Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtajan mukaan testamenttilahjoitus tulee vakiinnuttamaan yhdistyksen toimintaa vuosiksi eteenpäin.

Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys on saanut merkittävän testamenttilahjoituksen. Lahjoitus vastaanotettiin loppuvuodesta 2021 yhdistykselle entuudestaan tuntemattomalta henkilöltä.

”Omaisilta ymmärsimme, että olemme ilmeisesti yhdistyksenä olleet hänen kanssaan tekemisissä sen alkutaipaleella”, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Riikka Ala-Hulkko.

Hän sanoo, että lahjoitus mahdollistaa yhdistyksen toiminnan vakiinnuttamisen vuosiksi eteenpäin. Ala-Hulkon mukaan lahjoituksen tarkka euromäärä vielä tarkentuu, mutta alustavan arvion mukaan kyse on noin 850 000 euron arvoisesta lahjoituksesta.

Tällä hetkellä Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistyksen vuosittaiset kustannukset ovat noin 200 000 euroa, mutta vuosittaiset tulot eivät ole pystyneet kustannuksia aina kattamaan. Yhdistys on rahoittanut alijäämää pääomalla, joka olisi Ala-Hulkon mukaan riittänyt vielä joiksikin vuoksi.

”Nyt pystymme suunnittelemaan toimintaamme paljon pitkäjänteisemmin.”

Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys rahoittaa toimintaansa esimerkiksi kodittomien eläinten adoptiosta saatavilla luovutusmaksuilla.

”Luovutustuotot eivät valitettavasti kata koko toimintamme rahoitusta, sillä vain noin 30 prosenttia eläinten kustannuksista katetaan luovutusmaksulla.”

Loput yhdistyksen rahoituksesta tulee muun muassa lahjoituksista, jäsentuotoista, kirpputorituotoista ja tuotemyynnistä.

Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistyksen pääasiallista toimintaa on esimerkiksi kodittomien lemmikkien välittäminen uusille omistajille, loukkaantuneiden villieläinten auttaminen sekä erilainen tapahtumatoiminta ja viestintä.

Käytännössä esimerkiksi ihmiset, joilla ei enää ole aikaa tai kykyä huolehtia lemmikistään, voivat kääntyä yhdistyksen puoleen, joka tarjoaa eläimelle väliaikaisen kodin vapaaehtoisen luota.

Luovutetuilla eläimillä voi olla erilaisia käytös- ja terveyshaasteita, joita yhdistys pyrkii hoitamaan. Tarvittaessa yhdistys voi kattaa myös eläinten eutanasiasta syntyviä kuluja. Loukkaantuneiden villieläinten osalta yhdistys kustantaa esimerkiksi loukkaantuneiden siilien ja lintujen eläinlääkärikuluja ja vapauttaa eläimet takaisin luontoon.

Ylivoimaisesti suurin osa yhdistyksen menoista syntyvätkin eläinlääkärikuluista.

Testamenttilahjoituksesta saatujen varojen avulla yhdistys on hankkinut varaston Tampereen Ruskosta. Varastossa tullaan säilyttämään eläintarvikkeita. Tämän lisäksi lahjoitus tulee Ala-Hulkon mukaan helpottamaan huomattavasti luonnonvaraisten eläinten hoitotoimintaa.

”Meillä on koko ajan takaraivossa kolkuttanut se, koska rahat loppuu. Nyt voimme vakiinnuttaa toimintaamme, kun ei tarvitse enää miettiä, voimmeko esimerkiksi sitoutua tietyn eläimen hoitamiseen”, Ala-Hulkko sanoo.

Koronapandemia on saanut monet hankkimaan lemmikin paikkaamaan eristyksen aiheuttamaa yksinäisyyttä. Yhteiskunnan avautuessa kaikki eivät olekaan valmiita sitoutumaan uuteen lemmikkiinsä. Ala-Hulkon mukaan ilmiö on havaittu myös Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistyksessä.

”Kyllä se on valitettavasti näkynyt. Esimerkiksi kaneja meille on tullut epätavallisen paljon. Myös koiria ja kissoja on tullut sillä saatteella, että ei ole enää aikaa eläimelle.”