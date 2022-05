Syyttäjien mukaan Cannonballin päätarkoituksena on ollut rikosten tekeminen. Cannonballin mukaan ryhmä ei eroa muista moottoripyöräkerhoista.

Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa päättyi perjantaina käsittely moottoripyöräjengi Cannonballin lakkauttamiskanteesta. Oikeus antaa ratkaisunsa asiassa 8. kesäkuuta.

Cannonballin lakkauttamista vaativat syyttäjät. He olivat vaatineet myös Cannonballin asettamista väliaikaiseen toimintakieltoon siksi aikaa, kun oikeus harkitsee ratkaisuaan. Käräjäoikeus kuitenkin hylkäsi syyttäjien vaatimuksen.

”Jos nyt annamme määräaikaisen toimintakiellon, se tarkoittaisi, että olemme jo käytännössä ratkaisseet asian. Oikeus haluaa kuitenkin tehdä päätösharkinnan rauhassa”, tuomari Juha Kolu perusteli oikeuden ratkaisua.

Kolu myös korosti, että väliaikainen toimintakielto on poikkeuksellinen turvaamistoimi, jonka tarpeellisuutta on arvioitava tarkkaan.

”Käsittelyssä ei ole tullut esille syitä määrätä väliaikainen toimintakielto muutamaksi viikoksi, kun Cannonball on toiminut jo kymmeniä vuosia.”

Syyttäjien mukaan Cannonball MC (CMC) on rekisteröimätön yhdistys, jonka toiminnan määräävänä ja pääasiallisena tarkoituksena on rikosten tekeminen. CMC:n lisäksi he vaativat lakkautettavaksi myös sen alayhdistys Squad 32:ta.

Syyttäjien mukaan Cannonballin toiminta on yhtäläistä muiden rikollisuudesta tunnettujen moottoripyöräjengien, kuten esimerkiksi Helvetin enkeleiden ja Bandidoksen kanssa.

”CMC on korkeinta oikeutta myöten todettu järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi, olemme esittäneet tästä lukuisia lainvoimaisia tuomioita. Järjestäytynyt rikollisuus ei nauti yhdistymisvapauden suojaa”, syyttäjä Anna-Riikka Ruuth sanoi loppulausunnossaan oikeudelle.

Syyttäjien mukaan CMC on sotilaallisesti järjestäytynyt ja aseistautunut järjestö, jossa vallitsee sisäinen hierarkia ja jäsenillä on tiukka kuuliaisuusvelvoite.

”Kun vielä erikseen huomioidaan, miten käskyvaltasuhteet ilmenevät rikollisessa toiminnassa, voidaan todeta, että CMC toimii kuin laiton armeija, jossa ylemmät antavat käskyjä alemmille ja nämä sitten toimivat niiden mukaisesti”, Ruuth sanoi.

Syyttäjät katsovat, että Squad 32 kuuluu kiinteästi CMC:hen ja on sille eräänlainen rekrytointikanava, missä rikosten tekeminen edistää urakehitystä.

”Squad 32 toimii CMC:n kanssa samoissa tiloissa ja sen käskyvallan alaisuudessa. Jos sitä ei lakkautettaisi, toiminta voisi siirtyä sen väreihin ja ikään kuin toiseen yhdistykseen. Tämä pitää pyrkiä estämään.”

Cannonball kiistää syyttäjien väitteet ja sanoo, ettei ryhmä eroa toiminnaltaan muista moottoripyöräkerhoista. Ylipäänsä kyseessä ei ole yhdistys, jolloin yhdistyslain soveltaminen ei edes tule kyseeseen, asianajaja Mika Ylönen sanoi.

”Vastaajan mielestä tässä on kyse siitä, että lakia yritetään soveltaa tilanteeseen, johon sitä ei alkujaan ole tarkoitettu. Ja kun neliskulmaista palikkaa yritetään tunkea pyöreästä reiästä, onhan se vähän vaikeaa”, Ylönen sanoi loppulausunnossaan.

Ylösen mukaan Cannonball ei toimi olennaisesti lain ja hyvien tapojen vastaisesti ja sen hierarkiakin on tyypillinen myös muille moottoripyöräkerhoille. Cannonball on kiistänyt myös sotilaallisen järjestäytymisen ja aseistautumisen sekä korostanut, että rikostuomiot koskevat vain yksittäisiä jäseniä.

”Kun katsotaan kanteen tueksi esitettyjä oikeuden ratkaisuja, jos jäseniä on noin 130, prosentuaalisesti rikoksentekijöitä on muutamasta prosentista enimmillään kymmeneen prosenttiin. Onko lainsäätäjä tarkoittanut, että tällainen yhdistys lakkautetaan? Mikä on se raja, että liian pieni prosentti koko jäsenmäärästä on syyllistynyt rikoksiin”, Ylönen kysyi.

Cannonball on kolmas ryhmä, jota viranomaiset ovat viime vuosina vaatineet lakkautettavaksi yhdistyslain nojalla. Aiemmin uusnatsijärjestö Pohjoismainen vastarintaliike (PVL) ja rikollisryhmä United Brotherhood (UB) on lakkautettu lainvoimaisilla tuomioilla.