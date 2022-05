Terapiatakuussa esitettiin esimerkiksi psykoterapian aloittamista neljän viikon sisällä hoidon tarpeen arvioinnista. Nyt esitetty hoitotakuu ei lupaa terapiaan pääsemiselle mitään aikarajaa.

Mielenterveysjärjestöt ovat pettyneitä hallituksen esitykseen hoitotakuun muuttamisesta. Syynä on se, että hoitotakuu täyttää terapiatakuuta koskevan kansalaisaloitteen tavoitteet vain osittain.

”Tuntuu, ettei aloitteeseen ole haluttu edes suhtautua vakavalla mielellä”, sanoo Mieli ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi.

Odotukset olivat korkealla, koska terapiatakuu sai paljon yhteiskunnallista tukea. Myös eduskuntapuolueet ovat laajasti asettuneet tukemaan aloitetta. Eduskunnan lähetekeskustelussa hoitotakuuta koskeva esitys saikin oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustajilta huomautuksia terapiatakuun puuttumisesta.

”Olettaisin, että kun tällainen suoran demokratian instrumentti on olemassa, aloite yhdistettynä tahtotilaan takaisi kunnon käsittelyn. En tarkoita, että aloitteen tulisi mennä sellaisenaan läpi, mutta sitä pitäisi käsitellä kunnolla”, Aalto-Matturi sanoo.

Mieli ry:n mielestä esimerkiksi psykoterapiaan pitäisi päästä neljässä viikossa hoitoon hakeutumisesta, kertoo toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi.

Esittelijä, hallitusneuvos Merituuli Mähkä sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) myöntää, että esitys on tavallaan kannanotto.

”Totta kai tiedämme kansalaisaloitteen sisällön ja eduskunta on päättänyt, että aloite käsitellään tämän hoitotakuun yhteydessä. Hallitus päätti antaa esityksen tässä muodossa”, Mähkä sanoo.

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen hoitotakuusta toukokuun puolivälissä. Seitsemän päivän hoitotakuu ei toteudu vielä tämän hallituskauden aikana.

Perhe- ja peruspalvelu­ministeri Aki Lindén (sd) kertoi tuolloin tiedotustilaisuudessa, että samaan aikaan vireillä ollut kansalaisaloite terapiatakuusta päätettiin kytkeä hoitotakuun valmisteluun muun muassa hoitoon pääsyn määräaikojen yhtenevyyden vuoksi.

Lisäksi Lindén kuvaili, että uusi hoitotakuu mahdollistaa matalan kynnyksen terapian käynnistymisen nopeammin.

”Vastaavasti jos kyse on vaativammista terapioista, aikajänne on tietysti pidempi”, Lindén sanoi.

Lausuntopalautteen perusteella tavoitteesta saada hoitotakuu voimaan tämän hallituskauden aikana luovuttiin, kertoi ministeri Aki Lindén tiedotustilaisuudessa toukokuun puolivälissä.

Mieli ry:n Aalto-Matturin mukaan matalan kynnyksen avunsaannin mahdollistaminen onkin myönteistä. Matalan kynnyksen psykososiaalinen tuki ei kuitenkaan ole hoitoa mielenterveyden häiriöihin, hän huomauttaa. Lisäksi Mieli ry osaltaan jo ylläpitää samantyyppistä matalan kynnyksen kriisiverkostoa.

Ongelmallista mielenterveysjärjestöjen mukaan onkin juuri varsinaisten psykoterapioiden ja muiden psykososiaalisten hoitojen rajaaminen hoitotakuun ulkopuolelle.

Terapiatakuu-kansalaisaloitteen tavoitteena oli nopeuttaa ja helpottaa pääsyä mielenterveysapuun. Aloite lähetettiin eduskuntaan lokakuussa vuonna 2019.

Aloitteessa esitettiin hoidon tarpeen arviointia kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta terveyskeskukseen ja psykoterapian tai muun psykososiaalisen hoidon aloittamista neljän viikon sisällä tästä.

Nyt esitetty seitsemän vuorokauden hoitotakuu koskee sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia. Oleellista kuitenkin on, että seitsemän vuorokauden määräaika ei koske hoito- tai kuntoutussuunnitelman mukaisia hoitotapahtumia – eli muun muassa terapiaa.

Käytännössä mielenterveys­ongelmaan apua hakeva voisi päästä seitsemässä vuorokaudessa lääkärin vastaanotolle tai esimerkiksi juttelemaan psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa.

Hoitotakuu ei kuitenkaan lupaa, että apua hakeva pääsisi esimerkiksi psykoterapiaan neljässä kuukaudessa. Oikeastaan hoitotakuu ei lupaa terapiaan pääsemiselle mitään aikarajaa.

Esityksessä kuitenkin sanotaan, että hoito tulee toteuttaa hyvän hoitokäytännön mukaisesti. Eli terapiaan pääsyä ei voi venyttää hyvin pitkälle, Mähkä sanoo.

Suomessa on jo nyt vallalla takaperoinen ongelmien hoitomalli, jonka vuoksi ongelmat kroonistuvat ja pitkittyvät, Aalto-Matturi huomauttaa.

”Tähän kansalaisaloite olisi tarjonnut ratkaisua.”

Hänen mukaansa parempi olisikin laittaa rahaa oikea-aikaiseen mielenterveys­häiriöiden hoitoon. Tämä satsaus maksaisi itsensä takaisin vuosien aikana.

”Tällä hetkellä mielenterveyden häiriöissä hoitoon pääsy on aivan luvattoman vaikeaa. Terveyskeskuksissa on tarjolla erittäin heikosti psykoterapiaa tai muuta psykososiaalista hoitoa. Vasta kun syntyy oikeus Kelan korvaamaan kuntoutukseen, psykoterapiaan pääsy on mahdollista. Ja siinä kohtaa on helposti mennyt vuosi. Esitetty hoitotakuu ei käsittele tätä ongelmaa mitenkään.”