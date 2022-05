Kolme yhdysvaltalaista sotalaivaa on mukana harjoituksissa, joiden tavoitteena on parantaa kumppanimaiden yhteistoiminta­kykyä.

Merivoimat aloitti perjantaina joukon sotaharjoituksia, joissa nähdään ensi viikolla myös yhdysvaltalaisia sotalaivoja.

Merivoimat harjoittelee meriliikenteen suojaamista, tilannekuvan muodostamista ja jakamista, samoin kuin taistelutehtäviä rannikolla ja tulenkäyttöä. Harjoittelu jatkuu ensi viikon loppuun asti.

Erityisen kiinnostavaksi harjoituksen tekee se, että mukana on ensi viikolla hetken ajan myös kolme yhdysvaltalaista isompaa sotalaivaa, joita ei Itämerellä kovin usein näe.

Isoin on 257-metrinen maihinnousutukialus USS Kearsarge, joka on käytännössä kuin pienemmän mittaluokan lentotukialus. Se voi kantaa kannella mukanaan erilaisia helikoptereita ja pystysuoraan nousevia lentokoneita mutta myös erilaisia maihinnousualuksia.

Toiseksi isoin on USS Gunston Hall, joka on 190-metrinen maihinnousussa käytettävä alus. Kolmas on Arleigh Burke -luokan ohjushävittäjä USS Gravely.

Nämä laivat ovat osa Merivoimien niin sanottua Passex-harjoittelua. Se tarkoittaa yhteistä harjoittelua, kun eri valtioiden sotalaivat operoivat samalla merialueella. Sellainen voidaan toteuttaa nopeallakin aikataululla. Niiden tavoite on kehittää yhteistoimintakykyä ja tutustua käytäntöihin.

Samaan Passex-harjoitukseen osallistuu myös kaksi ruotsalaista sotalaivaa.

Varsinaisissa sotaharjoituksissa Rannikkoprikaati harjoittelee Kotkan ja Haminan seudulla ja ampuu rannikkotykistöllä sekä meritorjuntaohjuksella Hangon alueelta.

Uudenmaan prikaati puolestaan toteuttaa rannikkotaistelu­harjoituksia Syndalenin alueella Hangossa sekä Saaristomerellä. Joukot liikkuvat NH90-helikoptereilla sekä veneillä. Harjoituksiin osallistuu myös rannikkojoukkoja ja venekalustoa Ruotsin merivoimien Amfibiorykmentti 1:stä.

Rannikkolaivasto harjoittelee meriliikenteen suojaamista sekä viranomaisyhteistyötä merellä Ahvenanmaan eteläpuolella. Rajavartiolaitos ja Merivoimat harjoittelevat yhdessä myös alustarkastusta.

Merivoimien mukaan harjoittelu kehittää valmiutta ja yhteistoimintakykyä eri viranomaisten ja kumppanimaiden kanssa sekä parantaa Puolustusvoimien kykyä alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen. Harjoituksia johtaa Merivoimien komentaja, kontra-amiraali Jori Harju.