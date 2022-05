Muissa Euroopan maissa sairastuneet ovat olleet alle 16-vuotiaita, useimmat 2–5-vuotiaita.

Lasten akuutteja maksatulehduksia eli hepatiittitapauksia on todettu Euroopassa ja maailmalla jo satoja.

Suomessa ei ole viitteitä lasten akuuttien maksatulehdusten lisääntymisestä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Miksi?

Siihen ei ole vastausta, sanoo ylilääkäri Emmi Sarvikivi THL:stä.

”Aktiivisesti täältäkin on tapauksia yritetty etsiä. Eli kyse ei ainakaan ole siitä”, Sarvikivi sanoo.

Tapauksia on todettu muun muassa Britanniassa, jossa niitä oli varmistettu toukokuun alkuun mennessä jo yhteensä 163. Ensimmäiset tapaukset raportoitiin huhtikuun alussa, kertoo Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC).

Britannian lisäksi muissa Euroopan maissa on todettu noin sata tapausta ja muualla maailmassa noin 450. Ruotsissa tapauksia on todettu yhdeksän, Tanskassa kuusi ja Norjassa neljä.

Maailmalla kaikki sairastuneet ovat olleet alle 16-vuotiaita, useimmat 2–5-vuotiaita.

Suomessa lastentautien yksiköitä tai sairaanhoito­piirejä pyydetään ilmoittamaan THL:ään, jos vastaavia epäilyjä tai havaintoja lasten akuutista hepatiitista ilmenee.

Lisäksi THL:ssä on etsitty hoito­ilmoitusrekistereistä hepatiittiin liittyviä diagnooseja.

Ei ole tavatonta, että virusinfektion jälkeen voi tulla hepatiitti, Sarvikivi kertoo.

”Tapauksia on ollut vuosittain muutamia, aina näitä harvakseltaan tulee vastaan”, Sarvikivi sanoo.

”Jos tapauksia olisi jatkuvasti kuukausittain useita, se olisi huolestuttavaa.”

” Britanniassa pienellä osalla lapsista tauti on johtanut maksansiirtoon.

Tyypillisesti maksatulehdus ei ole henkeä uhkaava. Britanniassa pienellä osalla lapsista tauti on aiheuttanut vaikean maksakudoksen tuhoutumisen, joka on johtanut maksansiirtoon. ECDC:n mukaan siirtoja on tehty yhteensä 11.

”Se on poikkeuksellista ja varmaan syy sille, miksi tästä on niin suuri huoli maailmalla noussut.”

Maksatulehdusten aiheuttajaksi epäillään adenovirusta. Se on tavallinen pienten lasten infektio-oireiden aiheuttaja, ja taudin ilmaantuvuus on suurin alle 5-vuotiailla. Adenovirus­infektio ilmenee tyypillisesti silmän sidekalvon tulehduksena ja aiheuttaa hengitystie- ja suolisto-oireita. Virus voi myös aiheuttaa maksatulehduksen.

THL jatkaa tapausmäärän seurantaa. Sarvikivi huomauttaa, että adenoviruskin on vasta teoria. Varmaa tietoa tapausten aiheuttajasta ei ole.

”Tätä tutkitaan ympäri maailmaa. Siihen asti, kunnes aiheuttaja selviää, tapauksia pyritään seuraamaan hyvin laajalla haavilla.”

Sairastuneiden yleisimpiä oireita ovat olleet ihon kellastuminen, oksentelu, ulosteiden muuttuminen vaaleiksi, ripuli, pahoinvointi ja väsymys. Osalla lapsista oli sairastumista edeltävien viikkojen aikana ollut vatsakipua, oksentelua ja ripulia.

Maailmalla todetuista tapauksista valtaosa on ollut yksittäisiä. Vain muutamissa tapauksissa sairastuneella on ollut yhteys toiseen sairastuneeseen.