolin, mustaherukka-mentolin ja lime-mentolin makuisia kortteja.

Suomalaisen Opes Corporationin Frizc-kortteja myydään noin 25 maassa. Suomalaiskaupoissa kuiva-aineiden maustamiseen myydään Frizc-korttien lisäksi myös esimerkiksi brittiläisen Flavelyn makurakeita, jotka Frizc-korttien tavoin mukailevat makutupakoiden makumaailmaa.

Miten määritellään, onko tuote tarkoitettu maustamaan tupakkaa vai jotakin muuta?

”Siinä pitää tehdä tapauskohtaista kokonaisharkintaa. Miten ja missä yhteydessä tuotetta myydään, miten se on sijoiteltu, miten sitä markkinoidaan, mihin käyttöön sitä markkinoidaan”, STM:n Paavola luettelee.

Lisäksi voidaan arvioida esimerkiksi sitä, millainen yhteys tuotteen ulkomuodolla, myyntipakkauksella tai tuotemerkillä on tupakkalain alaisiin tuotteisiin, kertoo Valviran lakimies Kauppi.

Tupakkalain toteutumista kaupan alalla valvovat kunnat. Jos kunta huomaa, että jokin myynnissä oleva tuote ei täytä tupakkalain määritelmää, kunta voi kieltää tuotteen myynnin tai määrätä elinkeinonharjoittajan korjaamaan toimintaansa.

Vaikka Suomessa makukortteja ja -rakeita myydään esimerkiksi leivontatarkoituksiin, Kauppi kertoo, että Valvirassakin on tunnistettu, että vastaavia tuotteita käytetään Suomessa pääsääntöisesti tupakkatuotteiden maustamiseen.

Ulkomailla käyttötarkoituksista viestitään eri tavoin kuin Suomessa. Syy tähän voi löytyä laista ja sen tulkinnasta: vaikka maustettujen savukkeiden myynti on kielletty koko EU-alueella, vain muutama maa on kieltänyt tupakan maustamiseen tarkoitettujen tuotteiden myynnin.

Suomalaiskuluttajakin saa jatkossa ostaa tupakan maustamistuotteita ulkomaisista verkkokaupoista. Myös Suomessa myytäviä makukortteja ja -rakeita näyttää olevan myynnissä ulkomaisissa verkkokaupoissa tupakan maustamiseen tarkoitetuilla osastoilla.

”Valvonnassa ei voida puuttua muista maista ostettuihin tuotteisiin. Tämä on ongelma, jos tuotteita aletaan tuoda laajemmassa määrin Suomeen”, Kauppi sanoo.

Opes Corporationin toimitusjohtaja Järvenpää tutustui HS:n pyynnöstä viiteen ulkomaiseen verkkokauppaan, jotka myyvät Frizc-kortteja tupakan maustamiseen. Järvenpää kirjoittaa, että kuvien perusteella on mahdotonta sanoa, onko kyseessä yrityksen valmistama tuote vai kopio.

”Toimitamme makukortit aina kunkin maan maahantuojalle. Emme pysty valvomaan maahantuojan käyttämien jälleenmyyjien mainontaa tai viestintää”, Järvenpää kirjoittaa.

Kysyttäessä, uskooko Järvenpää, että asiakaskunta käyttää maustamiskortteja esimerkiksi leivontatarkoituksiin eikä tupakkatuotteiden maustamiseen, hän toistaa edelleen korttien soveltuvan ”minkä tahansa kuivaelintarvikkeen maustamiseen”.

”Se, mihin kuluttajat niitä käyttävät, ei oikeastaan ole meidän asiamme.”