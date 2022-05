Attendon hoivakoti Telkänsiipi Jyväskylässä 6. huhtikuuta. Avin mukaan asiakasturvallisuus on vakavasti vaarantunut Telkänsiivessä. Telkänsiipi on ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa on 62 asiakaspaikkaa.