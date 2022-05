Tietojenkäsittelytieteiden tradenomiksi opiskeleva Linda Talve on valmistunut filosofian maisteriksi yli kymmenen vuotta sitten. Vasta nyt hän on ymmärtänyt olleensa kiinnostunut tekniikan alasta jo silloin. Myös lentoemäntänä toiminut Mariina Tikka teki urallaan täyskäännöksen.

Vielä lukiossa espoolainen Mariina Tikka, 24, ei olisi voinut kuvitella opiskelevansa tekniikan alaa.

”Tekniikka alan nimenä oli itselleni todella hämäävä, sillä en tiennyt, mitä ala pitäisi todellisuudessa sisällään. Olin aina kiinnostunut luonnontieteistä, mutta tekniikan opiskelu ei tullut ensimmäisenä mieleen. Nyt olen ymmärtänyt, että en aiemmin edes tiennyt, mitä tekniikan opiskelu todella on.”

Kaksi vuotta sitten ennen koronapandemian alkua Tikka työskenteli lentoemäntänä. Nyt hän opiskelee toista vuotta Aalto-yliopistossa kemiantekniikkaa.

Tekniikan opiskelu kiinnostaa yhä useampia naisia. Tämän kevään korkeakouluhauissa alalle hakeutuneista naisia oli ennätysmäärä. Se on huomattu myös Aalto-yliopistossa.

Viime keväänä kemiantekniikan linjalle naisten osuus hakijoista oli noin 39 prosenttia. Vuonna 2021 saman linjan tekniikan kandidaateiksi valmistuneista naisia oli jopa noin puolet.

Tikka kertoo pitäneensä työstään lentoemäntänä. Hän nautti matkustelusta ja koki työnsä hauskaksi. Vaikka välivuosiksi suunniteltu ajanviete piti olla vain välietappi, nautti Tikka työstään ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.

”Lukion jälkeen en vielä tiennyt, mitä haluaisin opiskella, joten välivuosi oli itselleni luonnollinen jatkumo. Olen aina pitänyt matkustamisesta, joten työskentely lentoemäntänä tuntui itselleni hyvältä vaihtoehdolta”, hän kertoo.

Koronapandemian takia Tikan työt vähenivät, ja hänet lomautettiin. Tikka alkoi suunnitella tulevaisuuttaan uudelleen.

”Olin aina tiennyt, että haluan korkeakoulututkinnon. Aloin kuitenkin vasta koronan iskettyä etsimään ja tutkimaan kunnolla erilaisia aloja, jotka vaikuttaisivat kiinnostavilta”, hän kertoo.

Kemiantekniikka oli Tikalle täysin tuntematon ala, vaikka hän on aina ollut kiinnostunut luonnontieteistä.

”Kemiantekniikka alkoi kiinnostamaan vasta, kun löysin sen vahingossa selatessani opiskelualoja. Tuntui, että lukioaikana vaihtoehdot olivat aina olleet vain kauppakorkea, oikeustieteellinen tai lääketieteellinen.”

Mariina Tikka oppi tekniikan alasta kunnolla vasta opintojen alettua.

Tikkakin ajatteli hakevansa lääketieteelliseen, vaikka intohimoa alaa kohtaan ei ollut ikinä syntynyt. Se tuntui kuitenkin lukiossa esitellyistä aloista olleen lähimpänä mielenkiinnon kohteita.

Kahden vuoden opintojen jälkeen Tikka uskoo vahvasti opiskelevansa oikeaa alaa. Hänen pääaineenaan opinnoissa on biotuotteet ja maisterivaiheeseen siirryttäessä bioteknologia. Tikan kolmannen vuoden insinööriopinnot alkavat syksyllä.

”Siinä meni vuosia, että tajusin hakea tekniikan alalle. Olen nyt kuitenkin varma, että tämä on oma juttu", Tikka sanoo.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Xamkissa tietojenkäsittelytieteiden tradenomiksi opiskeleva Linda Talve, 42, ehti olla 14 vuotta työelämässä ennen kuin hän päätti ryhtyä opiskelemaan uutta alaa. Talve on koulutukseltaan filosofian maisteri. Pääaineena on ollut maantiede.

”Lukioikäisenä maantiede alkoi vähän jopa vahingossa kiinnostaa. Halusin heti lähteä opiskelemaan ja päädyinkin sitten suoraan lukiosta yliopisto-opintoihin. Näin jälkeen päin ajattelen, että ei minulle paljon vaihtoehtoja tekniikan alalta silloin edes tarjottu”, Talve sanoo.

Talve kertoo havahtuneensa vasta myöhemmällä iällä siihen, että mielenkiintoa tekniikan alaa kohtaan oli ollut jo aiempien opintojen aikana.

”Muistan koodanneeni omat nettisivut jo opiskellessani maantiedettä. On ollut opettavaista huomata, että kiinnostusta ja osaamista tällaista alaa kohtaan on ollut jo silloin, mutta en vain osannut valjastaa sitä tekniseen alaan”, Talve sanoo. ”En varmaan osannut edes ajatella, että voisin koodata työkseni.”

Tekniikan alan miesvaltaisuus on näkynyt Linda Talven mukaan työelämässä. Opinnoissa hän kuitenkin kertoo törmänneensä yhä useampaan naisopiskelijaan.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa naishakijoiden määrä tietojenkäsittelytieteen tradenomiopintoihin on kasvanut runsaasti viime vuosina. Naisten osuus ensisijaisista hakijoista tradenomitutkintoon oli vielä vuonna 2015 kymmenen prosenttia, mutta tänä keväänä jo lähes puolet.

Talve kertoo hakevansa tradenomiopintojen kautta tukea jo aiemmalle työkokemukselleen ja -uralleen. Talve on työskennellyt yli kymmenen vuotta verkkoviestinnän ja -projektien parissa. Hänen tavoitteenaan on siirtyä työskentelemään enemmän työn tekniselle puolelle.

”Aiemmista opinnoista sain hyvän pohjatutkinnon nykyiseen työhön, mutta työmaailmassa omat mielenkiinnon kohteet huomasi paremmin.”

Talven mukaan tekniikan alan miesvaltaisuuden näkee työelämässä. Hän kuitenkin uskoo tilanteen tasoittuvan tulevaisuudessa, sillä opinnoissaan Talve on huomannut naisopiskelijoiden määrän olleen kasvussa.

”Työelämän it-projekteissani olen huomannut, että ala on miesvaltainen. Koen kuitenkin, että trendi on parempaan päin menossa, sillä naisten määrä opinnoissa ja alalla on kasvanut.”