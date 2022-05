Naisia hakee opiskelemaan tekniikan alalle enemmän kuin koskaan – Taustalla on täysin uusi tapa opiskella

Naishakijoiden määrä kasvoi erityisesti ensisijaisten hakijoiden joukossa.

Tekniikan ja tietotekniikan alan koulutukseen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on ollut tänä vuonna enemmän naishakijoita kuin koskaan aikaisemmin, kertoo Teknologiateollisuus.

Tiedot pohjautuvat Opetushallituksen tilastopalvelu Vipusen tilastoihin suomalaisten opiskelijoiden yhteishausta.

Teknologiateollisuuden johtava asiantuntija Touko Apajalahti pitää merkittävänä, että naishakijoiden määrä erityisesti ensisijaisten hakijoiden joukossa on kasvanut, sillä se kertoo, mikä ala on hakijoiden ykkösvaihtoehto.

”Suunta on hyvä. Teknologiateollisuuden yritykset tarvitsevat kymmenen vuoden sisällä vuosittain noin 13 300 uutta osaajaa, joista 60 prosentilta odotetaan korkeakoulutasoista osaamista”, hän muistuttaa.

Suomessa koulutusalat ovat perinteisesti olleet poikkeuksellisen voimakkaasti sukupuolittuneita. Naiset suuntautuvat miehiä useammin kasvatusaloille ja miehet teknisille aloille.

Tänä keväänä tekniikan yliopistokoulutuksessa 36 prosenttia ensisijaisista hakijoista oli naisia, kun vuonna 2015 heitä oli 25 prosenttia.

Tietotekniikassa puolestaan naisten osuus ensisijaisista hakijoista oli tänä keväänä 28 prosenttia sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa. Vuonna 2015 heidän osuutensa oli 14 prosenttia.

Naisten osuus ensisijaisista hakijoista on kasvanut erityisesti monissa ammattikorkeakoulujen tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn koulutuksissa.

Yksittäisissä korkeakouluissa muutokset voivat olla merkittäviä. Esimerkiksi Centria ammattikorkeakoulun tietotekniikkainsinöörin koulutukseen haki vuonna 2015 vain kolme naista. Tänä vuonna hakijoita oli jo 18.

Centrian opetusjohtaja Jennie Elfving ei osaa nimetä mitään yksittäistä syytä, joka on lisännyt naishakijoita.

”Me olemme ylipäätään kehittäneet hakuamme. Joinain aiempina vuosina meillä on ollut vaikeuksia saada ohjelmia täyteen, mutta tänä vuonna meille tuli paljon hyviä hakijoita”, Elfving kertoo.

Se voi näkyä myös naishakijoiden määrän kasvussa, Elfving arvioi.

Yhdeksi suosion syyksi hakijoiden Elfving uskoo, että oppilaitoksessa on panostettu monimuotokoulutukseen jo ennen koronaa.

”Meillä voi valita hyvin joustavasti sen, osallistuuko opetukseen läsnä vai etänä vai myöhemmin tallenteelta”, hän arvioi. ”Tätä selvästi arvostetaan, sillä monimuotokoulutukset ovat todella suosittuja.”

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkissa naisten osuus ensisijaisista hakijoista tietojenkäsittelytieteen tradenomitutkintoon on kasvanut vuoden 2015 kymmenestä prosentista jo noin puoleen tänä keväänä.

Koulutusjohtaja Paula Siitonen kertoo hakijamäärien kasvaneen räjähdysmäisesti verkko-opintomahdollisuuden myötä. Koulutukseen on Siitosen mukaan sen jälkeen hakenut selvästi enemmän naisia. Monet hakijat ovat olleet jo työelämässä tai haluavat opiskella uuden tutkinnon.

”Mitä enemmän alettiin tarjoamaan opintoja verkossa, sitä enemmän on ollut naishakijoita”, Siitonen kertoo.

Naishakijoiden määrään on Siitosen mukaan saattanut vaikuttaa myös mielikuvat koulutusten sisällöistä.

”Meidän insinöörikoulutuksessa on edelleen selvästi vähemmän naisia, vaikka opintojen sisältö on usein samankaltainen. On siis mahdollista, että esimerkiksi insinööri sanana karkottaa naishakijoita.”

Hän arvioi myös esimerkkien olleen vaikuttavana tekijänä muutoksessa.

Yliopistoissa naishakijoiden osuus on kasvanut etenkin niillä tekniikan aloilla, joilla naisten osuus on jo lähtökohtaisesti ollut korkeampi, kertoo Apajalahti.

Tällaisia aloja ovat olleet esimerkiksi biotekniikka, kemiantekniikka ja ympäristötekniikka. Esimerkiksi kemiantekniikan ja prosessien ensisijaisista hakijoista vuonna 2015 naisia oli 30 prosenttia. Tänä keväänä naisten osuus oli jo yli 60 prosenttia.

”Osittain tätä on siivittänyt vihreä siirtymä eli naiset ovat kiinnostuneita aloista, joilla voi vaikuttaa ympäristökysymyksiin”, arvioi Apajalahti.

Myös esikuvien rooli vaikuttaa. ”Nämä alat ovat myös sellaisia, joilta löytyy jo paljon esimerkkejä työelämässä toimivista naisista”, Apajalahti arvioi.

Toisaalta naishakijoiden määrä on kasvanut myös perinteisesti miehisiksi mielletyillä aloilla, kuten tietotekniikan alalla, joskin kasvu on yliopistoissa hieman hidastunut, Apajalahti kertoo.

Esimerkiksi Itä-Suomen yliopistossa tietojenkäsittelytieteessä ensisijaisten naishakijoiden osuus oli vuonna 2015 alle 10 prosenttia, kun tänä keväänä se oli 26 prosenttia.

Aalto-yliopistossa erityisesti uusi teknillisen psykologian kandidaatin tutkinto on houkutellut naishakijoita.

Ensi syksynä aloittavaan koulutusohjelmaan haki keväällä yhteensä 219 hakijaa, joista 144 oli naisia. Uuteen pääaineeseen otetaan 30 opiskelijaa sisään.

Vaikka trendit ovat rohkaisevia, vielä on työtä tehtävänä, Apajalahti sanoo. Tekniikka ja tietotekniikka ovat vielä turhan harvoin korkeakouluihin hakevien naisten ykkösvaihtoehtoja.

”Yliopistoihin hakevista naisista vain kaksi prosenttia haki ensisijaisesti tietotekniikan alan hakukohteeseen ja viisi prosenttia tekniikan alalle.”

”Esimerkiksi terveys- ja hyvinvointiala on miehille useammin ykkösvalinta kuin tekniikan ala on naisille”, Apajalahti vertaa.

