Kankaanpään Eläinsuojeluyhdistyksen tiloihin murtauduttiin torstaina.

Kissaa tuonut henkilö ihmetteli, miksi Kankaanpään Tehtaankadulla sijaitsevan toimitilan ovi oli auki ja tuulikaapin iso lasiovi rikottu varhain torstaiaamuna. Tilassa toimii Kankaanpään eläinsuojeluyhdistys, Kesy.

”Puhelin soi aamulla ja toisessa päässä oli sovitusti kissaa tuonut henkilö, joka kertoi miltä meidän etuovella näyttää. Kyllä se heti vaikutti siltä, että tiloihimme on menty väkisin.”, kertoo Anna-Maija Pellonpää Kankaanpään eläinsuojeluyhdistyksestä.

Pellonpää tutki yhdistyksen tilat ja totesi vain yhden kissan puuttuvan.

”Emokissa, jolla on viisi yhdeksänviikkoista pentua. Pennut tarvitsevat vielä emoaan ja toisaalta emokin on vaarassa, sillä nisätulehduksen todennäköisyys on suuri. Ei maidontuotanto hetkessä lopu.”

Murtautuja oli penkonut paikkoja ja availlut häkkien ovia. Säilössä olevilla kissoilla oli ovet auki ulos asti.

”Onneksi emokissoilla hoitovietti on voimakas. Ne eivät lähteneet karkuun, koska pennut olisivat jääneet yksin.”

Kadonneen kissan häkki oli kuitenkin tarkasti salvattu ja viisi pentua olivat tallessa. Vain emo puuttui.

Pellonpään mukaan murtautujan vierailu sain eläimet järkyttymään.

”Kyllä sen huomaa, että nyt on tapahtunut jotain poikkeavaa. Eläimet ovat selkeästi säikympiä. Ne eivät tule seurallisesti katsomaan, vaan pysyvät varautuneina kauempana. Lisäksi yksi kissa synnytti yön aikana ennenaikaisesti ja toisella on synnytys parasta aikaa käynnissä.”

Kesy ilmoitti asiasta poliisille, joka kävi torstaina aamupäivällä tutkimassa murtojälkiä.

Kankaanpään eläinsuojeluyhdistys on elokuussa 2019 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys. Yhdistys tunnetaan erityisesti kissoista, mutta nykyisin Tehtaankadulla sijaitseva toimipiste on virallisesti PoSan löytöeläinpaikka.

”Eläimiä on laidasta laitaan. On ollut kanaa ja kukkoa, lepakkoa ja jopa hevonen. Koiria tietenkään unohtamatta.”

Kissoja on kuitenkin ollut eniten. Pelkästään viime vuoden aikana yhdistyksen kautta kulki 1 127 kissaa. Suurin osa kissoista on ollut niin sanottuja populaatiokissoja, eli kissat ovat päässeet vapaasti lisääntymään ja saattavat vierastaa ihmistä.

”Villikissoja meillä on ollut hyvin vähän. Ne on laskettavissa kahden käden sormilla.”

Paljon puhutaan kissakriisistä. Kissakriisi tarkoittaa eri alueilla eri asiaa.

”Pääkaupunkiseudulla jos löytöeläintalo täyttyy kissoista, puhutaan kissakriisistä. Täällä maaseudulla voi löytyä kissapopulaatioita melkein jokaisesta hylätystä talosta. Äkkiä siinä löytöeläintalo täyttyy kun tuolta löytyy vaikkapa yli sadan kissan populaatio jostain hylätystä talosta.”

Kesy ei toimi pelkästään PoSan alueella. Suuri kissojen määrä selittyy pitkälti sillä, että Kankaanpään toimitilat ovat eräänlainen nivelalue eri eläinsuojeluyhdistysten välillä.

”Kissoista noin puolet ovat meidän alueeltamme, mistä olemme onnistuneet purkamaan populaatioita parin viime vuoden aikana. Meille siis tulee paljon kissoja esimerkiksi Pirkanmaalta ja täältä ne jatkavat matkaansa esimerkiksi pääkaupunkiseudulle.”