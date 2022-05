Vantaan sellimurhan käsittely Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa alkoi tiistaiaamuna poikkeuksellisella välikohtauksella.

Vantaan sellimurhan käsittely Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa alkoi tiistaiaamuna poikkeuksellisella välikohtauksella. Kun istunto oli alkamassa, toinen syytetyistä nousi oikeussalissa yllättäen ylös penkistään uhkaavan oloisesti.

Poliisit ja vartijat painoivat 23-vuotiaan miehen seinää vasten. Jotkut salissa olleet olivat kuulleet puhetta puukosta. Myös ainakin Seiskan valokuvassa näkyy jonkinlainen terä syytetyn kädessä.

Syytetty oli välikohtauksen aikana vain joidenkin metrien päässä lähimmistä viestimien ja yleisön edustajista.

Ennen välikohtausta syytetty oli näyttänyt tärisevin käsin viestimien kuvaajille sormimerkkejä. Hän oli peittänyt kasvonsa ja päänsä mustilla huiveilla.

Välikohtauksen jälkeen oikeuden puheenjohtaja käski viestimet ja muun yleisön hetkeksi pois salista.

Yksi tuomareista sanoi viestimille myöhemmin, ettei syytetyllä ollut hallussaan puukkoa ja kysyi, miten hänellä voisi sellainen olla. Voi olla, että tuomarilla ei ollut tuossa vaiheessa kaikkea tietoa tapauksesta.

Istunto jatkui välikohtauksen jälkeen. Tuolloin syytetyn kädet olivat selän takana ilmeisesti käsiraudoissa.

Kahta 19- ja 23-vuotiasta miestä syytetään oikeudenkäynnissä parikymppisen miehen murhasta ja törkeistä raiskauksista. Poikkeuksellisen raaka väkivallanteko tapahtui Vantaan vankilan matkasellissä tammikuun lopussa.

Syyttäjän mukaan uhriin kohdistunut väkivalta jatkui jopa kahden vuorokauden ajan ja päättyi uhrin kuolemaan.

Oikeussalissa uhkaavasti käyttäytynyt vanki oli lähtenyt käräjille Riihimäen vankilasta.

Vankilanjohtaja Susanna Schugk-Laulumaa kertoo, ettei hän vielä osaa sanoa tarkalleen, mitä kaikkea on tapahtunut ja millaisesta aseesta on kyse.

Alkuiltapäivästä Schugk-Laulumaa sai yhteyden käräjäoikeudessa paikalla olleisiin vartijoihin. Heiltä hän sai tiedon, että esine ei ole metallinen. Tämän enempää hän ei tiedä esineestä, sillä se on nyt poliisin hallussa. Poliisi on jo aloittanut asiasta esitutkinnan.

Schugk-Laulumaa pitää mahdollisena, että kyseessä voisi olla esimerkiksi muovista tehty rassi, jolloin se ei hälytä metallinpaljastamisessa.

Vangille tehdään vankilassa tarkastus metallinpaljastimella ennen kuin häntä lähdetään kuljettamaan oikeuteen. Schugk-Laulumaa ei vielä tiedä, onko tässä tapahtumassa ollut jotain poikkeuksellista.

”Tämä kaikki täytyy nyt selvittää.”

Toinen vaihtoehto on, ettei esine ollut mukana vankilasta lähdettäessä.

”Siinä on monta mutkaa matkan varrella, kun kuljetus lähtee omalta osastolta.”

Riihimäen vankilassa oli arvioitu, että kyseessä on niin sanottu vaativa saatto.

”Siellä on kolme erittäin ammattitaitoista vartijaa, ja he ovat saaneet miehen hienosti hallintaan [oikeussalissa]. He pystyvät nyt turvaamaan oikeuspäivän loppuun. Totta kai olemme tienneet ennakkoon, että kyseessä on haastava vanki.”

Aluesyyttäjä Emilia Ilander-Raulahti kertoo kuulleensa, että syytetty sanoi välikohtauksen yhteydessä ”vitun rotta”. Hän olettaa, että sanat oli osoitettu nuoremmalle syytetylle, mutta tästä syyttäjä ei voi olla aivan varma.

Syyttäjät ja käräjäoikeuden tuomarit eivät itse havainneet teräasetta syytetyn kädessä. He kuulivat asiasta vasta viestimiltä oikeudenkäynnin lounastauolla.

Oikeudenkäynnin puheenjohtaja Nina Hotti luonnehti tilannetta hämmentäväksi, jos syytetyllä oli todella teräase hallussaan istunnossa.

Oikeudenkäynnin tuomarikokoonpanoon kuuluu myös laamanni Timo Heikkinen, joka johtaa Itä-Uudenmaan käräjäoikeutta.

”Luulisin, että asia on nyt poliisitutkinnassa. Jos virhe on tapahtunut, se on tapahtunut vankilassa tai poliisissa”, Heikkinen sanoo.

Heikkisen mukaan käräjäoikeus ei tee vankilasta tuotaville syytetyille turvatarkastusta, vaan asiasta vastaa joko vankila tai poliisi.