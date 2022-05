Alkuvuonna hoidettujen koronapotilaiden aiempi terveydentila on myös ollut keskimäärin heikompi kuin aiempina vuosina.

Teho-osastoilla eri puolella Suomea on hoidettu alkuvuonna aiempaa enemmän immuunivajeisia koronapotilaita, ilmenee tuoreimmasta tehohoidon tilannekuvasta.

Vuonna 2020 immuunivajeesta kärsivien potilaiden osuus korona­teho­hoito­potilaista oli viisi ja vuonna 2021 yhdeksän prosenttia. Alkuvuonna 2022 osuus on noussut 17:ään potilaaseen.

Immuunivaje tarkoittaa vakavaa elimistön puolustusjärjestelmän toiminnanvajausta. Puolustuskyvyn heikkeneminen voi lisätä vaikean koronataudin riskiä.

Lisäksi hoidettujen koronapotilaiden aiempi terveydentila on ollut keskimäärin heikompi kuin aiempina vuosina.

Kun vuonna 2020 noin 80 prosentilla toimintakyky oli ennen tehohoitoa normaali, alkuvuonna 2022 näitä potilaita oli enää noin 60 prosenttia. Nyt tehohoidossa on ollut enemmän potilaita, jotka olivat ennen sairastumistaan työkyvyttömiä tai kykenivät vain kevyeen työhön. Samoin apua itsensä hoidossa tarvinneiden ja muiden avusta riippuvaisten määrä on kasvanut.

2. toukokuuta mennessä Suomessa oli hoidettu teho-osastoilla yhteensä 2 055 koronapositiivista potilasta.

Alkuvuonna tehohoidossa olevien alle 60-vuotiaiden määrä on vähentynyt. Samaan aikaan 60-vuotiaiden ja sitä vanhempien määrä on kasvanut. Naisten osuus tehohoidossa olleista on ollut aiempaa suurempi, nyt osuus on 40 prosenttia.

Lähes kolmannes tehohoitoon tulleista koronapositiivisista potilaista on alkuvuonna tarvinnut tehohoitoa jonkin muun syyn kuin koronataudin vuoksi.

Noin puolella tehohoidossa olleista koronapotilaista ei ollut liitännäissairauksia. Noin joka viidennellä oli keuhkosairaus ja joka viidennellä diabetes.

Koronatehopotilaista 85 prosentilla oli ylipainoa eli heidän painoindeksinsä oli yli 25. Ylipaino altistaa koronataudin vaikealle muodolle.

Kuolleisuus alkuvuonna on ollut suurempaa kuin aiemmin epidemian aikana. Vuonna 2020–2021 koronapotilaista noin 20 prosenttia kuoli sairaalassa. Alkuvuonna osuus on ollut noin 30 prosenttia niiden potilaiden osalta, joiden sairaalahoidon päättymisestä on kirjattu tieto.

Koko epidemian aikana tehohoitopotilaiden kuolleisuus on ollut yleisempää iäkkäiden potilaiden keskuudessa.